Handball-WM 2025: Übertragung im Free-TV und kostenlos im Live-Stream

Die Handball-Weltmeisterschaft 2025 findet vom 14. Januar bis zum 2. Februar in mehreren Ländern statt. Die Austragungsorte sind Kroatien, Dänemark sowie Norwegen und somit in Nord- und Mitteleuropa verteilt. Es handelt sich um die 29. Handball-WM der Männer. Das Eröffnungsspiel findet im dänischen Herning statt, wo auch das DHB-Team zu Beginn spielt. Das norwegische Oslo ist der Austragungsort des Finalspiels.

Co-Gastgeber Dänemark geht erneut als Favorit ins Turnier und könnte zum vierten Mal in Folge den Titel holen. Bei der letzten Weltmeisterschaft 2023, ausgetragen in Polen und Schweden, triumphierte das dänische Team und sicherte sich nach den Erfolgen 2019 und 2021 den dritten Titel in Serie. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Tschechien, Polen und die Schweiz. Nach der Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen 2024 hofft die deutsche Mannschaft erneut auf Edelmetall. Bei der WM 2023 erreichte Deutschland den fünften Platz, nachdem Norwegen im Spiel um Platz 5 besiegt wurde.

Möchten Sie die Spiele der Handball-WM live im TV oder im Stream verfolgen? Erfahren Sie hier, wie die Übertragung abläuft und ob die Deutschland-Spiele im Free-TV zu sehen sind. Alle Infos zur Übertragung der Handball-WM 2025 haben wir hier für Sie aufbereitet.

Handball-WM 2025 live im TV und Stream sehen: Welcher Anbieter überträgt die WM?

Die Übertragungsrechte für die Handball-WM 2025 hat sich der Streaming-Anbieter Sportdeutschland.TV gesichert. Die Plattform zeigt alle 108 Spiele der Weltmeisterschaft und den President‘s Cup. Zusätzlich überträgt der Fernsehsender Eurosport 15 Spiele ohne deutsche Beteiligung im Free-TV. Zudem bietet der Sender über discovery+ einen Livestream für alle seine Partien an. Welche Spiele der Sender ab der Hauptrunde zeigt, das steht nach der Gruppenphase fest. Zusätzlich können Sie den Eurosport Live-Stream über Joyn kostenlos verfolgen. Es ist lediglich eine Anmeldung erforderlich.

Wenn Sie alle Spiele der Handball-WM 2025 in voller Länge im Live-Stream sehen möchten, benötigen Sie ein Abo bei Sportdeutschland.TV. Die Plattform bietet derzeit (Stand: Januar 2025) ein monatliches Abonnement für 2,99 Euro ohne Werbung an.

Handball-WM 2025: Übertragung aller Spiele im Überblick - wer zeigt was?

Auch ohne ein Sportdeutschland.TV-Abo können Interessierte die WM live verfolgen: ARD und ZDF haben sich ebenfalls Übertragungsrechte gesichert und zeigen alle Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV – abwechselnd auf beiden Sendern sowie in deren Mediatheken als Stream. Deutschland bestreitet laut WM-Spielplan in der Gruppenphase gegen Polen, Tschechien und die Schweiz.

Im Folgenden bieten wir Ihnen eine Übersicht aller Spiele und informieren Sie darüber, welcher Sender oder Streaming-Dienst die jeweiligen Matches überträgt. Die Übertragung ab der Hauptrunde ergibt sich aus dem Turnierverlauf:

Gruppe A (Herning/Dänemark)

15.01.2025, 18.00 Uhr: Tschechien vs. Schweiz ( Sportdeutschland.TV )

15.01.2025, 20.30 Uhr: Deutschland vs. Polen ( Sportdeutschland.TV und ARD )

17.01.2025, 18.00 Uhr: Tschechien vs. Polen ( Sportdeutschland.TV )

17.01.2025, 20.30 Uhr: Schweiz vs. Deutschland ( Sportdeutschland.TV und ZDF )

19.01.2025, 15.30 Uhr: Polen vs. Schweiz ( Sportdeutschland.TV )

19.01.2025, 18.00 Uhr: Deutschland vs. Tschechien ( Sportdeutschland.TV und ARD )

Gruppe B (Herning/Dänemark)

14.01.2025, 17.30 Uhr: Italien vs. Tunesien ( Sportdeutschland.TV )

14.01.2025, 20.30 Uhr: Dänemark vs. Algerien( Sportdeutschland.TV )

16.01.2025, 18.00 Uhr: Italien vs. Algerien ( Sportdeutschland.TV )

