Ex-FCA-Spieler Martin Hinteregger betrunken am Steuer erwischt

Irgendwie muss die Information an die Medien durchgedrungen sein. An einem Freitagabend vor rund einem Monat fuhr Martin Hinteregger mit seinem Auto durch die Straßen Kärntens, weit im Süden Österreichs. Zuvor hatte er sich wohl ein bis fünf oder mehr alkoholische Getränke genehmigt. Eine Polizeistreife hielt den Ex-Bundesligaprofi an und erwischte ihn mit einer „schweren Alkoholisierung“. So stuft die österreichische Polizei Alkoholwerte ab 1,6 Promille ein – und so berichten es mehrere österreichische Medien.

Den richtigen Alkoholtest wollte Hinteregger lieber nicht machen

Der Kleinen Kärntner Zeitung zufolge lief die Kontrolle wie folgt ab: Die Beamten führten zunächst einen Alkohol-Vortest durch, der einen Wert von 2,3 Promille ergab. Da dieser Test rechtlich nicht bindend ist, wollten die Polizisten im nächsten Schritt den offiziellen Atemalkoholtest durchführen. Doch Martin Hinteregger spielte hier nicht mehr mit. In der Folge wurde automatisch eine Alkoholisierung von 1,6 Promille angenommen; offenbar ein gängies Vorgehen der Behörden in Österreich. Der Führerschein wurde daraufhin an Ort und Stelle und für mindestens ein halbes Jahr einbehalten. Eine Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro oder mehr soll folgen. Die Kleine Kärntner Zeitung versuchte, den ehemaligen Spieler des FC Augsburg selbst zu befragen – allerdings ohne Erfolg.

Damit hat der 32-Jährige nun weiteren Ärger am Hals. Erst im April musste er 5.500 Euro an ein Gericht zahlen, weil er bei einem Regionalligaspiel einen Zuschauer geschubst haben soll.

Hinteregger ist Europa League-Sieger und fünffacher Meister in Österreich

Martin Hinteregger spielt inzwischen bei Austria Klagenfurt in der zweiten österreichischen Liga. Nach seiner Zeit beim FC Augsburg und einer zwischenzeitlichen Leihe wechselte er zu Eintracht Frankfurt, wo er mit der Mannschaft 2022 die Europa League gewann. Hinteregger ist außerdem fünffacher österreichischer Meister (mit RB Salzburg).

Auch in Augsburg gab es Schlagzeilen über Hintereggers Durst

Als Promi und Fußballprofi lässt sich der Abwehrspieler nicht davon abhalten, gelegentlich einen trinken zu gehen. Bei einem Trainingslager des FC Augsburg im Sommer 2019 zog er alleine auf ein Dorffest los und war laut eines Videos sichtlich angetrunken. Das gefiel dem FC Augsburg nicht – auf dem Abschlussfoto des Trainingslagers war er dann nicht mehr zu sehen. Auch in Frankfurt sind nach dem Höhepunkt ähnliche Dinge geschehen.

Danach zog sich der Abwehrspieler für eine Weile zurück. Doch das Herz des Österreichers schlug für den Fußball weiter. Im November des vergangenen Jahres gab er überraschend sein Comeback bekannt. Hinteregger steht bis 2026 in Austria Klagenfurt unter Vertrag.

Noch heute zählt der Abwehrspieler zu den wertvollsten Spielern, die der FC Augsburg bislang in seinem Kader hatte.