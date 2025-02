Handball-WM 2025: Spielplan und Gruppen

Die 29. Handball-WM 2025 findet vom 14. Januar bis zum 2. Februar statt. Die Gastgeber sind in diesem Jahr Kroatien, Norwegen und Dänemark. Im Ganzen werden 96 Partien ausgerichtet. Das Finale findet dann in der norwegischen Hauptstadt Oslo statt. Insgesamt nehmen 32 Teams an der Weltmeisterschaft teil, darunter natürlich auch die deutsche Mannschaft.

Wie sieht der Spielplan und die Aufteilung der Gruppen bei der Handball-Weltmeisterschaft 2025 aus? Das erfahren Sie hier.

Handball-WM 2025: Spielplan der Gruppenphase im Überblick

Die Vorrunde der Handball-WM 2025 dauert vom 14. bis zum 20. Januar. Danach beginnt die Hauptrunde am 21. Januar 2025. Der Spielplan der Gruppenphase im Überblick:

Dienstag, 14. Januar 2025:

17.30 Uhr: Italien - Tunesien

18.00 Uhr: Frankreich - Katar

20.30 Uhr: Dänemark - Algerien

20.30 Uhr: Österreich - Kuweit

Mittwoch, 15. Januar 2025:

18.00 Uhr: Tschechien - Schweiz

18.00 Uhr: Niederlande - Guinea

18.00 Uhr: Portugal - USA

18.00 Uhr. Ägypten - Argentinien

20.30 Uhr: Deutschland - Polen

20.30 Uhr: Ungarn - Nordmazedonien

20.30 Uhr: Norwegen - Brasilien

20.30 Uhr: Kroatien - Bahrain

Donnerstag, 16. Januar 2025:

18.00 Uhr: Spanien - Chile

18.00 Uhr: Slowenien - Kuba

20.30 Uhr: Schweden - Japan

20.30 Uhr: Island - Kap Verd

18.00 Uhr: Italien - Algerien

18.00 Uhr: Kuwait - Frankreich

20.30 Uhr: Tunesien - Dänemark

20.30 Uhr: Österreich - Katar

Freitag, 17. Januar 2025:

18.00 Uhr: Tschechien - Polen

18.00 Uhr: Niederlande - Nordmazedonien

18.00 Uhr: Portugal - Brasilien

18.00 Uhr: Bahrain - Ägypten

20.30 Uhr: Schweiz - Deutschland

20.30 Uhr: Guinea - Ungarn

20.30 Uhr: USA - Norwegen

20.30 Uhr: Kroatien - Argentinien

Samstag, 18. Januar 2025:

18.00 Uhr: Spanien - Japan

18.00 Uhr: Kap Verde - Slowenien

18.00 Uhr: Algerien - Tunesien

18.00 Uhr: Frankreich - Österreich

20.30 Uhr: Chile - Schweden

20.30 Uhr: Island - Kuba

20.30 Uhr: Dänemark - Italien

20.30 Uhr: Katar - Kuwait

Sonntag, 19. Januar 2025:

15.30 Uhr: Polen - Schweiz

18.00 Uhr: Deutschland - Tschechien

18.00 Uhr: Nordmazedonien - Guinea

18.00 Uhr: Brasilien - USA

18.00 Uhr: Argentinien - Bahrain

20.30 Uhr: Ungarn - Niederlande

20.30 Uhr: Norwegen - Portugal

20.30 Uhr: Ägypten - Kroatien

Montag, 20. Januar 2025:

18.00 Uhr: Japan - Chile

18.00 Uhr: Kuba - Kap Verde

20.30 Uhr: Schweden - Spanien

20.30 Uhr: Slowenien - Island

Zeitplan der Handball-WM 2025: Spielplan in der Hauptrunde

Die besten drei Teams der Gruppen in den Vorrunden ziehen dann in die Hauptrunden ein. Diese bestehen aus vier Sechser-Gruppen. Die erspielten Punkte der Vorrunden werden mit in die Hauptrunden genommen. Für die Gruppenletzten der Vorrunden geht es auch weiter, beim President‘s Cup. Dort wird um die Plätze 25 bis 32 gespielt. Für die Übertragung der Handball-WM 2025 sind übrigens Sportdeutschland.TV, ARD, ZDF und Eurosport zuständig. Hier bekommen Sie einen Überblick des Hauptrundenspielplans:

Gruppe 1 der Hauptrunde:

Dienstag, 21. Januar 2025:

