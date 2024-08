Hockey bei Olympia 2024: Spielplan und Übertragung live im Free-TV & Stream

Deutschland hat sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris mit beiden Hockey-Teams qualifiziert. Somit sind die deutschen Damen und Herren dabei. Historisch gesehen haben deutsche Mannschaften bei Olympia stets gut abgeschnitten. Für die Spiele im Jahr 2024 gelten sie jedoch nicht als Favoriten auf den Titel. Der Standort für die Austragung ist das Stade Olympique Yves-du-Manoir, welches in der Pariser Vorstadt Colombes liegt.

Doch wer sind die Favoriten auf die Goldmedaille? Die üblichen Teams der Weltspitze wie Belgien, Argentinien, die Niederlande und Indien zählen auch dieses Jahr zu den Favoriten für die Goldmedaille. Deutschland hat jedoch historisch gesehen ebenfalls immer sehr gute Chancen. Zudem zählen die deutschen Teams sowohl bei den Herren als auch den Damen zur Top 10 der Weltrangliste.

Sie wollen mehr zu Hockey bei Olympia 2024 erfahren? Hier finden Sie alles Wichtige zum Turnier, einschließlich Termine, Zeitplan und Informationen zur Übertragung der Spiele im TV und Stream.

Hockey bei Olympia 2024: Termine & Spielplan der Herren und Damen

Gemäß dem offiziellen Olympia-Zeitplan beginnen die Hockeyturniere der Damen und Herren bei den Olympischen Spielen 2024 am Samstag, 27. Juli 2024, mit den ersten Gruppenspielen. Im Anschluss startet die K.o.-Phase, welche am Freitag, dem 9. August, mit dem Finalspiel der Damen endet.

Für das Olympische Hockeyturnier der Damen haben sich folgende Nationen qualifiziert: Niederlande, Deutschland, Belgien, Spanien, Großbritannien, Südafrika, Argentinien, USA, China, Japan und Australien. Frankreich ist als Gastgeber automatisch dabei.

Bei den Herren haben sich diese Nationen qualifiziert: Niederlande, Deutschland, Belgien, Spanien, Großbritannien, Irland, Südafrika, Argentinien, Indien, Australien und Neuseeland. Auch hier ist Frankreich als Gastgeber automatisch gesetzt.

Hier ist der vollständige Olympia-Spielplan der Hockey-Damen und Herren von der Gruppenphase bis zum Finale:

