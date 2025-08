Der netteste Mensch des Fußballs und sein tränenreicher Abschied: Heung-min Son verlässt Tottenham

Um sich den inoffiziellen Titel als nettester Mensch der Fußball-Branche zu sichern, bedarf es mutmaßlich nicht viel. Es geht immerhin um einen Geschäftszweig, in dem goldene Steaks verspeist werden, Jungmillionäre Polizisten bei einer Kontrolle anblaffen, sie könnten deren Leben kaufen, und in dem findige Berater mit Briefkastenfirmen versuchen, jeden der vielen Millionen Euros ihrer Klienten an der Steuer vorbeizuschleusen. Inmitten all dieser Kuriositäten wirkte der Südkoreaner Heung-min Son von Tottenham stets wie der Gegenentwurf.

Der Stürmer ist so höflich und bescheiden, dass sein Verhalten fast schon wie eine Parodie wirkt. Son ist bekannt dafür, sich für Fans Zeit zu nehmen, Medien und Gegenspieler respektvoll zu behandeln und zeigt auch in schwierigen Situationen seine Klasse: Als er etwa 2019 seinen Gegenspieler André Gomes unabsichtlich schwer am Knöchel verletzte, war der Angreifer sichtlich schockiert und brach noch auf dem Spielfeld in Tränen aus. Son bat mehrfach um Entschuldigung, zeigte dort ernsthafte Anteilnahme und Reue, wo andere noch beteuern, den Ball gespielt zu haben. Anstatt wie sonst in solchen Fällen erntete Son dafür nicht Wut, sondern Mitgefühl: Fans beider Lager äußerten Mitleid mit Son – weil seine Reaktion so menschlich war.

Son wurde als erster Asiate Torschützenkönig in England

Son schießt Tore, erreicht aber auch die Herzen der Fans. Das war als Jungprofi beim Hamburger SV so, zu dem er als 16-Jähriger in die Jugend gewechselt war. Und das war vor allem bei den Tottenham Hotspurs der Fall, für die er nach einer kurzen Station bei Leverkusen die vergangenen zehn Jahre auflief. Son wurde in England als erster Asiate Torschützenkönig, erzielte für die Spurs 173 Treffer in 454 Spielen. Nur deswegen wurde er in London nicht geliebt. Ein „Seoul-Mate“ sei er, schrieben die Spurs vor Kurzem über den Profi. Einer, der die Londoner nun nach einer Dekade verlassen wird. Ein Wechsel in die USA steht an, Los Angeles FC wird für den Stürmer die MLS-Rekordsumme von 26 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 22,5 Millionen Euro) nach London überweisen.

Ausgerechnet in seiner Heimatstadt Seoul, wo die Spurs Station auf ihrer Asien-Tour machten, bestritt Son also das letzte Spiel für das Team, das für ihn irgendwann „zu einer Familie“ geworden sei. Mit Begriffen wie Familie geht die Fußball-Branche wie mit vielem anderen inflationär um. Bei Son wirkt auch das authentisch. Nach dem in Südkorea ausgetragenen Freundschaftsspiel gegen Newcastle fielen diese Worte bei Son – zusammen mit vielen Tränen. Nach dem Abpfiff der Partie hatten seine Mitspieler ihn hochleben lassen. Auf der Pressekonferenz verkündete Son offiziell seinen Abschied. „Zuerst dachte ich gar nicht, dass ich weinen würde“, sagte der 33-Jährige.“ Hat nicht ganz geklappt, immer wieder wischte er sich die Wangen trocken. Wegen der Worte seiner Mitspieler falle es ihm aber „wirklich schwer, den Verein zu verlassen, mit dem ich so viel Zeit verbracht habe“.

Ein letztes Servus: Heung-min Son verlässt Tottenham nach zehn Jahren und 173 Treffern. Foto: Ahn Young-Joon/AP, dpa

Der erste Titelgewinn mit Tottenham markiert für Son das Ende

Und mit dem er endlich das geschafft hatte, was den Spurs eigentlich längst keiner mehr zugetraut hatte: einen Titel zu gewinnen. Ausgerechnet nach einer der schlechtesten Ligaplatzierungen ihrer Geschichte gewannen die auf Rang 17 der Premier League eingelaufenen Spurs im Sommer das Finale der Europa League gegen Manchester United. Als Son, der die vergangenen beiden Jahre die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt hatte, nach dem Spiel bei RTL zum Interview kam, richtete er über das deutsche Fernsehen Grüße an seinen Vorgänger als Spurs-Kapitän, den mittlerweile beim FC Bayern spielenden Harry Kane: „Harry, wir haben auch einen Pokal gewonnen.“ Kane hatte kurz zuvor mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft geholt – auch für ihn war es der erste Titel.

Ante Postecoglou, der damalige Spurs-Coach, sagte wiederum, dass er sich vor allem für Son freue: „Ich wollte einen Tag wie diesen für Sonny. Er hat in den letzten zehn Jahren alles getan, was er konnte.“ Für Son war der Titelgewinn so etwas wie ein Abschluss seiner Zeit in Nordlondon. Mit dem Gewinn des Europacups habe er das Gefühl gehabt, „alles erreicht zu haben, was ich erreichen konnte“. Nun fortzugehen, sei „die schwierigste Entscheidung“ seit langer Zeit, aber es fühle sich dennoch richtig an. „Eine Legende unseres Klubs geht“, titelten die Spurs auf ihrer Webseite darauf.

Thomas Müller wechselt nach Vancouver. Foto: Sven Hoppe, dpa

Thomas Müller und Marco Reus werden mit Son in der MLS spielen

In der MLS wird Son mit anderen Vereinsikonen zusammen spielen: Marco Reus, der zuvor zwölf Jahre bei Borussia Dortmund aktiv war, gewann in der vergangenen Saison seine erste Meisterschaft mit LA Galaxy und wird damit ein Stadtrivale von Son. Und in den kommenden Tagen dürfte auch der lange erwartete Transfer von Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps vermeldet werden. Aus fußballromantischer Sicht wird es eine spannende MLS-Saison.