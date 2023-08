Hockey-EM 2023: Frankreich - Deutschland heute live im Stream: Übertragung auch im Free-TV?

Als letzter Gegner in der Gruppenphase trifft Deutschland bei der Hockey-EM auf Frankreich. Alle wichtigen Infos zur kostenlosen Übertragung im Stream finden Sie hier.

Die Hockey-EM 2023 ist eine Doppel-EM. Zeitgleich spielen die Frauen und die Männer den EM-Titel im Hockeypark Mönchengladbach aus. Die Männer treffen in der Gruppenphase auf Wales, die Niederlande und Frankreich. Das dritte und letzte Spiel der ersten Phase wird gegen Frankreich sein. Vielleicht wird dieses Spiel zu einem der wichtigesten Spiele des Turniers. Im Zweifel entscheidet es über Weiterkommen oder Ausscheiden. Bei der WM Anfang des Jahres gewann Deutschland gegen Frankreich deutlich mit einem 5:1. Frankreich belegte dann den 13. Platz bei der Weltmeisterschaft, Deutschland holte sich den WM-Titel.

Die Chancen für Deutschland stehen also gut. Trotzdem darf man den Gegner nicht unterschätzen. Alle wichtigen Infos zur Partie Deutschland - Frankreich und zur Übertragung live im TV oder Stream lesen Sie hier.

Hockey-EM 2023: Deutschland vs. Frankreich - Termin und Uhrzeit

Das Spiel gegen Frankreich wird das letzte in der Gruppenphase sein und findet laut offiziellem Spielplan der Hockey-EM 2023 am 23. August 2023 statt. Beiden Mannschaften dürften die ersten beiden Spiele gegen die Niederlande und Wales noch in den Knochen stecken. Weiter geht es dann aber direkt am Mittwoch um 19.30 Uhr im heimischen Hockeypark in Mönchengladbach. Das Spiel am 23. August 2023 markiert auch gleichzeitig das Ende der Gruppenphase. Vom 25. August 2023 bis zum 27. August finden die Platzierungsspiele statt. Das Halbfinale steigt bei den Frauen am 24. und bei den Männern am 25. August.

Deutschland gegen Frankreich kostenlos im Stream: Übertragung der Hockey-EM 2023

Die Übertragung der Hockey-EM wird leider nur im Live-Stream und nicht im TV stattfinden. Die Sender ARD und ZDF planen lediglich das Finale im Free-TV zu übertragen, falls eine der deutschen Mannschaften das Finale erreicht. Die Fans des Feldhockeys müssen trotzdem nicht darauf verzichten, die Spiele der deutschen Mannschaften live mitzuverfolgen. Das Sportstudio bietet zu den Spielen einen kostenlosen Live-Stream an, auch zu der Partie von Deutschland und Frankreich. Hier finden Sie nocheinmal alle Informationen zum Spiel und der Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Frankreich , Gruppenphase in der Hockey-EM 2023

- , in der Hockey-EM 2023 Datum: Mittwoch, 23. August 2023

Mittwoch, 23. August 2023 Uhrzeit: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Hockeypark Mönchengladbach

Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Sportstudio

Deutschland gegen Frankreich: Bilanz der Teams

Die französische Mannschaft schied zuletzt bei den Platzierungsspielen der Weltmeisterschaft aus, die Gruppenphase überstanden sie allerdings gut. Auch für die Olympischen Spiele 2024 hat sich das Team qualifiziert. Der Favorit dürfte aber trotzdem das deutsche Team sein. Sie holten Anfang des Jahres den Weltmeistertitel und gehören mit den niederländischen und den australischen Mannschaften zu den Vorreitern im Feldhockey. Entscheidend ist jedoch wie in allen Turnieren die Ausdauer der Teams. Insgesamt hat Deutschland alle neun Begegnungen der Nationalteams für sich entscheiden können. Das Torverhältnis beträgt aus Sicht der deutschen Hockeyspieler 40:13.

