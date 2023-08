Hockey-EM 2023: Deutschland - Niederlande heute live im Stream: Läuft das Spiel im Free-TV?

Die Hockey-EM findet 2023 in Deutschland statt. Wo Sie das Top-Spiel Deutschland gegen Niederlande kostenlos im TV oder Stream verfolgen können, lesen Sie hier.

In der Gruppe B treffen direkt zum Anfang der Hockey-EM 2023 zwei Top-Teams aufeinander. Bei der letzten EM gewann die Niederlande Gold und Deutschland Silber. Genau diese Finalpaarung trifft jetzt wieder aufeinander, dieses mal aber in der Gruppenphase. Die Fans dürfte Feldhockey auf dem höchsten Niveau erwarten.

Auch im gesamten Medallienspiegel der Europameisterschaft liegen die beiden Teams auf dem ersten und zweiten Platz. Deutschland hat knapp die Nase vorn, für die Partie im August ist also alles offen. Gleichzeitig haben beide Teams die Chance einen ihrer Hauptkonkurrenten direkt am Anfang aus dem Weg zu räumen. Wann findet das Spiel statt und wo wird die Partie im TV oder Stream übertragen? Alle Infos dazu lesen Sie hier.

Hockey-EM 2023: Deutschland vs. Niederlande - Termin und Uhrzeit

Laut offiziellem Spielplan der Hockey-EM 2023 läuft die Gruppenphase vom 19. bis zum 23. August 2023. Für die deutschen Männer ist es das zweite Spiel des Turniers und es findet am 21. August 2023 statt. Anpfiff ist dann am Montagabend um 18 Uhr im Hockeypark Mönchengladbach. Als letzter Gegner in der Gruppenphase muss sich die deutsche Mannschaft danach nur noch Frankreich stellen. Das Spiel findet zwei Tage später am 23.08.2023 statt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Übertragung der Hockey-EM 2023: Deutschland gegen Niederlande kostenlos im Stream

Die Übertragung der Hockey-EM 2023 wird leider nicht im TV stattfinden. Eine Ausnahme bildet möglichweise das Finale. Falls eine der deutschen Mannschaften das Finale erreichen sollte, wird dieses bei ARD oder ZDF live im TV übertragen. Fans müssen trotzdem nicht komplett auf die EM verzichten. Das Sportstudio übeträgt alle deutschen Spiele komplett und kostenlos im Live-Stream. Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Infos zum Match Deutschland - Niederlande und zur Übertragung im Überblick.

Spiel: Deutschland - Niederlande , Gruppenphase in der Hockey-EM 2023

- , in der Hockey-EM 2023 Datum: Montag, 21. August 2023

Montag, 21. August 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Hockeypark Mönchengladbach

Hockeypark Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: ZDF Sportstudio

Deutschland gegen Niederlande: Infos zu den Nationalteams

Wie bereits erwähnt, sind Deutschland und Niederlande die absoluten Top-Mannschaften im europäischen Feldhockey. Bei der letzten EM im Jahr 2021 verlor Deutschland zwar das Finale gegen die Niederlande, insgesamt konnte sich die deutsche Mannschaft aber bereits acht goldene Titel erkämpfen und die Niederlande nur sechs. Außerdem holte Deutschland erst im Januar den WM-Titel und ist in guter Form. Ein Fehler darf der Mannschaft jedoch nicht passieren: Die Gegner aus den Niederlanden zu unterschätzen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfte auf jeden Fall ein spannendes Spiel erwarten.

Auch bei den Frauen dürfte die Paarung ein spannendes Spiel versprechen. Die EM 2023 in Deutschland wird eine Doppel-EM sein. Das bedeutet, dass die Frauen und die Männer zeitgleich um den EM-Titel kämpfen. Bei den Frauen sind Deutschland und die Niederlande jedoch in unterschiedlichen Gruppen. Falls es im Verlauf des Turniers zu einem Spiel kommt, verspricht die Paarung Feldhockey auf hohem Niveau.