Hertha BSC - 1. FC Heidenheim 1846 live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

In der 1. Runde des DFB-Pokal 24/25 sind im September insgesamt 64 Teams angetreten, darunter die Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga der vergangenen Saison, die Verbandspokalsieger der 21 Landesverbände sowie die vier bestplatzierten Teams der 3. Liga. Zweitmannschaften von Profivereinen sind nicht zugelassen. Weiterhin besagt der Spielmodus, dass wenn eine qualifizierte Zweitmannschaft oder ein Verein bereits über den Verbandspokal qualifiziert sein sollte, das nächstplatzierte, teilnahmeberechtigte Team nachrückt. Die verbliebenen Startplätze wurden an Landesverbände mit den meisten aktiven Herren-Mannschaften vergeben.

Ende Oktober geht es bereits in die 2. Runde, in die es insgesamt 32 Teams geschafft haben. Darunter befinden sich auch Hertha BSC und der 1. FC Heidenheim, die laut Spielplan gegeneinander antreten und um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Hertha BSC spielt aktuell in der 2. Bundesliga, wo sich die Mannschaft unter Trainer Cristian Fiél nach neun Spieltagen bereits vier Siege und zwei Unentschieden und damit einen guten Platz im Mittelfeld der Tabelle sichern konnte. In drei Partien gingen die Berliner mit einer Niederlage vom Platz. Doch die 1. Runde des DFB-Pokals dürfte den Hertha-Fans positiv in Erinnerung geblieben sein: Zu Gast in Rostock siegte das Team aus Berlin mit einem 5:1.

Der 1. FC Heidenheim hingegen schaffte in der vergangenen Saison 23/24 den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Bislang konnte die Mannschaft aus Heidenheim dort mit einer stabilen Leistung überzeugen. Zwar hat das Team unter Trainer Frank Schmidt bis zum 7. Spieltag dreimal verloren, die restlichen vier Spiele beendeten die Heidenheimer allerdings mit drei Siegen und einem Unentschieden. Auch in der 1. Runde des DFB-Pokals konnte Heidenheim mit sich zufrieden sein. Gegen den FC 08 Villingen gelang ihnen ein 4:0-Sieg.

Sie sind neugierig geworden und möchten mehr zum DFB-Pokalspiel Hertha BSC gegen Heidenheim erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir haben alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit für Sie parat.

Hertha BSC - 1. FC Heidenheim im DFB-Pokal 24/25: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen Hertha BSC und Heidenheim wurde auf Mittwoch, den 30. Oktober 2024, datiert. Angepfiffen wird das Spiel um 18 Uhr im Berliner Olympiastadion, im dem über 74.000 Zuschauer Platz haben.

Berlin vs. Heidenheim live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25

ARD und ZDF haben über ihre Agentur SportA die Free-TV-Rechte für den DFB-Pokal 24/25 erworben. Damit setzt besonders die ARD ihr langjähriges Engagement fort. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender dürfen insgesamt 15 Spiele live übertragen, darunter auch die Halbfinals und das Finale, das am 24. Mai 2025, ebenfalls im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird. Zusätzlich bieten die ARD und das ZDF umfassende Highlight-Berichterstattung im Fernsehen und online an.

Sky ist weiterhin der Hauptanbieter für die Übertragung des DFB-Pokals und zeigt alle 63 Spiele live im TV und Stream. Die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Heidenheim 1846 wird exklusiv auf Sky übertragen. Im Free-TV können Sie das Spiel leider nicht live verfolgen. Beim DFB-Pokal mischt übrigens auch der Streaming-Dienst DAZN mit, wo ab Mitternacht nach den Spielen Highlights verfügbar sind. Sport1 behält das Recht, ab dem Folgetag Berichte und Clips kostenlos zu zeigen.

Falls Sie nicht nur den DFB-Pokal, sondern auch die Spiele der 2. Bundesliga im TV und Stream, sowie die Samstagsspiele der Bundesliga in der Live-Übertragung sehen möchten, können Sie auf das Sky-Sportpaket zurückgreifen. Dieses ist für 35 Euro im Monat erhältlich.

Hier sind die zentralen Informationen zu Termin, Uhrzeit und Übertragung des DFB-Pokalspiels zwischen Hertha BSC und Heidenheim in einer kompakten Übersicht:

Spiel: Hertha BSC - 1. FC Heidenheim, DFB-Pokal 24/25, 2. Runde

Datum: 30. Oktober 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Hertha BSC gegen 1. FC Heidenheim 1846 im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Ein Blick in das Datencenter des DBF verrät, dass die Hertha und Heidenheim sich in der Vergangenheit nur zweimal auf dem Rasen gegenüberstanden. Beide Spiele haben im Rahmen des DFB-Pokals stattgefunden. Die letzte Begegnung war im Viertelfinale des DFB-Pokals 2015/16. Das Spiel endete mit einem 3:2 Sieg für Hertha BSC. Die andere Partie liegt mittlerweile weit in der Vergangenheit zurück. 1979 trafen die beiden Vereine in der 1. Runde des DFB-Pokals aufeinander. Damals war der 1. FC Heidenheim 1846 noch unter dem Namen Heidenheimer Sportbund 1846 bekannt. Auch hier gelang der Hertha ein 4:0-Sieg.