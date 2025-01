Deutschland live bei der Handball-WM 2025: Wo laufen die Deutschland-Spiele im Free-TV und Stream?

Die Handball-WM 2025 findet vom 14. Januar bis zum 2. Februar 2025 in Norwegen, Dänemark und Kroatien statt. Es ist die erste Weltmeisterschaft, bei der drei Nationen gemeinsam als Gastgeber fungieren. Die deutsche Nationalmannschaft trägt die Spiele der Gruppenphase in der Jyske Bank Boxen in der dänischen Stadt Herning aus, die 12.5000 Zuschauern Platz bietet. Zu den Austragungsorten gehören außerdem Zagreb, Varaždin und Poreč in Kroatien sowie Bærum in Norwegen.

Zu den Favoriten auf den WM-Titel zählen erneut die üblichen Verdächtigen. Allen voran hat Dänemark als amtierender Weltmeister und Olympiasieger gute Chancen, sich den vierten WM-Titel in Folge zu sichern. Frankreich hat 2024 die EM in Deutschland gewonnen und führt mit sechs Weltmeisterschaftstrophäen die Rangliste an. Zum Favoritenkreis gehören außerdem Schweden, Norwegen, Deutschland und Spanien.

Das DHB-Team hat im vergangenen Jahr bei der Heim-EM den vierten Platz belegt und sich damit bereits Anfang 2024 den Startplatz für die WM 2025 gesichert. Wer ist für die Übertragung der Deutschland-Spiele im Free-TV und Live-Stream zuständig? Wann tritt das DHB-Team an und welche Gegner warten auf die Mannschaft von Cheftrainer Alfreð Gíslason? Die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2025 haben wir hier für Sie.

Handball-WM 2025: Deutschland live im Free-TV und Stream - Übertragung der DHB-Spiele

Die Übertragung aller 96 Spiele der Handball-WM 2025 übernimmt Sportdeutschland.TV. Die meisten Partien des Turniers gibt es damit exklusiv bei dem Streaminganbieter zu sehen. Außerdem hat sich auch Eurosport die Rechte zur Übertragung der WM gesichert. Der Spartensender zeigt insgesamt 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung live im Free-TV. Den Live-Stream des Senders kann man kostenlos über Joyn verfolgen. Es ist lediglich die Erstellung eines Accounts erforderlich.

Für die Übertragung der Deutschland-Spiele bei der Handball-WM 2025 sind ARD und ZDF zuständig. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeigen alle Matches der Nationalmannschaft sowohl im linearen TV-Programm als auch kostenlosen Live-Stream. Laut Spielplan der Handball-WM 2025 muss Deutschland in der Gruppenphase in Gruppe A gegen Polen, die Schweiz und Tschechien ran. Alle Infos zur Übertragung der Gruppenspiele des DHB-Teams haben wir hier für Sie:

Gruppenphase Spiel 1:

Spiel: Deutschland - Polen, Gruppe A, 1. Spieltag

Termin: Mittwoch, 15. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD-Mediathek

Übertragung im kostenpflichtigen Stream: Sportdeutschland.TV

Gruppenphase Spiel 2:

Spiel: Schweiz - Deutschland, Gruppe A, 2. Spieltag

Termin: Freitag, 17. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF-Mediathek

Übertragung im kostenpflichtigen Stream: Sportdeutschland.TV

Gruppenphase Spiel 3:

Spiel: Deutschland - Tschechien, Gruppe A, 3. Spieltag

Termin: Sonntag, 19. Januar 2025

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD-Mediathek

Übertragung im kostenpflichtigen Stream: Sportdeutschland.TV

Hauptrunde Spiel 1:

Spiel: Dänemark - Deutschland, Gruppe 1, Hauptrunde 1. Spieltag

Termin: Dienstag, 21. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD-Mediathek

Übertragung im kostenpflichtigen Stream: Sportdeutschland.TV

Hauptrunde Spiel 2:

Spiel: Italien - Deutschland, Gruppe 1, Hauptrunde 2. Spieltag

Termin: Donnerstag, 23. Januar 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF-Mediathek

Übertragung im kostenpflichtigen Stream: Sportdeutschland.TV