Hertha gegen Dortmund live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Hertha empfängt heute am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 22/23 Borussia Dortmund. Hier lesen Sie alles Wichtige rund um Übertragung im TV und Live-Stream.

In der Bundesliga-Saison 2022/2023 sind bereits drei Spieltage über die Bühne gegangen. Nun steht der 4. Spieltag vor der Tür, an dem der Hauptstadtclub Hertha BSC auf keine geringere Mannschaft als Borussia Dortmund trifft. Die Chancen für die Borussen, das Spiel zu gewinnen, stehen nicht schlecht. Nicht nur in der aktuellen Tabelle sind die Dortmunder den Berlinern überlegen. Wirft man einen Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Spiele zwischen den beiden Bundesliga-Mannschaften, hatte Dortmund in den meisten Fällen die Nase vorne.

Trotzdem wird Hertha sicherlich einiges dafür geben, vor heimischen Publikum gegen den BVB zu überzeugen. Hinzu kommt, dass Dortmund nach der Niederlage gegen Werder Bremen am vergangenen Spieltag geschwächt die Partie antreten könnte. Es bleibt also spannend, wer die Bundesliga-Begegnung für sich entscheiden kann oder ob sich die beiden Teams am Ende doch mit einem Unentschieden zufrieden geben.

Sie möchten wissen, wann der genaue Termin für das Spiel zwischen Hertha und Dortmund im Spielplan der Bundesliga angesetzt ist? Gibt es eine Übertragung im TV und Live-Stream? Hier zeigen wir Ihnen alle wichtigen Infos, die Sie bereits vor Spielbeginn wissen sollten. Zusätzlich haben wir noch unseren Live-Ticker zur Bundesliga-Saison 22/23 für Sie.

Termin und Uhrzeit für Hertha BSC - BVB: Wann ist Anstoß?

Die zwei Bundesligisten Hertha BSC und Borussia Dortmund stehen sich heute am 4. Bundesliga-Spieltag gegenüber. Das Spiel wurde auf Samstag, den 27. August 2022, datiert. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Berliner Olympiastadion.

Hertha gegen Dortmund live im TV und Stream – auch im Free-TV?

Die Übertragung für die Samstagsspiele in der Bundesliga-Saison 22/23 übernimmt der Pay-TV-Anbieter Sky. Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. Die Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream für die restlichen Begegnungen teilen sich die zwei Streaming-Dienste DAZN und Sky. Vereinzelt laufen Partien auch im Free-TV beim Sender Sat.1.

Hier haben wir die wichtigsten Infos rund um die Übertragung des Spiels Hertha gegen Dortmund für Sie zusammengefasst:

Spiel: Hertha BSC vs. Dortmund , 4. Spieltag der Bundesliga 2022/23

vs. , 4. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 27. August 2022

Samstag, 27. August 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Wow

Wow ist das neue Streaming-Angebot von Sky und dürfte den meisten noch unter dem alten Namen Sky Ticket bekannt sein.

Hertha BSC vs. Dortmund: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Sie haben am Samstagnachmittag keine Zeit oder keinen Zugang zu Sky und daher nicht die Möglichkeit, das Spiel zwischen Hertha und Dortmund live mitzuverfolgen? Wir haben eine Lösung für Sie! Mit unserem Live-Ticker können Sie jedes beliebige Bundesliga-Spiel in der Saison 22/23 live miterleben. Hier sehen Sie nicht nur die aktuellen Spielstände, sondern haben auch Zugriff auf die aktuelle Tabelle sowie einen Überblick über alle gelben und roten Karten und die gefallenen Tore.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Hertha gegen Dortmund live im Radio

Neben der TV-Übertragung und unserem Live-Ticker können Sie die Begegnung zwischen Hertha und dem BVB auch ganz bequem über das Bundesliga-Radio mitverfolgen. In der Bundesligaübertragung werden Sie über alle wichtigen Aktionen und Entwicklungen während des Spiels auf dem Laufenden gehalten.

Hertha BSC vs. Borussia Dortmund: Bilanz

Nach Angaben von fussballdaten.de sind Hertha und Dortmund bislang insgesamt schon 77 mal aufeinandergetroffen. Dabei konnten die Borussen 39 Partien für sich entscheiden. 18 mal trennten sich die beiden Vereine mit einem Unentschieden voneinander und in 20 Spielen konnte sich Hertha gegen Dortmund den Sieg sichern.