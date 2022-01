Hannover 96 gegen Gladbach im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Hannover 96 spielt im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Holen Sie sich hier alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Liveticker, Aufstellung, Termin und Sender.

Im DFB-Pokal der Saison 2021/22 startet das Achtelfinale am 18. Januar 2021. In diesem Rahmen treffen auch die beiden Vereine Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach aufeinander, um sich zum Sieg zu spielen.

Sie möchten wissen, wann und wie Sie die Partie sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Termin und Uhrzeit, Anstoß, Übertragung im TV und Stream, Liveticker, Sender sowie eine Bilanz in der Übersicht für Sie zusammen gefasst.

Wann spielt Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach? Termin und Uhrzeit für den Anstoß im DFB-Pokal

Der Termin für die Partie zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach im Rahmen des DFB-Pokals 2021/22 ist festgelegt auf Mittwoch, den 19. Januar 2022. Anstoß wird um 18.30 Uhr sein. Gespielt wird in Niedersachsen, was dem Verein aus Niedersachsen einen Heimvorteil verschafft.

Wie können Sie Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach sehen? Übertragung live im TV und Stream

Nur wenige Spiele der diesjährigen DFB-Pokal-Saison werden im Free-TV zu sehen sein. Die meisten Partien zeigt Sky, entweder im Fernsehen oder im Live-Stream. So auch das Spiel zwischen Hannover und Mönchengladbach im Achtelfinale.

Hier einige wichtige Eckdaten in einer Übersicht für Sie:

Spiel: Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach , Achtelfinale des DFB-Pokal 2021/22

gegen , Achtelfinale des DFB-Pokal 2021/22 Datum: Mittwoch, 19. Januar 2022

Mittwoch, 19. Januar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: HDI-Arena, Hannover

HDI-Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker: Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im DFB-Pokal 2021/22

Sie haben keine Möglichkeit, die Partie zwischen Hannover und Mönchengladbach im Achtelfinale des DFB-Pokals 2021/22 im Fernsehen zu verfolgen, möchten aber dennoch auf dem neusten Stand bleiben? Wir bieten Ihnen da die Lösung. Unser digitales Datencenter hat alle Informationen rund um Aufstellung, Spielstand, Tabelle und vieles mehr.

In unserem Livestream erfahren Sie außerdem in Echtzeit all das, was in den Spielen des Turniers passiert, wie gelbe und rote Karten, Auswechslungen und Tore. So bleiben Sie immer bestens informiert.

Übertragung Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Nur einige Spiele im DFB-Pokal 2021/22 werden im Free-TV bei Sport 1 und der ARD gezeigt. Für die restliche Übertragung ist der Pay-TV-Sender Sky zuständig, der die Partien sowohl im Fernsehen als auch im Live-Stream zeigt.

So auch die Partie zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach.

Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach - Bilanz beider Vereine

Die beiden Fußball-Vereine aus Hannover und Mönchengladbach sind in der Vergangenheit schon zahlreiche Male aufeinander getroffen - in den unterschiedlichen Ligen und im DFB-Pokal. Damit Sie sich einen eigenen Eindruck über die beiden Mannschaften, die demnächst im Pokal aufeinander treffen werden, verschaffen und eine Bilanz ziehen können, haben wir hier die einzelnen Spiele für Sie aufgelistet:

Bundesliga:

17. August 2013, 3:0 für Borussia Mönchengladbach

1. Februar 2014, 3:1 für Hannover 96

18. Oktober 2014, 3:0 für Borussia Mönchengladbach

15. Mai 2015, 2:0 für Borussia Mönchengladbach

21. November 2015, 2:1 für Borussia Mönchengladbach

15. April 2016, 2:0 für Hannover 96

30. September 2017, 2:1 für Borussia Mönchengladbach

24. Februar 2018, 1:0 für Borussia Mönchengladbach

25. November 2018, 4:1 für Borussia Mönchengladbach

13. April 2019, 1:0 für Borussia Mönchengladbach

2. Bundesliga:

19. Februar 2000, 3:2 für Borussia Mönchengladbach

4. Dezember 2000, 2:0 für Borussia Mönchengladbach

7. Mai 2001, 0:0

DFB-Pokal: (hier liegen die Spiele schon einige Jahre zurück)

15. August 1997, 5:3 für Hannover 96