Hockey-EM 2023: Spielplan und Gruppen der Männer und Frauen

Die Hockey-EM 2023 findet in Mönchengladbach statt. Hier erfahren Sie alles rund um Spielplan und Gruppen der Männer und Frauen bei der Europameisterschaft.

Die Hockey-EM 2023 der Männer und die Hockey-EM der Frauen werden dieses Jahr fast zeitgleich in Mönchengladbach ausgetragen. Sowohl die deutschen Herren als auch die Damen haben vor Turnierbeginn eine realistische Chance auf den Einzug ins Finale - die Männer stehen in der Weltrangliste nach ihrem Sieg bei der letzten WM sogar auf Platz 1.

Auf dem Weg in das Finale und zum Titel müssen sich die Nationalmannschaften jedoch erst einmal durch die Gruppenphase kämpfen. In beiden Turnieren spielen jeweils acht Nationalmannschaften mit, aufgeteilt in zwei Gruppen. Sowohl die deutschen Männer als auch die Frauen starten ihre Reise durch das Turnier in Gruppe B. Nur wer sich in den Gruppen an der Spitze durchsetzt, zieht auch in die Finalrunden ein.

Gegen welche Mannschaften spielen unter anderem die deutschen Hockey-Spieler und -Spielerinnen? Wie sieht der Spielplan der Hockey-EM 2023 aus? Die Antworten darauf finden Sie hier.

Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach: So sehen die Gruppen aus

Bei der Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach haben die deutschen Hockey-Herren und -Frauen eine Menge absoluter Spitzenteams zu Gast. Da nur die zwei besten Teams der Gruppen ins Halbfinale einziehen, dürfen sich die Mannschaften keinerlei Fehler erlauben. Allerdings ist auch nach einem dritten Platz in der Gruppenphase noch für keine Mannschaft das Turnier vorbei: Alle Plätze des Turniers werden ausgespielt, da sich die besten sechs Teams automatisch für die EM 2025 qualifizieren.

Das sind die Gruppen bei der Hockey-EM der Herren 2023 in Mönchengladbach:

Gruppe A:

Belgien

England

Österreich

Spanien

Gruppe B:

Deutschland

Frankreich

Niederlande

Wales

Das sind die Gruppen bei der Hockey-EM der Frauen 2023:

Gruppe A:

Belgien

Italien

Niederlande

Spanien

Gruppe B:

Deutschland

England

Irland

Schottland

Spielplan der Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach

Dieses Jahr findet die Hockey-EM der Männer fast zeitgleich mit der Hockey-EM der Frauen statt. Beide werden im August in Mönchengladbach ausgetragen. Die Frauen-EM beginnt und endet allerdings einen Tag vor der Herren-EM, sodass sich Hockey-Fans nicht zwischen den beiden Final-Spielen entscheiden müssen und beide sehen können.

Das ist der Spielplan der Gruppenphase bei der Hockey-EM der Männer 2023 in Mönchengladbach:

Gruppenphase:

Datum Uhrzeit Gruppe Spiel 19. August 15.30 Uhr B Niederlande - Frankreich 19. August 18.00 Uhr B Deutschland - Wales 20. August 10.15 Uhr A Spanien - Österreich 20. August 12.30 Uhr A England - Belgien 21. August 13.15 Uhr A Belgien - Spanien 21. August 15.30 Uhr B Frankreich - Wales 21. August 18.00 Uhr B Deutschland - Niederlande 21. August 20.30 Uhr A Belgien - Spanien 23. August 10.00 Uhr A Belgien - Österreich 23. August 12.15 Uhr A Spanien - England 23. August 17.15 Uhr B Niederlande - Wales 23. August 19.30 Uhr B Frankreich - Deutschland

Platzierungsrunde:

Datum Uhrzeit Spiel 25. August 12.30 Uhr N.N. - N.N. 25. August 14.45 Uhr N.N. - N.N. 27. August 9.15 Uhr N.N. - N.N. 27. August 11.30 Uhr N.N. - N.N.

Halbfinale:

Datum Uhrzeit Spiel 25. August 17.00 Uhr N.N. - N.N. 25. August 20.00 Uhr N.N. - N.N.

Spiel um den 3. Platz:

Datum Uhrzeit Spiel 27. August 14.00 Uhr N.N. - N.N.

Finale:

Datum Uhrzeit Spiel 27. August 16.30 Uhr N.N. - N.N.

Das ist der Spielplan der Gruppenphase bei der Hockey-EM der Frauen 2023:

Gruppenphase:

Datum Uhrzeit Gruppe Spiel 18. August 17.00 Uhr B England - Irland 18. August 19.30 Uhr B Deutschland - Schottland 19. August 11.00 Uhr A Belgien - Italien 19. August 13.15 Uhr A Niederlande - Spanien 19. August 20.15 Uhr B Irland - Schottland 20. August 15.00 Uhr B Deutschland - England 20. August 17.30 Uhr A Belgien - Niederlande 20. August 19.45 Uhr A Spanien - Italien 22. August 12.30 Uhr B England - Schottland 22. August 14.45 Uhr A Niederlande - Italien 22. August 17.00 Uhr A Spanien - Belgien 22. August 19.30 Uhr B Irland - Deutschland

Platzierungsrunde:

Datum Uhrzeit Spiel 24. August 12.30 Uhr Italien - Schottland 24. August 14.45 Uhr Spanien - Irland 26. August 10.15 Uhr N.N. - N.N. 26. August 12.30 Uhr N.N. - N.N.

Halbfinale:

Datum Uhrzeit Spiel 24. August 17.00 Uhr Niederlande - England 24. August 20.00 Uhr Deutschland - Belgien

Spiel um den 3.Platz:

Datum Uhrzeit Spiel 26. August 15.00 Uhr N.N. - N.N.

Finale: