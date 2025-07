Er entdeckte Müller, Lahm und Co. – jetzt ist Schluss für Hermann Gerland

Hermann Gerland machte nie einen Hehl daraus, was für ihn wichtiger war. Gefühl oder Wille? Allerdings hatte es der Trainer in seiner Zeit beim FC Bayern auch leicht. Schließlich hatte jeder der talentierten Nachwuchsspieler in seinem kleinen Zeh mehr Gefühl als Gerland in seinem für einen ehemaligen Profi eigenwillig ungelenken Bewegungsapparat. Gefühle, Gefühliges oder Gefühl haben für den 71-Jährigen nur nachrangige Bedeutung. „Auf Gefühle gebe ich gar nichts. Dreimal hatte ich das Gefühl, einen Sohn gezeugt zu haben und wir haben drei Töchter zu Hause“, knurrte Gerland einst. Immerhin konnte er sich aber auf ein Gespür verlassen, dessen Ausprägung beinahe im Metaphysischen zu verorten ist. Wenngleich es Gerland nicht so bezeichnen würde. „Kokolores“, würde er wohl dazu sagen.

Gerland hat fußballerisches Talent auf den ersten Blick erkannt. Und erkannte er es, förderte er es mit der ihm eigenen Unerbittlichkeit. Als Trainer der Amateur-Mannschaft des FC Bayern ebnete er unter anderem Thomas Müller, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und David Alaba den Weg in den Profi-Fußball. Die Münchner sicherten sich früh die Dienste des einstigen Bundesligaspielers Gerland. Mit 36 Jahren fing er bei den Bayern an. Ein paar Jahre später versuchte er sich als Cheftrainer im Profibereich. Der Versuch misslang. „Immer Glück ist Können, immer Pech ist Unvermögen“, hat der Mann, den sie überall „Tiger“ nennen, gesagt. Das mag auch bei der Jobauswahl gelten. Freilich kann es dann auch kein Glück sein, in welcher Frequenz Gerland einst Talente den Profis zuführte.

Hermann Gerland assistierte beim FC Bayern den Welttrainern

Nun aber hat er seine Karriere beendet. „Ich freue mich, jetzt mehr Zeit für meine Frau und meine Enkelkinder zu haben, die sollen von ihrem Opa noch was haben“, wird er in einer Pressemitteilung des DFB zitiert. Für den Deutschen Fußballbund nämlich war er zuletzt tätig. War Co-Trainer der U21, als sie Vize-Europameister wurde. Die Rolle als Assistent kannte er schon aus München. Dort nämlich stellten sie Gerland ab 2009 ihren Cheftrainern zur Seite. Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti – all die Welttrainer und -männer vertrauten dem gebürtigen Bochumer. Diesem Faktotum der Bundesliga. Diesem Original. Gerland selbst sind derlei löbliche Girlanden unangenehm. Kokolores. Zu gefühlig. Wichtig war für ihn nur aufm Platz.