16.01.2025, 20.30 Uhr: Tunesien vs. Dänemark ( Sportdeutschland.TV und Eurosport )

18.01.2025, 18.00 Uhr: Algerien vs. Tunesien ( Sportdeutschland.TV )

18.01.2025, 20.30 Uhr: Dänemark vs. Italien ( Sportdeutschland.TV )

Gruppe C (Porec/Kroatien)

14.01.2025, 18.00 Uhr: Frankreich vs. Katar ( Sportdeutschland.TV und Eurosport )

14.01.2025, 20.30 Uhr: Österreich vs. Kuwait ( Sportdeutschland.TV )

16.01.2025, 18.00 Uhr: Kuwait vs. Frankreich ( Sportdeutschland.TV )

16.01.2025, 20.30 Uhr: Österreich vs. Katar ( Sportdeutschland.TV )

18.01.2025, 18.00 Uhr: Frankreich vs. Österreich ( Sportdeutschland.TV )

18.01.2025, 20.30 Uhr: Katar vs. Kuwait ( Sportdeutschland.TV )

Gruppe D (Varazdin/Kroatien)

15.01.2025, 18.00 Uhr: Niederlande vs. Guinea ( Sportdeutschland.TV )

15.01.2025, 20.30 Uhr: Ungarn vs. Nordmazedonien ( Sportdeutschland.TV )

17.01.2025, 18.00 Uhr: Niederlande vs. Nordmazedonien ( Sportdeutschland.TV )

17.01.2025, 20.30 Uhr: Guinea vs. Ungarn ( Sportdeutschland.TV )

19.01.2025, 18.00 Uhr: Nordmazedonien vs. Guinea ( Sportdeutschland.TV )

19.01.2025, 20.30 Uhr: Ungarn vs. Niederlande ( Sportdeutschland.TV )

Gruppe E (Oslo/Norwegen)

15.01.2025, 18.00 Uhr: Portugal vs. USA ( Sportdeutschland.TV )

15.01.2025, 20.30 Uhr: Norwegen vs. Brasilien ( Sportdeutschland.TV )

17.01.2025, 18.00 Uhr: Portugal vs. Brasilien ( Sportdeutschland.TV )

17.01.2025, 20.30 Uhr: USA vs. Norwegen ( Sportdeutschland.TV )

19.01.2025, 18.00 Uhr: Brasilien vs. USA ( Sportdeutschland.TV )

19.01.2025, 20.30 Uhr: Norwegen vs. Portugal ( Sportdeutschland.TV und Eurosport )

Gruppe F (Oslo/Norwegen)

16.01.2025, 18.00 Uhr: Spanien vs. Chile ( Sportdeutschland.TV )

16.01.2025, 20.30 Uhr: Schweden vs. Japan ( Sportdeutschland.TV )

18.01.2025, 18.00 Uhr: Spanien vs. Japan ( Sportdeutschland.TV )

18.01.2025, 20.30 Uhr: Chile vs. Schweden ( Sportdeutschland.TV )

20.01.2025, 18.00 Uhr: Japan vs. Chile ( Sportdeutschland.TV )

20.01.2025, 20.30 Uhr: Schweden vs. Spanien ( Sportdeutschland.TV und Eurosport )

Gruppe G (Zagreb/Kroatien)

16.01.2025, 18.00 Uhr: Slowenien vs. Kuba ( Sportdeutschland.TV )

16.01.2025, 20.30 Uhr: Island vs. Kap Verde ( Sportdeutschland.TV )

18.01.2025, 18.00 Uhr: Kap Verde vs. Slowenien ( Sportdeutschland.TV )

18.01.2025, 20.30 Uhr: Island vs. Kuba ( Sportdeutschland.TV )

20.01.2025, 18.00 Uhr: Kuba vs. Kap Verde ( Sportdeutschland.TV )

20.01.2025, 20.30 Uhr: Slowenien vs. Island ( Sportdeutschland.TV )

Gruppe H (Zagreb/Kroatien)

15.01.2025, 18.00 Uhr: Ägypten vs. Argentinien ( Sportdeutschland.TV und Eurosport )

15.01.2025, 20.30 Uhr: Kroatien vs. Bahrain ( Sportdeutschland.TV )

17.01.2025, 18.00 Uhr: Bahrain vs. Ägypten ( Sportdeutschland.TV )

17.01.2025, 20.30 Uhr: Kroatien vs. Argentinien ( Sportdeutschland.TV )

19.01.2025, 18.00 Uhr: Argentinien vs. Bahrain ( Sportdeutschland.TV )

19.01.2025, 20.30 Uhr: Ägypten vs. Kroatien ( Sportdeutschland.TV )

