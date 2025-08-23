Frank Schmidt: „Heidenheim als Absteiger – darauf kann man ja kommen“

Herr Schmidt, nach dem Saisonfinale der vergangenen Saison haben Sie offen über Ihre Erschöpfung gesprochen, die die lange Saison bei Ihnen hinterlassen hat und dass Sie „mausekaputt“ waren: „Es ging darum, den Glauben aufrecht zu erhalten, auch wenn man selbst kaputt war.“ Das überrascht bei jemand wie Ihnen, der immer Stärke und Zuversicht ausstrahlt.

FRANK SCHMIDT: Aber alles andere wäre einfach gelogen gewesen. Und zuzugeben, dass man so kaputt ist – das zeigt doch nur, dass man zuvor alles gegeben hat. Der Trainer, aber auch die Spieler. Was es für uns so anstrengend gemacht hat, war eine Situation, wie wir sie hier noch nie hatten: Wir sind ständig hinterhergelaufen. Wir mussten immer irgendetwas holen, um irgendetwas zu verhindern. Es fällt schwerer, mit Negativerlebnissen umzugehen. Als wir ganz unten und Tabellenletzter waren, am 2. März nach dem 0:3 gegen Gladbach, haben wir uns gesagt: Wir wollen in die Relegation. Die ist es dann geworden. Aber klar war es auch physisch eine enorme Belastung. Wir hatten wegen des Europapokals und der Relegation 48 Pflichtspiele, dazu im vergangenen Sommer einen enormen Umbruch mit dem Abschied mehrerer Leistungsträger, wie zum Beispiel Tim Kleindienst, Niklas Beste oder Eren Dinkci.

Fühlen Sie sich denn jetzt wieder erholt?

Schmidt: Ich habe meine Akkus wieder aufgetankt. Aber es stimmt schon: Die Saison war nicht so leicht aus den Klamotten zu schütteln. Wir haben zuhause in der vergangenen Saison in 17 Spielen nur elf Punkte geholt und 13 Tore geschossen. Das möchte ich so nie wieder erleben. Dann kam die Relegation mit diesen zwei Spielen, in denen es um alles geht – das kann einen zermürben. Aber davon muss man sich freimachen und darf es nicht an die Mannschaft hinlassen.

Jetzt steht die neue Saison vor der Tür – und für viele ist der 1. FC Heidenheim der Abstiegskandidat Nummer eins. Ist das für Sie eine zusätzliche Motivation?

SCHMIDT: Ich habe noch nie eine Fremdmotivation gebraucht. Natürlich nehmen wir das zur Kenntnis. Ich bin auch gar nicht böse darüber. Heidenheim als Absteiger – darauf kann man ja kommen, wenn man es nüchtern betrachtet. Wir hatten vergangene Saison 29 Punkte, normalerweise steigst du damit ab. In der Kaderplanung setzten wir auf Kontinuität und Weiterentwicklung und dann kommen mit Köln und dem HSV zwei Mannschaften, die nicht die klassischen Aufsteiger sind. Aber das sind Sichtweisen, von denen ich mich nicht treiben lasse. Als Außenseiter zu starten, muss ja kein Nachteil sein.

Warum wird es denn jetzt besser in Heidenheim?

SCHMIDT: Ich kann nur sagen, dass wir gut arbeiten. Insgesamt herrscht ein guter Geist, eine gute Stimmung. Ich habe das Gefühl, da wächst eine Mannschaft zusammen, die an sich glaubt. Wir sind wieder bei unserer Art, Fußball zu spielen, angekommen. Wir wissen, was unsere Stärken sind und welche Schwächen wir kaschieren müssen. Jeder im Mannschaftsgefüge weiß, was zu tun ist. Die Mannschaft wird die qualitativen Nachteile ausgleichen und wird in jedem Spiel an die Grenze gehen. Ob das reichen wird? Das weiß ich nicht und das kann ich nicht versprechen. Aber die Lust, in die Saison zu gehen – die ist extrem hoch.

Aber ein paar Neuzugänge wären dennoch nicht schlecht, oder?

SCHMIDT: Da kann ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Wir waren mit dem Trainerteam neulich in der Innenstadt in einem Döner-Restaurant. Der Besitzer ist auf mich zugekommen und hat gesagt: „Wann kommen endlich neue Spieler? Die alten sind alle schlecht, keiner trifft das Tor!“ Dann habe ich ihm gesagt: „Dein Döner war heute auch nichts. Wann stellst du einen neuen Koch ein?“ Ich habe ihn richtig attackiert. Da hat er geschaut und hoffentlich gemerkt: So einfach, so schwarz und weiß, ist es eben nicht. (schmunzelt) Natürlich kann es sein, dass wir auf der ein oder anderen Position noch was machen, aber es ist in diesem Sommer nicht einfach. Wir hatten Spieler im Auge, die Frans Krätzig oder Norman Theuerkauf auf der Linksverteidigerposition ersetzen sollten. Aber wir haben ein paar Absagen kassiert – aus unterklassigen Ligen. Da frage ich mich: Hallo, wir sind doch ein Bundesligist? Für einige Spieler müsste das doch der nächste Schritt sein. Das zeigt, wie schwer es für den 1. FC Heidenheim ist, gute Transfers zu machen.

Wirbel gab es bei Ihnen um die Torwartposition: Diant Ramaj kommt auf Leihbasis vom BVB zurück und wird die neue Nummer eins. Das hat dem bisherigen Stammkeeper Kevin Müller nicht gefallen. Wie sehen Sie das?

SCHMIDT: Ganz pragmatisch. Zuletzt ist ja alles gesagt worden, von Seiten des Vereins und des Spielers. Ich war bei den Gesprächen dabei und habe Kevin Müller die Situation geschildert. Deswegen war es für mich überraschend, dass das Ergebnis für irgendjemand überraschend war. Ich finde, wir haben das klar und sauber kommuniziert.