Samstag, 27. Juli 2024

10.00 Uhr: Großbritannien - Spanien, Gruppe A Herren

10.30 Uhr: Belgien - Irland, Gruppe B Herren

12.45 Uhr: Niederlande - Südafrika, Gruppe A Herren

13.15 Uhr: Australien - Argentinien, Gruppe B Herren

17.00 Uhr: Deutschland - Frankreich, Gruppe A Herren

17.30 Uhr: Indien - Neuseeland, Gruppe B Herren

19.45 Uhr: Argentinien - Vereinigte Staaten, Gruppe B Damen

20.15 Uhr: Niederlande - Frankreich, Gruppe A Damen

Sonntag, 28. Juli 2024

10.00 Uhr: Belgien - China, Gruppe A Damen

10.30 Uhr: Deutschland - Japan, Gruppe A Damen

12.45 Uhr: Australien - Südafrika, Gruppe B Damen

13.15 Uhr: Großbritannien - Spanien, Gruppe B Damen

17.00 Uhr: Deutschland - Spanien, Gruppe A Herren

17.30 Uhr: Belgien - Neuseeland, Gruppe B Herren

19.45 Uhr: Niederlande - Frankreich, Gruppe A Herren

20.15 Uhr: Südafrika - Großbritannien, Gruppe A Herren

Montag, 29. Juli 2024

10.00 Uhr: Irland - Australien, Gruppe B Herren

10.30 Uhr: Japan - China, Gruppe A Damen

12.45 Uhr: Indien - Argentinien, Gruppe B Herren

13.15 Uhr: Spanien - Vereinigte Staaten, Gruppe B Damen

17.00 Uhr: Großbritannien - Australien, Gruppe B Damen

17.30 Uhr: Südafrika - Argentinien, Gruppe B Damen

19.45 Uhr: Deutschland - Niederlande, Gruppe A Damen

20.15 Uhr: Frankreich - Belgien, Gruppe A Damen

Dienstag, 30. Juli 2024

10.00 Uhr: Spanien - Frankreich, Gruppe A Herren

10.30 Uhr: Südafrika - Deutschland , Gruppe A Herren

12.45 Uhr: Großbritannien - Niederlande, Gruppe A Herren

13.15 Uhr: Irland - Indien, Gruppe B Herren

17.00 Uhr: Argentinien - Neuseeland, Gruppe B Herren

19.45 Uhr: Australien - Belgien, Gruppe B Herren

Mittwoch, 31. Juli 2024

10.00 Uhr: Argentinien - Spanien, Gruppe B Damen

10.30 Uhr: Südafrika - Großbritannien, Gruppe B Damen

12.45 Uhr: Frankreich - Deutschland , Gruppe A Damen

13.15 Uhr: Australien - Vereinigte Staaten, Gruppe B Damen

17.00 Uhr: Belgien - Japan, Gruppe A Damen

17.30 Uhr: Deutschland - Niederlande, Gruppe A Herren

19.45 Uhr: Spanien - Südafrika, Gruppe A Herren

20.15 Uhr: Niederlande - China, Gruppe A Damen

Donnerstag, 1. August 2024

10.00 Uhr: Indien - Belgien, Gruppe B Herren

10.30 Uhr: Neuseeland - Australien, Gruppe B Herren

12.45 Uhr: Frankreich - Großbritannien, Gruppe A Herren

13.15 Uhr: Argentinien - Irland, Gruppe B Herren

17.00 Uhr: Vereinigte Staaten - Großbritannien, Gruppe B Damen

17.30 Uhr: Spanien - Südafrika, Gruppe B Damen

19.45 Uhr: Japan - Frankreich, Gruppe A Damen

20.15 Uhr: Argentinien - Australien, Gruppe B Damen

Freitag, 2. August 2024

10.00 Uhr: China - Deutschland , Gruppe A Damen

10.30 Uhr: Niederlande - Spanien, Gruppe A Herren

12.45 Uhr: Belgien - Niederlande, Gruppe A Damen

13.15 Uhr: Australien - Indien, Gruppe B Herren

17.00 Uhr: Neuseeland - Irland, Gruppe B Herren

17.30 Uhr: Belgien - Argentinien, Gruppe B Herren

19.45 Uhr: Frankreich - Südafrika, Gruppe A Herren

20.15 Uhr: Großbritannien - Deutschland , Gruppe A Herren

Samstag, 3. August 2024

10.00 Uhr: Großbritannien - Argentinien, Gruppe B Damen

10.30 Uhr: Niederlande - Japan, Gruppe A Damen

12.45 Uhr: Australien - Spanien, Gruppe B Damen

13.15 Uhr: Vereinigte Staaten - Südafrika, Gruppe B Damen

17.00 Uhr: China - Frankreich, Gruppe A Damen

19.45 Uhr: Deutschland - Belgien, Gruppe A Damen

Sonntag, 4. August 2024

10.00 Uhr: Herren Viertelfinale 1

12.30 Uhr: Herren Viertelfinale 2

17.30 Uhr: Herren Viertelfinale 3

20.00 Uhr: Herren Viertelfinale 4

Montag, 5. August 2024

10.00 Uhr: Damen Viertelfinale 1

12.30 Uhr: Damen Viertelfinale 2

17.30 Uhr: Damen Viertelfinale 3

20.00 Uhr: Damen Viertelfinale 4

Dienstag, 6. August 2024

14.00 Uhr: Herren Halbfinale 1

19.00 Uhr: Herren Halbfinale 2

Mittwoch, 7. August 2024

14.00 Uhr: Damen Halbfinale 1

19.00 Uhr: Damen Halbfinale 1

Donnerstag, 8. August 2024

14.00 Uhr: Herren Spiel um Platz 3

19.00 Uhr: Herren Finale

Freitag, 9. August 2024

14.00 Uhr: Damen Spiel um Platz 3

20.00 Uhr: Damen Finale

Medaillenspiegel: Deutschlands Erfolge im Hockey

Sowohl die Frauen- als auch die Männerteams haben in der Vergangenheit bereits mehrere Medaillen beim Hockey erspielt. Die Frauen sicherten sich Silbermedaillen in den Jahren 1984 und 1992 sowie Gold bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Die Männer gewannen Silber in den Jahren 1936, 1984 und 1988 und holten viermal den Olympiasieg: 1972, 1992, 2008 und 2012.

Übertragung von Olympia 2024: Hockey im TV und Stream sehen?

Die genauen Details zur Übertragung der Olympischen Spiele 2024, insbesondere wann und wo welche Sportart gezeigt wird, finden Sie im Programm der jeweiligen Sender. Fest steht, dass die Spiele im Free-TV und kostenlosen Livestream über die öffentlich-rechtlichen Sender gezeigt werden.

ARD und ZDF haben sich Sublizenzen von Warner Bros. Discovery gesichert und werden ausgewählte Wettkämpfe übertragen. Wann und Wo die jeweiligen Spiele übertragen werden, können Sie dem TV Programm der Sender entnehmen. Im Free-TV werden die Hockey Spiele von der ARD übertragen, während das ZDF die Matches via Livestream zur Verfügung stellen wird. Auch über die Seite sportschau.de (Live-Streaming-Plattform der ARD) haben Sie die Option, das Ganze über einen Stream zu verfolgen. Eurosport und discovery+ werden die Wettkämpfe ebenfalls live im Free-TV und im Livestream senden. Während Eurosport 1 die Events live im Fernsehen ausstrahlen wird, erfordert discovery+ ein kostenpflichtiges Abonnement, um alle Wettkämpfe im Stream zu sehen.