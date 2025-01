Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft 2025 bislang eine starke Leistung gezeigt. In der Vorrunde sicherte sich das Team drei Siege: 35:28 gegen Polen, 31:29 gegen die Schweiz und 29:22 gegen Tschechien.

In der Hauptrunde traf Deutschland zunächst auf den amtierenden Weltmeister Dänemark und musste eine Niederlage mit 30:40 hinnehmen. Anschließend konnte die Mannschaft mit einem 34:27-Sieg über Italien die Tür zum Viertelfinale weit aufstoßen. Im letzten Hauptrundenspiel gegen Tunesien zeigte das Team eine souveräne Leistung und gewann deutlich mit 31:19. Damit hat sich Deutschland für das Viertelfinale qualifiziert.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Weltmeisterschaft am Mittwoch um 20.30 Uhr auf das Überraschungsteam Portugal. Die Mannschaft sicherte sich den ersten Platz in der Hauptrundengruppe III, nachdem sie Chile am 26. Januar in Oslo mit 46:28 (22:17) deutlich besiegte.

Bundestrainer Alfred Gislason lobte den Gegner: „Portugal ist eine sehr interessante Mannschaft, die im gesamten Turnier bisher hervorragend spielt. Wenn man sieht, welche Teams sie hinter sich gelassen haben, spricht das Bände über ihre aktuelle Stärke. Sie haben eine spannende Mischung aus erfahrenen und jungen, frischen Spielern – wirklich beeindruckend.“

Handball-WM 2025: Portugal gegen Deutschland - Termin und Uhrzeit heute

Laut Spielplan der Handball-WM 2025 findet die Partie zwischen Portugal und Deutschland am Mittwoch, 29. Januar 2025, statt. Der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr in der Unity Arena der norwegischen Hauptstadt Oslo.

Portugal - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Die Übertragungsrechte für die Handball-WM 2025 liegen bei Sportdeutschland.TV. Der Streaminganbieter zeigt alle 108 Spiele des Turniers, einschließlich des President’s Cups. Fans können einen Turnierpass für einmalig 15 Euro erwerben, der Zugriff auf sämtliche Partien bietet. Alternativ lassen sich einzelne Spiele für 5 Euro freischalten.

Die Deutschland-Spiele werden im Free-TV von ARD und ZDF übertragen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Berichterstattung und zeigen auch Highlights sowie Zusammenfassungen weiterer Spiele. Das Viertelfinale zwischen Portugal und Deutschland läuft in der ARD. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit Moderator Alexander Bommes und Experte Dominik Klein. Florian Naß kommentiert das Spiel, unterstützt von Co-Kommentator Johannes Bitter.

Hier noch einmal alle Eckdaten zum Duell Portugal – Deutschland auf einen Blick:

Spiel: Portugal vs. Deutschland, Handball-WM 2025, Viertelfinale

Datum: Mittwoch, 29. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Stadion: Unity Arena, Oslo (Norwegen)

Übertragung im Free-TV: ARD, Sendebeginn 20.15 Uhr

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Sportdeutschland.TV

Übertragung im Gratis-Livestream: ARD

Portugal gegen Deutschland: Die Bilanz der beiden Nationalteams

Laut kicker.de sind sich die Nationalteams aus Deutschland und Portugal bisher elfmal auf dem Spielfeld begegnet. Die Gesamtstatistik spricht klar für die deutsche Mannschaft: Zehn Siege, nur eins der Matches ging an die Portugiesen. Der zweifache Europameister kann also mit breiter Brust an den Start gehen.