Ramaj ist aber keine langfristige Lösung, er ist vom BVB nur ausgeliehen.

SCHMIDT: Wenn man weiß, welche Vereine ihn holen wollten, ist es für uns überragend, dass er unbedingt zu uns wollte. Dazu kommt: Frank Feller, unser dritter Torhüter, war vor seiner Verletzung nah dran, die Nummer eins zu werden. Leider hat er sich verletzt. Aber er wird wieder zurückkommen. Wir können uns glücklich schätzen, diese Lösung jetzt auf dieser Position zu haben.

Mathias Honsak könnte eine Art Neuzugang aus den eigenen Reihen sein. Sein Potenzial deutete er zum Ende der vergangenen Saison an.

SCHMIDT: Das mit dem Neuzugang sehe ich nicht so. Er hat vergangene Saison schon eine wichtige Rolle bei uns eingenommen, gegen alle Top-Teams getroffen. Wenn er verletzungsfrei bleibt, was zuletzt nicht so war, und seine Torquote behält, ist viel drin. Er ist hier zum Nationalspieler geworden. Deswegen habe ich ihn auch zum stellvertretenden Kapitän gemacht.

Eine Diskussion wurde zuletzt um das TV-Geld geführt. Traditionsvereine forderten eine höhere Beteiligung daran, weil sie mehr Zuschauer haben als zum Beispiel der 1. FC Heidenheim. Wie sehen Sie das?

SCHMIDT: Aus der Sicht dieser Klubs kann man das verstehen. Aber sollen wir jetzt eine Liga nur mit Traditionsverein machen? Und was sind überhaupt Traditionsvereine? Können wir in Heidenheim etwas für die Größe unserer Stadt? Unser Klub hat im Amateurfußball auch eine große Tradition. Aber am Ende ist doch eines wichtig: dass Leistung belohnt wird. Man könnte es umdrehen und sagen, eigentlich müssten wir mehr Geld kriegen, weil wir aus geringeren Mitteln so viel gemacht haben. Ich vertraue da einfach auf einen fairen Wettbewerb.

Sie sind seit 18 Jahren Trainer in Heidenheim, der Klub hat ihnen auch in schweren Tagen die Treue gehalten. Wundern Sie sich manchmal, wie wenig Geduld manche Vereine mit ihren Trainern haben?

SCHMIDT: So etwas, was wir hier in Heidenheim haben – das ist keine Einbahnstraße. Auch ich habe mich durch meine langfristige Verlängerung klar positioniert. Ich habe ein Bekenntnis zum Verein abgegeben. Und das gilt auch, wenn es mal Anfragen gibt. Man kann sich auf mich verlassen, zu 100 Prozent. Das heißt, ich springe als Trainer auch nicht weg, bloß weil ich jetzt auf einmal mein Gehalt vervierfachen kann oder weil es gefühlt der nächste Schritt zu einem größeren Verein wäre. Auf der anderen Seite war es immer unglaublich und alles andere als selbstverständlich, dass der Verein immer so zu mir gestanden ist – gerade in der vergangenen Saison. Andere Vereine entlassen alleine in dieser Zeitspanne zweimal den Trainer. Das ist hier ein starkes Bündnis, eine starke Ehe, die über Jahre aufgebaut wurde.

Warum kriegen das andere Vereine nicht hin?

SCHMIDT: Ich bin mittlerweile ins Präsidium beim Bund Deutscher Fußballlehrer aufgerückt, deswegen ist mir dieser Punkt wichtig: Es ist schon enttäuschend zu sehen, wie viele Vereine bei der Verpflichtung eines neuen Trainers von einer neuen Zeitrechnung sprechen, einer neuen Ära oder sonst was. Und dann knicken sie beim ersten Gegenwind ein. Waldhof Mannheim, mein Ex-Verein als Spieler, hat erst im April Dominik Glawogger geholt – und ihn jetzt nach zwei Spieltagen entlassen. Da frage ich mich: Was steckt denn da für eine Idee dahinter, welches sportliche Konzept? Ohne natürlich die Interna zu kennen!

Gab es bei Ihnen und Vorstandschef Holger Sanwald mal eine Situation in ihrer beruflichen Ehe, wo es richtig gekracht hat?

SCHMIDT: Wir diskutieren natürlich kontrovers. Auch eine Freundschaft ist ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich glaube, dass wir beide intelligent genug sind, im Zweifelsfall auch mal wieder aufeinander zuzugehen. Aber so richtig gekracht hat es eigentlich noch nie.

Was passiert eigentlich, wenn bei Ihnen ein Angebot aus Saudi-Arabien mit dem fünffachen Gehalt einflattern würde?

SCHMIDT: Es bleibt dabei: Weder für zehn, noch für 100, noch für 200 Millionen würde ich das machen. Es hat nichts mit den Vorstellungen von Fußball zu tun, wie ich ihn erleben möchte. Ich verurteile niemand, der dahingeht, weil er deutlich mehr als bisher verdienen kann. Aber meine Wertevorstellung ist eine andere.

Auf was freuen Sie sich in dieser neuen Saison?

SCHMIDT: Auf die Bundesliga. Es stand bis zuletzt auf Messers Schneide, ob wir als Verein wieder dabei sein können. Dabei war es immer unser Ziel. Ich habe nur einmal, beim Abschlusstraining vor dem Rückspiel in der Relegation, mit Holger Sanwald darüber geredet. Und wir haben es ganz schnell wieder weggeschoben. Denn wir haben uns gesagt: Wir packen das. Dass wir wieder dabei sind, haben wir uns hart erarbeitet. Und das wollen wir nun jeden Spieltag genießen.