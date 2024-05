Handball

Handballtrainer Herbert Vornehm: "Ich will nicht mehr in vorderster Front stehen"

Plus Nach 44 Jahren hört er als Handballtrainer beim TSV Haunstetten auf und will sich bald auch aus der Abteilungsleitung zurückziehen. Warum er die Zeit gekommen sieht, an Jüngere zu übergeben.

Von Andrea Bogenreuther

In Augsburg sind Sie fast nur als Trainer der Haunstetter Drittliga-Frauen bekannt. Doch Sie haben auch selbst Handball gespielt. Wie verlief die aktive Karriere?



Vornehm: Ich habe erst mit 14 Jahren als B-Jugendlicher in Königsbrunn mit dem Handballspielen angefangen. Heutzutage hätte man in diesem Alter gar keine Chance mehr. Aber ich konnte gut werfen, zum Beispiel Schneebälle an der Bushaltestelle. Dann hat mich bei einem Turnier in Günzburg der rumänische Weltmeister Hans Moser entdeckt und mich zum FCA in die Bayernliga geholt, die damals zweithöchste Liga. Doch als ich dorthin kam, wurde der als Trainer entlassen. Deshalb habe ich dann mit dem TSV Göggingen in der Landesliga gespielt und mit dem TSV Friedberg den Aufstieg in die Bayernliga und dann in die Regionalliga geschafft. Für uns war das super gut, für mich persönlich war es dann aber schon meine sportliche Grenze.

Bis heute betreiben Sie eine Physiotherapie-Praxis auf dem Gelände des TSV Haunstetten. Der Trainer und Abteilungsleiter sorgte sich also zusätzlich noch um die Pflege seiner Handballerinnen und Handballer. Wie kamen Sie zu diesem Beruf?



Vornehm: Ich hatte in meiner aktiven Zeit eine Knieverletzung erlitten und musste zur Krankengymnastik. Nach fünf Minuten Beugen und Strecken dachte ich mir, das kann ich besser. So habe ich mich an der Fachschule in Neu-Ulm beworben und bin Krankengymnast geworden. Damals haben das fast nur Frauen gemacht, ich war einer von fünf Männern in einer Klasse von 35 Schülern.

