Italien - Deutschland heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Die Handball-WM 2025 startete am 14. Januar und endet mit dem Finale am 2. Februar. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften in 108 Partien teil. Die Teams sind für die Vor- und Hauptrunden in Gruppen aufgeteilt.

Deutschland tritt in der Hauptrunde in Gruppe I an. Die bisherigen Matches liefen für die Mannschaft rund um Bundestrainer Alfred Gislason durchaus positiv. Von den vier bereits absolvierten Matches konnte das deutsche Team drei für sich entscheiden. Lediglich das Spiel gegen den amtierenden Weltmeister Dänemark hat Deutschland verloren. Damit befindet sich das deutsche Nationalteam in Gruppe I vor dem Match gegen Italien auf Platz 2.

Auf der anderen Seite des Spielfelds steht Italien. Die Mannschaft spielt in Gruppe B. Auch für die Italiener lief der Wettkampf bisher zufriedenstellend. Von den vier vergangenen Spielen gewann das Team ebenfalls drei und musste auch lediglich gegen Dänemark eine Niederlage hinnehmen. Die italienische Nationalmannschaft belegt derzeit hinter Deutschland Rang 3 der Gruppe.

Wann findet die Partie der Handball-WM 2025 zwischen Italien und Deutschland statt? Wo wird das Match übertragen? Die Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen zum Spiel erhalten Sie in diesem Artikel.

Handball-WM 2025: Italien gegen Deutschland - Termin und Uhrzeit

Laut Spielplan der Handball-WM 2025 findet die Partie zwischen Italien und Deutschland am Donnerstag, dem 23. Januar 2025 statt. Der Anpfiff erfolgt am Abend um 18 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Ort Herning.

Italien - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Die Rechte zur Übertagung der Handball-WM 2025 hat sich diese Saison Sportdeutschland.TV gesichert. Bei dem Streaminganbieter werden alle 108 Matches, inklusive des President‘s Cups, gezeigt. Wenn Sie also alle Spieler der Weltmeisterschaft sehen wollen, benötigen Sie beim Anbieter einen Turnierpass. Aktuell kostet dieser einmalig 15 Euro und umfasst sämtliche WM-Partien. Alternativ besteht die Möglichkeit, einzelne Spiele für 5 Euro freizuschalten.

Die Übertragung der Partien, in denen Deutschland beteiligt ist, werden auch auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt. Die beiden Sender wechseln sich mit dem Übertragen ab und zeigen zusätzlich Interviews mit Experten, Highlights und weitere Vorberichte. Auch für die anderen WM-Spiele gibt es dort Berichterstattungen und Zusammenfassungen. Das Match zwischen Italien und Deutschland überträgt der Sender ZDF. Um das Spiel zu sehen, müssen Sie also lediglich am 23. Januar den Fernseher einschalten und das passende Programm auswählen. Die Übertragung startet ab 17.40 Uhr mit Florian Zschiedrich als Moderator und Sören Christophersen als Experte. Neben der Ausstrahlung im linearen Fernsehprogramm steht auch der Live-Stream des Senders zur Verfügung.

Hier bekommen Sie noch einmal einer Übersicht zu den wichtigsten Infos der Partie:

Spiel: Italien vs. Deutschland, Handball-WM 2025, Hauptrunde

Datum: 23. Januar 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Stadion: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Sportdeutschland.TV

Übertragung im Gratis-Livestream: ZDF

Italien gegen Deutschland: Die Bilanz der beiden Teams

Laut kicker.de haben das italienische und deutsche Nationalteam bisher nur einmal gegeneinander gespielt. Die Partie vom 30. Mai 1998 ging mit 26:18 zugunsten von Deutschland aus. Auf dem Papier hat Deutschland die bessere Mannschaft, Italien ist bei der WM eher ein Underdog. Allerdings haben die Italiener mit ihrer bisherigen Leistung überrascht. Für beide Mannschaften würde ein Sieg den sicheren Einzug ins Viertelfinale bedeuten. Eine Niederlage wäre das Aus.