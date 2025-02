Handball-WM 2025: Kader von Deutschland – die DHB-Spieler im Überblick

Die Handball-Weltmeisterschaft 2025, die vom 14. Januar bis zum 2. Februar in Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgetragen wird, ist eines der ersten sportlichen Highlights im Jahr 2025. Laut dem WM-Spielplan kämpfen insgesamt 32 Nationen um den wohl begehrtesten Titel im Sport: den Weltmeistertitel. Darunter befindet sich auch die deutsche Nationalmannschaft, die mit einem Mix aus ambitionierten, erfahrenen und jungen Spielern im Team anreiste. Das WM-Ziel, ein Platz auf dem Siegerpodest unter den besten drei Teams wurde jedoch verfehlt. Jene Finalspiele um die Medaillen werden in Oslo ausgetragen.

In der Vorrunde traf die deutsche Mannschaft in der Gruppe auf Polen, die Schweiz und Tschechien. Gespielt wurde im dänischen Herning. Die WM-Spiele der deutschen Mannschaft wurden auch im Free-TV übertragen. Für Handball-Bundestrainer Alfred Gislason ist es die vorletzte WM. Der Isländer hat bereits erklärt, dass er sein Amt beim DHB-Team nach der Heim-WM 2027 niederlegen wird.

Doch wer steht im Kader? Sie wollen mehr über das Team von Bundestrainer Alfred Gislason erfahren? In diesem Artikel bekommen Sie alle wichtigen Infos rund um die deutsche Mannschaft bei der Handball-WM 2025.

Der deutsche Kader für die Handball-WM 2025: Wer ist nominiert - und wer nicht?

Deutschland setzte bei der Weltmeisterschaft auf eine Mischung aus Erfahrung und jungen Talenten. Bundestrainer Alfred Gislason hatte 14 Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele im Aufgebot, was die Ambitionen der deutschen Mannschaft auf einen Medaillengewinn bei der Weltmeisterschaft unterstreicht. Angeführt wurde die Mannschaft von Kapitän Johannes Golla, der als einer der besten Kreisläufer der Welt gilt.

Mit Andreas Wolff stand ein absoluter Leistungsträger im Tor, der bereits seit über zehn Jahren seine Klasse auf internationaler Bühne bewiesen hat. Im Rückraum sorgten Spieler wie Juri Knorr und Julian Köster für Kreativität und Torgefahr, während auf den Außenpositionen schnelle und treffsichere Akteure wie Lukas Zerbe und Timo Kastening gesetzt waren. Jüngster Spieler und Shootingstar im Team: der 21-jährige Marko Grgic.

Nicht mehr im Kader waren Kai Häfner, der seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat, sowie Tim Hornke, der sich nach einer Fußverletzung noch in der Reha befindet. Der finale Kader wurde am 13. Januar, zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Polen, bekannt gegeben. Gislason nominierte für die WM nur 17 Spieler statt der maximal möglichen 18. Nach den letzten Testspielen vor dem Turnier haben es Torhüter Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf) und Kreisläufer Tim Zechel (SC Magdeburg) nicht in den finalen Kader geschafft. Damit reiste die deutsche Mannschaft lediglich mit zwei Torhütern zum Turnier.

Handball-WM 2025: Der DHB-Kader im Überblick

17 Spieler sind nominiert worden und 16 können bei jeder Partie im Spieltagskader stehen. Hier ist der finale WM-Kader im Überblick:

Torhüter:

Andreas Wolff (THW Kiel)

David Späth (Rhein-Neckar Löwen)

Linksaußen:

Lukas Mertens (SC Magdeburg)

Rune Dahmke (THW Kiel)

Rückraum links:

Julian Köster (VfL Gummersbach)

Sebastian Heymann (Rhein-Neckar Löwen)

Marko Grgic (ThSV Eisenach)

Rückraum Mitte:

Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

Nils Lichtlein (Füchse Berlin)

Luca Witzke (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts:

Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Franz Semper (SC DHfK Leipzig)

Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen:

Timo Kastening (MT Melsungen)

Lukas Zerbe (THW Kiel)

Kreis:

Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf)