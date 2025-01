Henning Fritz: „Mit einer Fair-Play-Medaille wird man kein Weltmeister“

Herr Fritz, ist die Torwartposition im Handball die Wichtigste?

HENNING FRITZ: Nun ja, Sie fragen jetzt einen Torhüter. Allerdings gibt es da ohnehin nicht viel drumherum zu reden. Die Torwartposition ist natürlich eine Schlüsselposition. Es gehört aber immer die Abwehr dazu, sonst kann man als Torwart nicht gut aussehen. Das zeigen auch die vergangenen Jahre, in denen meist die Mannschaften mit einem guten Torwart und einer starken Abwehr erfolgreich waren.

Mit Blick auf die Torhüter muss sich die deutsche Mannschaft bei der WM also keine Sorgen machen?

FRITZ: Die Konstellation im Tor mit Andreas Wolff und David Späth ist meiner Meinung nach ideal. Beide haben bei den Olympischen Spielen sehr gute Leistungen gezeigt. Und beide überzeugen in der Bundesliga bei ihren Vereinen. Im Tor ist die deutsche Mannschaft bestmöglich aufgestellt, auf dieser Position gehören wir zur absoluten Weltspitze.

Olympia-Silber war ein großer Erfolg, der vor allem auch aufgrund der Schlussmänner möglich wurde. Täuschen die Leistungen von Wolff und Späth über das eigentliche Leistungsniveau der gesamten Mannschaft hinweg?

FRITZ: Der Torwart gehört nun mal zum Spiel. Schauen wir uns die Dänen mit Niklas Landin oder die Jahre zuvor Frankreich mit Thierry Omeyer an. Diese zwei Torhüter haben ihren Nationalmannschaften manch einen Titel gerettet. Am Ende ist auch Handball ein Ergebnissport. Und dann ist es egal, wie man zum Sieg kommt. Oft liegt es am Torwart. Aber wie gesagt: Der gehört zum Spiel.

Wie verändert das Wissen um einen guten Schlussmann das Auftreten einer Mannschaft?

FRITZ: Wenn ich als Team im Kopf habe, dass ich mich auf meinen Torwart und die Abwehr verlassen kann, spielt es sich im Angriff ein wenig leichter. Man kann selbstbewusster und auch befreiter agieren, weil man weiß, dass man einen Ballverlust oder einen Fehlwurf durch die Abwehr und den Torwart kompensieren kann. Man steht also nicht in jedem Angriff unter Druck, unbedingt ein Tor erzielen zu müssen. Allein dieses Wissen reduziert schon die Fehlerquote. Und an diesem Punkt ist mittlerweile auch die deutsche Mannschaft durch die Erfahrungen bei den Olympischen Spielen angelangt.

Olympia-Silber weckt logsicherweise hohe Erwartungen. Ist das eine gefährliche Situation für das deutsche Team?

FRITZ: Natürlich wissen die Deutschen, dass sie nun am Olympia-Ergebnis gemessen werden. Aber zunächst einmal verleiht dieser Erfolg ja Sicherheit. Und wenn ich mir ansehe, wie sich diese Mannschaft bei den Olympischen Spielen präsentiert hat und welch tragende Rollen viele Spieler bei ihren Bundesliga-Vereinen einnehmen, dann sage ich: Natürlich müssen wir jetzt bei der WM über das Halbfinale reden. Das Halbfinale muss auch der Anspruch sein. Worüber sollen wir sonst reden?

In den vergangenen Jahren wurde oft davon gesprochen, dass die deutsche Mannschaft jeden großen Gegner schlagen kann. Meistens hat es in den entscheidenden Momenten nicht geklappt, in Paris und Lille dann aber ganz oft. Welchen Mehrwert hat solch eine Erfahrung?

FRITZ: Das ist relativ einfach zu beantworten. Erfolge bringen Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein kann man nicht trainieren. Ich kann Trainingsweltmeister sein – aber es gilt, das ganze Potenzial auch abzurufen, wenn es darauf ankommt, wenn die Kameras an sind, wenn der Druck groß ist und wenn es um alles geht. Das hat diese Mannschaft bei den Olympischen Spielen gemacht. Und davon wird sie profitieren, weil alle verinnerlicht haben: „Wir können es.“ Womit wir wieder beim Thema Selbstvertrauen wären. Mit einem Erfolg im Rücken ist es leichter, souverän zu bleiben und richtige Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist diese deutsche Mannschaft durch das Olympia-Erlebnis auch einen großen Schritt in ihrer Entwicklung vorangekommen.

