Das olympische Motto am Spülbecken: Warum Männer nicht faul, sondern schneller sind

Das olympische Motto wird von den Emanzen ausgehebelt. „Citius, Altius, Fortius“, hatte sich über ein Jahrhundert bewährt. Laut Pierre de Coubertin sei es erstrebenswert, seinem Gegenüber überlegen zu sein, in dem eine Tätigkeit entweder schneller, höher oder stärker ausgeführt werden könne. Gegenrede zwecklos. Ansonsten setzt es was. Dann gibt es schneller, höher, stärker was auf die Nuss. Klappt im Sport, wie im sozialen Miteinander.

Geschwindigkeit beispielsweise ist nicht nur im Sport von Vorteil, sondern auch in der Haushaltsarbeit. Wer schneller putzt, liegt länger auf der Couch. Männer liegen häufiger auf der Couch als Frauen. Nicht selten wird ihnen (also den Männern) das als Faulheit ausgelegt. Eine Studie kam nun sogar zu dem Ergebnis, dass bei heterosexuellen Paaren die Frau durchschnittlich 13 Stunden pro Woche mit Waschen, Putzen, Kochen verbringt, der Mann aber nur rund die Hälfte. Da möchte man sagen: Glückwunsch, ihr Männer, die ihr das olympische Motto so gekonnt zur Geltung bringt. Die Daten gehen aus der wissenschaftlichen Studie „FReDA - Das familiendemografische Panel“ hervor, die das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden vorgelegt hat. Und damit könnte es auch gut sein – wenn die Studienmacher (und gewiss: -macherinnen) nicht unzulässige Schlussfolgerungen konstruieren würden. Demnach handle es sich bei den Paaren nicht mehr um die gewünschte symmetrische Aufteilung der häuslichen Aufgaben.

Vielleicht schmutzen Frauen sehr viel

Langsamkeit wird mit Mühsal verwechselt. 20 Prozent der sich ungerecht behandelt fühlenden Frauen erwägen ernsthaft eine Trennung. Sollen sie doch! Sollen sie sehen, wie sie ohne die Hochleistungsmaschinen zu Hause auskommen. Und was ist eigentlich mit dem Verursacherprinzip? Vielleicht müssen Frauen ja auch nur so viel putzen, weil sie so viel schmutzen. Wenn sich die Paare getrennt haben, werden die Zahlen eine eindeutige Sprache sprechen. Die Erfahrungen bislang zeigen, dass allein lebende Männer pro Woche nur rund 30 Minuten für Putzen, Waschen und Kochen benötigen. Wenn sie vollkommen dem olympischen Motto folgen, wird schneller gekocht, stärker geschrubbt und werden die Ansprüche noch höher geschraubt.

Haushalt ist Leistungssport – wenn er richtig betrieben wird. Leistungsverweigerinnen werden als verbitterte Emanzen alleine die Kohlsuppe auslöffeln, die sie sich eingebrockt haben. Zubereitungszeit: rund eine Stunde. Da liegt der Mann nach seinem Protein-Shake schon 50 Minuten auf der Couch.