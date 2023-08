Hockey-EM 2023: Deutschland - Wales live im Stream: Übertragung auch im Free-TV?

Die Hockey-EM 2023 gibt es im kostenlosen Live-Stream. Wo Sie die Partie von Deutschland gegen Wales live mitverfolgen können, lesen Sie hier.

Die Hockey-EM der Herren findet vom 18. August bis zum 27. August 2023 in Deutschland statt. Im Hockeypark Mönchengladbach dürfte sich die deutsche Mannschaft einen Heimvorteil erhoffen. Die EM 2023 findet als Doppel-EM statt. Sowohl die Frauen EM als auch die Männer EM laufen also zeitgleich ab.

Für die Männer geht es vor heimischen Publikum direkt am Anfang gegen Wales. In der Gruppe B müssen sich die Deutschen Männer außerdem noch gegen Frankreich und die Niederlande durchsetzen. Zuerst steht ihnen jedoch das Match gegen Wales bevor. Deutschland gewann im Januar 2023 bereits den dritten WM-Titel und setzt jetzt alles daran, auch den EM-Pokal mit nach Hause nehmen zu dürfen. Alle Infos zum EM-Auftaktspiel, der Übertragung und der Bilanz der Teams lesen Sie hier.

Deutschland - Wales bei der Hockey-EM 2023: Termin und Anpfiff

Die Gruppenphase der Hockey-EM läuft vom 19. August 2023 bis zum 23. August 2023. Laut offiziellem Spielplan der Hockey-EM 2023 trifft Deutschland direkt am ersten Spieltag, dem 19. August 2023, auf Wales. Am Samstagabend um 18 Uhr fällt der Anpfiff für die Partie. Die anderen Deutschlandspiele der Herrenmannschaft sind mit jeweils zwei Tagen Pause am 21. August 2023 und am 23. August 2023.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Wie Hansi Flick zieht auch Martina Voss-Tecklenburg aus dem WM-Debakel keine persönlichen Konsequenzen. Sie wird erstmal Bundestrainerin bleiben und will die DFB-Spielerinnen nun zu Olympia führen. Video: dpa

Kostenlose Übertragung live im TV und Stream der Hockey-EM 2023: Deutschland gegen Wales

Läuft die Übertragung der Hockey-EM 2023 auch Free-TV? Die kurze Antwort lautet: nein - mit einer Ausnahme. Sollte eine der Mannschaften in das Finale kommen, wird dieses live im TV bei ARD und ZDF zu sehen sein. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit für die Fans das Turnier kostenlos zu verfolgen. Das Sportstudio vom ZDF überträgt sowohl die Spiele der deutschen Frauenmannschaft als auch die Spiele der Männermannschaft im Live-Stream. Auch die Auftaktpartie der Männer gegen Wales gibt es im Stream.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Spiel gegen Wales und zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Wales, Gruppenphase in der Hockey-EM 2023

- Wales, Gruppenphase in der Hockey-EM 2023 Datum: Samstag, 19. August 2023

Samstag, 19. August 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Hockeypark Mönchengladbach

Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Sportstudio

Deutschland vs. Wales bei der Hockey-EM 2023: Wer ist der Favorit?

Die deutsche Mannschaft ist aktuell in Top-Form. Erst im Januar holten sie sich den WM-Titel in Indien. Das war der erste WM-Titel seit 17 Jahren, die anderen beiden goldenen Pokale holte die Mannschaft im Jahr 2002 und 2006. Bei dieser EM in Deutschland kann die deutsche Mannschaft zusätzlich auf den Heimvorteil und die Unterstützung ihrer Fans setzen. Aber auch Wales sollte man nicht unterschätzen. Bei der WM 2023 holten sie sich den 11. Platz. Auf das Siegertreppchen schaffte es das Team aber sehr lange nicht mehr. Trotzdem ist Wales hoch motiviert, das bei der EM 2023 zu ändern. Bei der EM 2021 traf die deutsche Mannschaft ebenfalls im 1. Spiel auf das Nationalteam aus Wales. Damals gingen die deutschen Hockeyspieler mit einem klaren 8:1-Sieg vom Platz. Auch in die Partie am 19. August geht Deutschland als Favorit.