Sie sagten, das Halbfinale sollte der Anspruch sein. Gibt es Nationen, die Sie vor den Deutschen sehen?

FRITZ: Die Dänen sind immer noch sehr, sehr gut – auch wenn sie Niklas Landin nun verloren haben. Aber dann stellen sie eben Emil Nielsen ins Tor – und der ist auch Weltklasse. Alle anderen Nationen sind für die deutsche Mannschaft absolut in Schlagweite. Da wird es in direkten Duellen auf Kleinigkeiten wie Tagesform und Personalsituation ankommen oder ganz einfach auf die Frage: Wer hat gerade einen Lauf?

Sind die Dänen unschlagbar?

FRITZ: Nein. Natürlich muss gegen solch eine vermeintliche Übermannschaft alles passen, um sie zu besiegen. Aber ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil wir in Deutschland sehr viele junge Spieler haben, die sehr ehrgeizig sind. Renars Uscins hat gerade gesagt, dass er für sein Team ein Stück weit ein bisschen wie ein „Arschloch“ sein will. Er möchte also dem Gegner zeigen, dass man nicht versuchen sollte, sich mit ihm anzulegen. Und das gefällt mir. Wir wollen im Sport Fair-Play. Das steht außer Frage. Aber zur Wahrheit gehört auch: Weltmeister wird man nicht mit einer Fair-Play-Medaille.

Wenn Sie Uscins schon ansprechen: Was er mit seinen 22 Jahren leistet, ist recht beeindruckend. Ist er der Hoffnungsträger schlechthin?

FRITZ: Renars ist in jungen Jahren schnell in eine entscheidende Position gekommen. Und das finde ich gut. Ein junger Spieler kann eine Gruppe führen, wenn er sich durch Leistung dafür qualifiziert. So wie bei Renars. Ich tue mich aber schwer mit der Formulierung „Hoffnungsträger“, weil viele junge Spieler an dieser Bürde gescheitert sind. Wir haben Renars, wir haben Juri Knorr und wir haben Julian Köster. Die sind alle jung. Und das stimmt mich zuversichtlich.

Ziehen wir mal eine Parallele zum Jahr 2016, das für den deutschen Handball mit EM-Titel und Olympia-Bronze ebenfalls sehr erfolgreich war. Damals dachten alle, dass nun die Zeit der deutschen Mannschaft kommt. Doch die Erfolge blieben danach aus. Warum wird es diesmal anders kommen?

FRITZ: Rückblickend müssen wir sagen, dass der Erfolg 2016 überraschend kam. Es hat einfach alles gepasst. Es gab mit Dagur Sigurdsson einen Trainer, der die richtige Ansprache hatte. Steffen Fäth hat ein überragendes Turnier gespielt und die Mannschaft geführt, obwohl er eigentlich eher ein introvertierter Typ ist. Einige andere haben an ihrem absoluten Leistungslimit gespielt oder sind über sich hinausgewachsen. Solch eine Gesamtkonstellationen gibt es ab und zu. Aber nun ist die Situation eine andere.

Inwiefern?

FRITZ: Jetzt haben wir Spielertypen, die sagen: „Hier bin ich und so machen wir das.“ Wir sind auf Schlüsselpositionen gut besetzt. Diese Mannschaft kann von der Altersstruktur fast die nächsten zehn Jahre zusammenspielen. Und das gibt mir die Hoffnung, dass wir in der Zukunft weiterhin erfolgreich sein werden. Ich sehe zumindest keine Nation, vor der wir uns fürchten müssten. Gerade auch, weil wir in der Breite sehr gut besetzt sind. Vielleicht haben wir keinen Nikola Karabatic und keinen Mathias Gidsel. Aber unsere Gegner wissen nicht, ob sie sich im Rückraum auf Knorr, auf Köster, auf Uscins oder auf Johannes Golla am Kreis oder auf die Außenspieler einstellen sollen. Das ist ein großer Vorteil.