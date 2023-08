Straßenrad-WM findet 2028 in Abu Dhabi statt

Die Straßenrad-WM wird 2028 in Abu Dhabi ausgetragen.

Das entschied der Weltverband UCI am Rande der Super-WM in Glasgow.

Damit werden die Titelkämpfe zum dritten Mal nach Utsunomiya/ Japan (1990) und Doha (2016) in Asien ausgetragen. Abu Dhabi erhielt auch den Zuschlag für die Bahnrad-WM 2029.

Im nächsten Jahr findet die Straßenrad-WM in Zürich statt, bevor 2025 erstmals Afrika mit Ruanda an der Reihe ist. 2026 folgt Montreal, ein Jahr später ist die nächste Multi-WM mit allen Disziplinen in der französischen Region Haute-Savoie geplant.

(dpa)