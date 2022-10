Hannover 96 - Dortmund im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im Free-TV oder Stream

Hannover 96 hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 Dortmund als Gegner. Wir haben alle Infos rund um Übertragung im TV oder Stream, Termin und Sender sowie einen Live-Ticker mit allen Highlights hier für Sie.

Von 64 Mannschaften, die sich für den DFB-Pokal 22/23 qualifiziert haben, sind in der zweiten Runde nun noch 32 übrig. Meistens ergeht es den kleineren Vereinen so wie dem TSV Schoot Mainz aus der Oberliga, der auf den Zweitligisten Hannover 96 traf und mit einem klaren 3:0 nach Hause geschickt wurde. Oftmals ist es für die Teams aus der Regional- oder Oberliga aber schon spannend genug einmal gegen die großen Mannschaften aus der Bundesliga zu spielen - auch wenn die Duelle aufgrund des Klassenunterschieds meistens in einer Niederlage enden. So erging es auch dem TSV 1860 München, der trotz eines fabelhaften Saisonstarts in der 3. Liga gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund keine Chance hatten und nach einer 0:3 Niederlage aus dem Turnier ausschied.

Wann begegnen sich Hannover 96 und Borussia Dortmund in der 2. Runde des DFB-Pokals 22/23? Welcher Sender übernimmt die Übertragung und gibt es das Pokalspiel auch im Free-TV zu sehen? Wir haben Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zur Partie und einen Live-Ticker hier für Sie.

Hannover 96 - Dortmund im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Hannover 96 und Borussia Dortmund treffen laut dem DFB-Pokal-Spielplan 2022/23 am Mittwoch, dem 19. Oktober 2022, in der zweiten Runde des Turniers aufeinander. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Heinz von Heiden Arena in Hannover.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Hannover 96 - Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Partie zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund wird es nicht im Free-TV zu sehen geben, sondern ausschließlich im Pay-TV und Stream bei Sky. In der aktuellen DFB-Pokal Saison sind nur einige ausgewählte Partien des Turniers auch frei empfangbar. Wir haben eine Übersicht zur Übertragung der Partie für Sie:

Spiel: Hannover 96 - Borussia Dortmund , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 19. Oktober 2022

Mittwoch, 19. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Heinz von Heiden Arena, Hannover

von Heiden Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Hannover 96 gegen Dortmund live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Die Partie zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund können Sie nur live und in voller Länge ansehen, wenn Sie über ein Sky-Abo verfügen. Falls Sie daher auf der Suche nach einer Alternative sind, dann verfolgen Sie das Pokalspiel doch über unseren Live-Ticker. So verpassen Sie keine Tore, gelbe und rote Karten und Auswechslungen der Begegnung. Außerdem informiert sie der Live-Ticker kurz vor dem Anpfiff auch über die Aufstellung beider Teams und liefert alle Highlights der Partie als Kommentar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Übertragung: Läuft Hannover 96 vs. Dortmund live auf Sky oder im Free-TV im ZDF oder der ARD?

Der Pay-TV Sender Sky hat sich die Rechte zur Übertragung des DFB-Pokals 22/23 gesichert und zeigt alle Spiele des Turniers in voller Länge. Insgesamt 15 Begegnungen gibt es jedoch auch entweder im ZDF oder in der ARD im Free-TV zu sehen - in Runde zwei überträgt jeder Sender jeweils ein Pokalspiel. Falls Sie kein Sky-Abo haben sollten, dann kommen Sie aber spätestens im Halbfinale des DFB-Pokals 22/23 auf Ihre Kosten, denn die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen beide Partien im Halbfinale und auch das Finale, das im Juni 2023 stattfindet.

Hannover 96 und Dortmund im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Die Webseite fussballdaten.de gibt an, dass sich Hannover 96 und Borussia Dortmund schon ganze 61 Mal begegnet sind. In der Statistik hat Dortmund klar die Nase vorn, da der Verein mit 29 Siegen fast die Hälfte der Begegnungen gewonnen hat. Hannover 96 konnte die Dortmunder 16 Mal bezwingen und weitere 16 Mal trennten sich die beiden Teams im Unentschieden. In die Partie im Rahmen des DFB-Pokals geht Borussia Dortmund als klarer Favorit.

Enige Eckdaten zu beiden Vereinen haben wir hier für Sie:

Hannover 96

Liga: 2. Liga

Trainer: Stefan Leitl

Stadion: Heinz von Heiden Arena

Borussia Dortmund