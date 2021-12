WM-Aus: Deutsche Handballerinnen verpassen Anschluss an die Weltspitze

Für das deutsche Nationalteam nimmt die WM in Spanien ein jähes Ende. Die Niederlage gegen die Gastgeberinnen zeigt, warum die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener im Viertelfinale scheitert.

Zumindest war es kein plötzliches Aus. Kein dramatisches Ende, in dem Glück und Pech Hauptrollen einnahmen. Die letzten Minuten im WM-Viertelfinale waren angebrochen, doch der Glaube an eine Wende war da längst verlorengegangen. Die Spanierinnen würden weiterhin vom Weltmeistertitel im eigenen Land träumen dürfen, die Deutschen würden ein weiteres Mal scheitern, ehe Edelmetall vergeben wird. Womöglich erklärt sich dadurch, dass sich der Tränenfluss in der Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener in Grenzen hielt, als sich der rote Jubelknäuel von den 2000 Fans im Palau d’Esports feiern ließ . Enttäuscht und gefrustet waren die Deutschen, ja, aber kein zusammengefallenes Häufchen Elend.

Weil sie sich schon während des Spiels mit einer Niederlage auseinandersetzen mussten, letztlich unterlagen sie 21:26 (10:14), wirkten die Spielerinnen des Deutschen Handball-Bundes ( DHB) ob des vorzeitigen WM-Abschieds erstaunlich gefasst. Das spanische Team verfügte mit Torhüterin Mercedes Castellanos sowie Spielmacherin Carmen Campos Costa, die mit sieben Treffern die erfolgreichste Werferin der Partie war, über prägende Figuren. Letztlich suchten die DHB-Frauen allerdings die Gründe der Niederlage bei sich selbst. Für Rückraumspielerin Alina Grijseels stand fest: "Mit hundert Prozent hätten wir das Spiel gewonnen. Wir haben leider nicht unsere beste Leistung gezeigt."

DHB-Team startet gut ins Viertelfinale gegen Spanien - bricht aber ein

In der Anfangsphase der Partie deutete wenig darauf hin, dass die Partie enttäuschend verlaufen würde. Eine schnelle 4:0-Führung hielt die deutsche Auswahl eine Viertelstunde stabil, nach dem 7:3 jedoch wirkten sich die Ballverluste in der Offensive vernichtend aus. "Wir haben super angefangen, das Spiel mit eigenen Fehlern aber wieder aus der Hand gegeben. Dann sind wir den Spanierinnen nur noch hinterhergelaufen", analysierte Trainer Groener.

Sie zogen und zerrten, am Ende siegten aber die Spanierinnen (von links): Elisabet Cesareo Romero (am Ball) und Meike Schmelzer. Foto: Mathilda Ahlberg, Witters

Vor allem in den Minuten vor der Pause enteilten die Spanierinnen entscheidend. Erspielten sich den Vorsprung, den sie bis zum Schluss verwalten sollten. Kreisläuferin Meike Schmelzer ärgerte sich über die verpasste Chance. "Wir wissen, dass wir es eigentlich besser können. Es ist schade, dass wir es in einem Spiel, wo es ums Halbfinale geht, nicht hinbekommen."



In der Begegnung mit den Spanierinnen zeigten die Deutschen, dass sie zusammengewachsen sind. Ihnen mangelte es nicht an Einstellung, Kampfeswille oder Teamgeist, vielmehr scheiterten sie an ihrem ungenügenden Offensivspiel. In einigen Szenen fehlte Durchschlagskraft, in anderen Kreativität und konsequentes Nutzen von Tormöglichkeiten.

Gegen Dänemark (16:32) hatte die DHB-Auswahl die höchste Pleite in ihrer WM-Historie kassiert, gegen Spanien erwies sie sich nur in der ersten Viertelstunde als gleichwertiger Gegner. Ihre letzte WM-Medaille haben die Deutschen vor 14 Jahren im Frauen-Handball geholt. Einmal mehr verlassen sie ein großes Turnier vorzeitig, einmal mehr blieben sie den Beweis schuldig, zur Weltspitze zu zählen.

Zukunft von Bundestrainer Henk Groener scheint geklärt

In der Aufarbeitung des Turniers wird die Verbandsspitze wohl auch die Besetzung des Bundestrainers erörtern. Henk Groener hat die Nationalmannschaft im Januar 2018 übernommen und einen Umbruch eingeleitet. Mit dem Erreichen des WM-Viertelfinales hat er das Minimalziel erreicht, doch insgeheim hatte sich der DHB mehr erwartet. Groeners Vertrag läuft bis Ende April 2022, doch eine WM und deren Ende ist eine Zäsur. Sowohl der 61-jährige Niederländer als auch dessen Bosse könnten an einem vorzeitigen Ende der Zusammenarbeit interessiert sein. Weichen müssen gestellt werden: Im kommenden Jahr steht eine Europameisterschaft an, spätestens 2025, wenn Deutschland WM-Gastgeber ist, soll das DHB-Team den Weltbesten auf Augenhöhe begegnen.

Soll Bundestrainer bleiben: Henk Groener. Foto: Marco Wolf, dpa

Doch es scheint, als wäre Groeners Zukunft zumindest von Verbandsseite geklärt. "Ich stehe zu meiner Aussage, dass er der richtige Trainer ist", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann vor der Abreise der deutschen Mannschaft. Auch Sportvorstand Axel Kromer möchte den auslaufenden Vertrag mit Groener verlängern. "Warum sollte ich das nicht wollen? Wenn sich etwas auf dem richtigen Weg befindet, ist Konstanz im Trainerteam wertvoll. Ich habe ein gutes Gefühl", sagte Kromer.

Während der Auftritte in Spanien vermittelten die Spielerinnen jedenfalls den Eindruck, von ihrem Trainer überzeugt zu sein. Meike Schmelzer zog zwar ein zwiespältiges WM-Fazit: "Wenn man die Vorrunde und zwei Drittel der Hauptrunde nimmt, würde ich sagen, wir haben uns weiterentwickelt. Die letzten beiden Spiele haben aber frustriert." Kapitänin Emily Bölk bemühte sich aber vor allem um Zuversicht. "Wir haben ein gutes Turnier gespielt, uns aber nicht belohnt", erklärte sie. "In der Summe können wir aber viel Positives mitnehmen." Die 23-jährige Rückraumspielerin ist eine der Hoffnungen auf künftige Erfolge.