Schweiz - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Am 14. Januar hat die Handball-Weltmeisterschaft 2025 begonnen. Das Turnier wird in den Ländern Dänemark, Norwegen und Kroatien ausgetragen. Das Finale ist für den 2. Februar 2025 angesetzt und wird in der norwegischen Hauptstadt Oslo stattfinden.

Der Spielplan der Handball-WM 2025 umfasst mehrere Phasen. Zu Beginn treten alle teilnehmenden Teams in der Gruppenphase an, wobei jede Nation drei Spiele bestreiten muss. Am Ende dieser Phase ziehen die besten drei Mannschaften jeder Gruppe in die nächste Runde ein, während die letzten Plätze der Gruppen im President‘s Cup ausgetragen werden.

In der folgenden Hauptrunde werden die Teams in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften unterteilt. Die besten drei Teams jeder der Gruppen A und B, C und D, E und F sowie G und H treten in einer neuen Runde gegeneinander an. Die Ergebnisse aus der Vorrunde werden dabei übernommen, sodass ein Team unter Umständen mit bis zu zwei Siegen in die Hauptrunde geht. Jede Mannschaft muss dann noch drei weitere Partien gegen die Teams der jeweils anderen Gruppe absolvieren. Am Ende der Hauptrunde qualifizieren sich die besten zwei Teams jeder Gruppe für das Viertelfinale. Die restlichen Spiele des Turniers werden im K.o.-Modus ausgetragen, bis der Weltmeister feststeht.

Nachdem der deutsche WM-Kader unter Trainer Alfreð Gíslason im ersten Vorrundenspiel gegen Polen gewonnen hat, geht es in der zweiten Runde gegen die Nachbarn aus der Schweiz. Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos für Sie zusammengetragen, die Sie rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung vom Handball-WM-Spiel Schweiz gegen Deutschland wissen müssen.

Handball-WM 2025: Schweiz gegen Deutschland - Termin und Uhrzeit

Das Handball-WM-Spiel zwischen Deutschland und Polen ist für Freitag, den 17. Januar 2025, angesetzt. Laut dem Spielplan der Handball-WM 2025 ist der Anpfiff um 20.30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Dort finden übrigens alle Vorrundenspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft statt.

Schweiz - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Die Übertragung der Spiele der deutschen Handballmannschaft im Free-TV wird von ARD und ZDF übernommen. Die beiden Sender teilen sich die Live-Berichterstattung und bieten zudem Höhepunkte sowie Zusammenfassungen weiterer WM-Partien an. Das Spiel zwischen der Schweiz und Deutschland wird vom ZDF übertragen. Ab 20.15 Uhr führt Florian Zschiedrich durch die Sendung. Mit dabei ist Sören Christophersen als Experte. Den Kommentar zum Spiel liefert Martin Schneider.



Sportdeutschland.TV hat sich die Übertragungsrechte für die Handball-Weltmeisterschaft 2025 gesichert. Der Streaming-Dienst wird alle 108 Partien des Turniers, einschließlich des President‘s Cups, übertragen. Zuschauer können entweder einen Turnierpass für 15 Euro erwerben, der Zugang zu allen WM-Spielen bietet, oder einzelne Spiele für je 5 Euro buchen.

Hier gibt es alle Details zum Handballspiel Schweiz - Deutschland in einer kompakten Übersicht:

Spiel: Schweiz vs. Deutschland, 2. Spieltag Handball-WM 2025, Gruppenphase

Datum: 17. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Stadion: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Sportdeutschland.TV

Übertragung im Gratis-Livestream: ZDF

Schweiz vs. Deutschland: Die Bilanz der beiden Handballteams

Die von kicker.de aufbereitete Gesamtstatistik der beiden Handballnationalmannschaften zeigt, dass die Schweiz und Deutschland bereits in 27 Spielen gegeneinander gespielt haben. Dabei sind die zwei Teams in vier Handball-WM-Spielen, in drei EM-Qualifikationen, in einem Olympiaturnierspiel und in 18 Testspielen aufeinandergetroffen. Betrachtet man die Ergebnisse aller 27 Spiele, geht Deutschland als klarer Favorit für die WM-Partie am 22. Januar 2025 hervor. Deutschland konnte sich in 23 Begegnungen gegen die Schweiz durchsetzen. Eine Partie endete mit einem Unentschieden und in einem Spiel ging die Schweiz als Sieger vom Platz.