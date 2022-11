Deutsche Teams mit Abschluss-Siegen bei Pro-League-Turnieren

Die deutschen Hockey-Teams haben zum Abschluss des Pro-League-Turniers in Mendoza Siege gegen die Gastgeber aus Argentinien gefeiert.

Die Damen gewannen ihr Spiel im Penaltyschießen 3:0, die Herren setzten sich in der regulären Spielzeit mit 3:0 durch.

"Es war alles drin: Emotionalität, Qualität und am Ende eine geschlossene Mannschaftsleistung. Also eine Top-Leistung", sagte Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg nach der Partie, die zunächst nach den Treffern von Charlotte Stapenhorst und Pia Maertens 2:2 ausgegangen war. Dann verwandelten Nike Lorenz, Sara Strauss und Linnea Weidemann ihre Penaltys. Die Tore der Männer erzielten Timur Oruz, der sein 100. Länderspiel absolvierte, Niklas Wellen und Hannes Müller. "Heute haben die Jungs eine perfekte Balance aus Feuer und Fokus gefunden", lobte Nationalcoach André Henning.

Die beiden deutschen Teams belegen jeweils den zweiten Platz in der aktuellen Pro-League-Tabelle. Die Frauen bestreiten das nächste Turnier vom 11. bis 15. Februar in Australien. Gegner sind Australien und China. Die Herren reisen vom 10. bis 14. März nach Indien und treffen dort auf die Gastgeber und Australien. Zuvor steht für die Herren aber die Weltmeisterschaft auf dem Programm, die vom 13. bis 29. Januar ebenfalls in Indien ausgetragen wird.

(dpa)