Halbfinale der Hockey-EM 2023: Deutschland - England live im Stream - läuft das Spiel heute im Free-TV?

Im Halbfinale der Hockey-EM 2023 trifft heute Deutschland auf England. Alle Infos rund um Übertragung live im TV und Stream, Termin und Uhrzeit haben wir hier für Sie.

Obwohl es für Deutschland beim Hockey-EM Auftakt nur zu einem 3:3 gegen Wales reichte, steht das deutsche Team nun im Halbfinale des Turniers. Nach dem Unentschieden drehte die Mannschaft von Chef-Trainer André Henning nämlich auf und siegte mit einem klaren 3:0 gegen die amtierenden Europameister aus den Niederlanden. Auch im letzten Gruppenspiel konnte Deutschland überzeugen und fegte nach einer durchwachsenen Anfangsphase Frankreich mit 4:1 vom Platz. Damit sicherte sich das DHB-Team den 1. Platz in Gruppe B und trifft nun im Halbfinale auf das Team aus England, das hinter Belgien den zweiten Platz in Gruppe A belegte.

Wann findet das Halbfinale der Hockey-EM 2023 zwischen Deutschland und England statt? Wie läuft die Übertragung und wird das Spiel auch im Free-TV gezeigt? Antworten auf diese Fragen sowie den genauen Termin und die Uhrzeit der Partie liefern wir Ihnen hier.

Deutschland gegen England im Halbfinale der Hockey-EM 2023: Termin und Uhrzeit

Laut Spielplan der Hockey-EM 2023 ist das Halbfinale zwischen Deutschland und England für den 25. August 2023 angesetzt. Los geht es um 21 Uhr. Ausgetragen wird die diesjährige Hockey-Europameisterschaft in Mönchengladbach. Nicht nur die Herren sind bei der EM im eigenen Land gefragt: Auch die Frauen spielen fast zeitgleich mit den Männern um den Europameister-Titel. Das Team von Trainer Valentin Altenburg hat es ebenfalls ins Halbfinale der EM geschafft. Die Nationalmannschaft der Frauen trifft am 24. August um 20 Uhr auf Belgien.

Deutschland - England kostenlos im Stream: Heute Übertragung der Hockey-EM 2023

Die Übertragung der Hockey-EM fand bisher nur im Live-Stream statt - im Free-TV wurden die Partien nicht gezeigt. Das gilt auch für das Halbfinale zwischen Deutschland und England, was aber nicht heißt, dass es das Endrundenspiel nicht trotzdem kostenlos zu sehen gibt. Das ZDF-Sportstudio zeigt die Partie im Gratis-Stream. Sollte Deutschland gewinnen, schafft es die Hockey-EM 2023 dann doch noch ins Free-TV: Bei deutscher Beteiligung über die ARD das Finale im Fernsehen.

Die Übertragung des Halbfinales am Freitag beginnt um 20.50 Uhr, Anpfiff ist dann um 21 Uhr. Hier noch einmal alle Details zur Partie zwischen Deutschland und England im Überblick:

Spiel: Deutschland - England , Halbfinale der Hockey-EM 2023

- , der Hockey-EM 2023 Datum: Freitag, 25. August 2023

Freitag, 25. August 2023 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Hockeypark Mönchengladbach

Hockeypark Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: ZDF-Sportstudio

Deutschland vs. England im Halbfinale der Hockey-EM 2023: Wer ist der Favorit?

Trotz des Gruppensiegs der deutschen Männer war die bisherige Leistung im Turnier recht wacklig. Gegen Wales reichte es nur für ein 3:3, obwohl das deutsche Team 2:0 führte. Umgekehrt ging es im letzten Spiel gegen Frankreich zu: In der ersten Halbzeit schien Deutschland gegen den Außenseiter nicht richtig ins Spiel zu finden. In der zweiten Hälfte war das Team um Kapitän Mats Grambusch jedoch deutlich besser und sicherte mit dem 4:1-Sieg den Einzug ins Halbfinale. Auf ganzer Linie überzeugen konnte die deutsche Mannschaft jedoch gegen den Titel-Favorit aus den Niederlanden - am Ende stand es 3:0 für Deutschland.

England hat es auf der anderen Seite nur auf den zweiten Platz der Gruppe A geschafft. Das Team konnte sich zwar gegen Spanien und Österreich durchsetzen, scheiterte aber an den Belgiern, die sich den Gruppensieg sicherten. England hat Deutschland bisher noch nie bei einer EM bezwingen können. Dieser Umstand gepaart mit dem Heimvorteil, lässt Deutschland als Favoriten in das Halbfinale am 25. August gehen. Eine Lehre aus den jüngsten Misserfolgen im deutschen Fußball ist jedoch: Die Favoritenrolle ist sicherlich kein Garant für einen Sieg.