15.30 Uhr: Schweiz - Tunesien

18.00 Uhr: Tschechien - Italien

20.30 Uhr: Dänemark - Deutschland

Donnerstag, 23. Januar 2025:

15.30 Uhr: Tunesien - Tschechien

18.00 Uhr: Italien - Deutschland

20.30 Uhr: Dänemark - Schweiz

Samstag, 25. Januar 2025:

15.30 Uhr: Italien - Schweiz

18.00 Uhr: Tschechien - Dänemark

20.30 Uhr: Deutschland - Tunesien

Gruppe 2 der Hauptrunde:

Dienstag, 21. Januar 2025:

15.30 Uhr: Ungarn - Frankreich

18.00 Uhr: Österreich - Nordmazedonien

20.30 Uhr: Katar - Niederlande

Donnerstag, 23. Januar 2025:

15.30 Uhr: Ungarn - Österreich

18.00 Uhr: Niederlande - Frankreich

20.30 Uhr: Nordmazedonien - Katar

Samstag, 25. Januar 2025:

15.30 Uhr: Katar - Ungarn

18.00 Uhr: Niederlande - Österreich

20.30 Uhr: Frankreich - Nordmazedonien

Gruppe 3 der Hauptrunde:

Mittwoch, 22. Januar 2025:

18.00 Uhr: Schweden - Portugal

18.00 Uhr: Brasilien - Chile

20.30 Uhr: Norwegen - Spanien

Freitag, 24. Januar 2025:

15.30 Uhr: Spanien - Portugal

18.00 Uhr: Schweden - Brasilien

20.30 Uhr: Chile - Norwegen

Sonntag, 26. Januar 2025:

15.30 Uhr: Portugal - Chile

18.00 Uhr: Spanien - Brasilien

20.30 Uhr: Norwegen - Schweden

Gruppe 4 der Hauptrunde:

Mittwoch, 22. Januar 2025:

15.30 Uhr: Slowenien - Argentinien

18.00 Uhr: Kap Verde - Kroatien

20.30 Uhr: Ägypten - Island

Freitag, 24. Januar 2025:

15.30 Uhr: Argentinien - Kap Verde

18.00 Uhr: Ägypten - Slowenien

20.30 Uhr: Kroatien - Island

Sonntag, 26. Januar 2025:

15.30 Uhr: Island - Argentinien

18.00 Uhr: Kap Verde - Ägypten

20.30 Uhr: Kroatien - Slowenien

Handball-WM 2025: Spielplan der Finalrunden

Die zwei besten der jeweiligen Hauptrunden-Gruppen ziehen dann ins Viertelfinale ein. Ab hier geht der Wettkampf im K.o.-Modus weiter. Somit ziehen die Gewinner der Viertelfinale ins Halbfinale ein und danach gehts ins Finale. So sieht der Spielplan in den K.o.-Runden aus:

Viertelfinale:

Dienstag, 28. Januar 2025:

18.00 Uhr: Kroatien - Ungarn

21.00 Uhr: Frankreich - Ägypten

Mittwoch, 29. Januar 2025:

17.30 Uhr: Dänemark - Brasilien

20.30 Uhr: Portugal - Deutschland

Halbfinale:

Donnerstag, 30. Januar 2025:

21.00 Uhr: Frankreich - Kroatien

Freitag, 31. Januar 2025:

20:30 Uhr: Dänemark - Portugal

Spiel um Platz 3:

Sonntag, 02. Februar 2025:

15.00 Uhr: Frankreich - Portugal

Finale:

Sonntag, 02. Februar 2025:

18.00 Uhr: Kroatien - Dänemark

Handball-WM 2025: Die Gruppen im Überblick - wo spielt Deutschland?

Deutschland spielt in diesem Jahr in Gruppe A. Hier haben wir alle Gruppen in einer Übersicht für Sie zusammengetragen:

Gruppe A: Deutschland, Polen, Schweiz, Tschechien

Gruppe B: Algerien, Dänemark, Italien, Tunesien

Gruppe C: Frankreich, Katar, Kuwait, Österreich

Gruppe D: Guinea, Niederlande, Nordmazedonien, Ungarn

Gruppe E: Brasilien, Norwegen, Portugal, USA

Gruppe F: Chile, Japan, Schweden, Spanien

Gruppe G: Island, Kap Verde, Kuba, Slowenien

Gruppe H: Ägypten, Argentinien, Bahrain, Kroatien