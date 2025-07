Die blau-weiße Mauritius der Hertha

Fehler passieren. Sogar den Besten. Aber auch der Berliner Hertha. Die startet am Freitag beim FC Schalke 04 in die Saison. Was vor gar nicht allzu langer Zeit mal das Duell zweier Champions-League-Anwärter war, ist nun ein Zweitligaspiel. Möglicherweise handelt es sich um die beste zweite Liga aller Zeiten. Vielleicht auch nicht.

Die Berliner haben bereits in der Vorbereitung auf die Spielzeit einen Fehler begangen. Der betrifft aber nicht die Belastungssteuerung oder die Neuverpflichtungen. Das alles wird erst nach einigen Spieltagen zu sehen sein. Diesmal steht das Trikot der Hertha in der Kritik, beziehungsweise: Es soll aus dem Verkehr gezogen werden. Die gnadenlosen Design-Aficionados der DFL haben festgestellt, dass da was mit dem Heimtrikot nicht passt. Weil sich das auf der Vorderseite befindliche blau-weiße Streifenmuster nicht auf der Rückseite wiederfindet, soll das Jersey aus dem Verkehr gezogen werden. Regeln sind nun mal Regeln und die Herthaner haben ihren Fehler auch schon eingeräumt und werden ihn ausmerzen.

Die Liga räumte den Berlinern eine Frist bis zum neunten Spieltag ein. Das sollte leicht reichen, immerhin ist die Stadt ja für schnelle Fehlerbehebungen bekannt, wie uns der BER lehrte. Bis es so weit ist, können die Herthaner aber auch auf eine ihrer Trikotalternativen zurückgreifen. Jeder Verein, der auch nur ein bisschen was auf sich hält, stellt den Anhängerinnen und Anhängern liebenswürdigerweise mehrere preiswerte Oberteile zur Auswahl. Heimtrikot, Auswärtstrikot, Ausweichtrikot, Sondertrikot für besondere Anlässe. Wie dem Geburtstag der Trainergattin oder wenn der Tochter des Ersatzkeepers der erste Milchzahn ausfällt. Fans freuen sich, wenn sie die Auswahl haben.

Und doch wird viel zu selten beim Design der Trikots Rücksicht auf sie genommen. Bayerns Innenverteidiger Sammy Kuffour sang dereinst auf dem Marienplatz inbrünstig von den rot-weißen Trikots, die sich die Anhänger wünschten. Der Wunsch blieb lange Zeit ungehört.

Als die Bochumer in den 90er-Jahren mit ihrem Regenbogen-Trikot einen Anschlag auf das Augenlicht sämtlicher Fußballfans unternahmen, blieben die Designkoryphäen der Liga stumm. Das Jersey genießt heute Kultcharakter. Möglicherweise geht es dem Berliner Fehldruck ja auch so. Und er wird so etwas wie die Blaue Mauritius. Manchmal haben Fehler auch ihre guten Seiten.