Handball WM 2025: Spieltermine der Hauptrunde

Dienstag, 21.01.2025:

15.30 Uhr: Schweiz - Tunesien ( Sportdeutschland.TV )

15.30 Uhr: Ungarn - Frankreich ( Sportdeutschland.TV )

18.00 Uhr: Tschechien - Italien ( Sportdeutschland.TV )

18.00 Uhr: Österreich - Nordmazedonien ( Sportdeutschland.TV )

20.30 Uhr: Dänemark - Deutschland ( Sportdeutschland.TV, ARD und Eurosport )

20.30 Uhr: Katar - Niederlande ( Sportdeutschland.TV )

Mittwoch, 22.01.2025:

15.30 Uhr: Slowenien - Argentinien ( Sportdeutschland.TV )

18.00 Uhr: Kap Verde - Kroatien ( Sportdeutschland.TV )

18.00 Uhr: Schweden - Portugal ( Sportdeutschland.TV, Eurosport )

18.00 Uhr: Brasilien - Chile ( Sportdeutschland.TV )

20.30 Uhr: Norwegen - Spanien ( Sportdeutschland.TV, Eurosport )

20.30 Uhr: Ägypten - Island ( Sportdeutschland.TV )

Donnerstag, 23.01.2025:

15.30 Uhr: Tunesien - Tschechien ( Sportdeutschland.TV )

15.30 Uhr: Ungarn - Österreich ( Sportdeutschland.TV )

18.00 Uhr: Italien - Deutschland ( Sportdeutschland.TV, ZDF )

18.00 Uhr: Niederlande - Frankreich ( Sportdeutschland.TV )

20.30 Uhr: Dänemark - Schweiz ( Sportdeutschland.TV )

20.30 Uhr: Nordmazedonien - Katar ( Sportdeutschland.TV )

Freitag, 24. Januar 2025:

15.30 Uhr: Argentinien - Kap Verde ( Sportdeutschland.TV )

15.30 Uhr: Spanien - Portugal ( Sportdeutschland.TV )

18.00 Uhr: Ägypten - Slowenien ( Sportdeutschland.TV, Eurosport )

18.00 Uhr: Schweden - Brasilien ( Sportdeutschland.TV )

20.30 Uhr: Kroatien - Island ( Sportdeutschland.TV, Eurosport )

20.30 Uhr: Chile - Norwegen ( Sportdeutschland.TV )

Samstag, 25. Januar 2025:

15.30 Uhr: Italien - Schweiz ( Sportdeutschland.TV )

15.30 Uhr: Katar - Ungarn ( Sportdeutschland.TV )

18.00 Uhr: Tschechien - Dänemark ( Sportdeutschland.TV )

18.00 Uhr: Niederlande - Österreich ( Sportdeutschland.TV )

20.30 Uhr: Deutschland - Tunesien ( Sportdeutschland.TV, ZDF )

20.30 Uhr: Frankreich - Nordmazedonien( Sportdeutschland.TV )

Sonntag, 26. Januar 2025:

15.30 Uhr: Portugal - Chile ( Sportdeutschland.TV )

15.30 Uhr: Island - Argentinien ( Sportdeutschland.TV )

18.00 Uhr: Spanien - Brasilien ( Sportdeutschland.TV )

18.00 Uhr: Kap Verde - Ägypten ( Sportdeutschland.TV )

20.30 Uhr: Norwegen - Schweden ( Sportdeutschland.TV, Eurosport )

20.30 Uhr: Kroatien - Slowenien ( Sportdeutschland.TV )

Handball-WM 2025: Übertragung der Spiele in den Finalrunden

Viertelfinale, 28. Januar 2025:

18.00 Uhr: Kroatien - Ungarn ( Sportdeutschland.TV )

21.00 Uhr: Frankreich - Ägypten ( Sportdeutschland.TV )

Viertelfinale, 29. Januar 2025:

17.30 Uhr: Dänemark - Brasilien ( Sportdeutschland.TV )

20.30 Uhr: Portugal - Deutschland ( Sportdeutschland.TV, ARD )

Halbfinale (30. und 31. Januar 2025):

21.00 Uhr: Frankreich - Kroatien ( Sportdeutschland.TV )

20.30 Uhr: Dänemark - Portugal ( Sportdeutschland.TV )

Spiel um Platz 3 (02. Februar 2025):

15.00 Uhr: Frankreich - Portugal ( Sportdeutschland.TV )

Finale (02. Februar 2025):

18.00 Uhr: Kroatien - Dänemark ( Sportdeutschland.TV )