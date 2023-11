Hertha BSC - Mainz 05: DFB-Pokal-Übertragung live im TV und Stream

Herta BSC und Mainz 05 treffen beim DFB-Pokal morgen aufeinander. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des Spiels live im TV und Stream.

Die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals 2023/24 findet am 31. Oktober und 1. November statt. Hertha BSC trifft in dieser Runde auf Mainz 05. Nachdem der Zweitligist Hertha es in der ersten Runde noch mit dem Regionalligisten Carl Zeiss Jena zu tun hatte, muss der Verein nun also gegen ein Schwergewicht aus der Bundesliga ran. Die Mainzer haben bereits in der ersten Runde den Zweitliga-Verein SV Elversberg aus dem Turnier geworfen und sind der klare Favorit in dieser Partie.

Doch es gab auch dieses Jahr bereits wieder einige Überraschungen im DFB-Pokal. Viktoria Köln aus der 3. Bundesliga hat etwa dafür gesorgt, dass Werder Bremen in den weiteren Runden des Turniers nicht mehr mit dabei sein wird. Die Bremer mussten sich dem auf dem Papier deutlich unterlegenen Verein mit 2:3 geschlagen geben. Es ist also durchaus möglich, dass auch für den Bundesligisten Mainz bereits vor dem Achtelfinale Schluss ist.

Wann entscheidet sich, welche der beiden Mannschaften in die Finalrunden einzieht? Wo wird das Spiel im TV und Stream übertragen? Hier finden Sie alle Infos rund um das Spiel Hertha BSC - Mainz 05.

Hertha BSC gegen Mainz 05 im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit der Partie

Ende Oktober und Anfang November wird die zweite Hauptrunde des Turniers gespielt. Diese findet laut Spielplan des DFB-Pokals 23/24 genauer gesagt am 31. Oktober und am 1. November 2023 statt. Für die beiden Mannschaften ist es das zweite Spiel im diesjährigen Turnier.

Hertha BSC und Mainz 05 treffen heute am Abend des zweiten Tages der Runde aufeinander. Dementsprechend findet das Spiel am 1. November statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion.

DFB-Pokal 2023/24: Übertragung von Hertha BSC - Mainz 05 live im TV und Stream

Auch die Übertragung des DFB-Pokal 2023/24 übernimmt wieder der Pay-TV-Sender Sky. Wer über ein entsprechendes Abo wie das Sky Sport Paket verfügt, kann bei dem kostenpflichtigen Anbieter sämtliche Spiele des Turniers sehen. Das gilt sowohl für die Ausstrahlung im TV als auch im Stream.

Einige wenige Spiele sind allerdings auch in der aktuellen Saison im Free-TV zu sehen. Insbesondere die Halbfinalspiele und das große Finale werden auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die beiden Sender ARD und ZDF wechseln sich bei der Übertragung der Spiele ab. Von den Spielen der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals werden allerdings lediglich die Spiele 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln und Saarbrücken - FC Bayern im Free-TV gezeigt. Das Spiel Hertha BSC gegen Mainz 05 ist leider nur im Pay-TV zu sehen.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Infos rund um die Partie Hertha BSC - Mainz 05 zusammengetragen:

Spiel : Hertha BSC - Mainz 05 , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 2. Datum: 1. November 2023

1. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Hertha BSC - Mainz 05 im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Wer das Spiel Hertha BSC - Mainz 05 live im TV oder Stream sehen möchte, der kommt um ein Sky-Abo nicht herum. Allerdings gibt es noch weitere Möglichkeiten, sich live über das aktuelle Spielgeschehen auf dem Laufenden zu halten. Eine Alternative zur Live-Übertragung bietet unser Live-Ticker, mit dem Sie über alle Ereignisse des Spiels in Echtzeit informiert werden. Weiterhin finden Sie dort auch alle weiteren Infos rund um die Partie, etwa die Aufstellungen der Mannschaften. Nach Abpfiff ist dort selbstverständlich auch das Ergebnis des Spiels aufgelistet.

Hertha BSC vs. Mainz 05 im DFB-Pokal: Bisherige Bilanz der Mannschaften

Hertha BSC und Mainz 05 sind bereits in unterschiedlichen Ligen vielfach aufeinandergetroffen. Während Hertha in der 2. Bundesliga mit 5 zu 1 Siegen bei 6 Unentschieden klar die Nase vorn hat, konnte sich Mainz in der 1. Bundesliga laut fussballdaten.de häufiger durchsetzen. Dort steht die bisherige Bilanz der Mannschaften bei 10 Siegen für Mainz, 8 Siegen für Hertha und 12 Unentschieden.

Im DFB-Pokal spielten die beiden Vereine hingegen erst ein einziges Mal gegeneinander. 1999 standen sie sich im Achtelfinale des Turniers gegenüber. Damals sicherte sich Mainz mit einem 2:1 Sieg einen Platz im Viertelfinale und warf die Berliner aus dem DFB-Pokal.