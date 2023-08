Spiel um Platz 3 bei der Hockey-EM 2023: Belgien - Deutschland live im Stream

Bei der Hockey-EM trifft Deutschland im Spiel um Platz 3 auf Belgien. Alle Informationen zum Termin und der Übertragung im Free-TV und Stream erfahren Sie hier.

Die Hockey-Europameisterschaft 2023 der Männer in Mönchengladbach neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Hoffte die DHB-Auswahl auf ihren neunten Titel, so durchkreuzten die Engländer diese Titel-Ambitionen. Nach einer torlosen Partie verlor Deutschland das Penalty-Shootout gegen England mit 4:5. Damit ist auch die vorzeitige Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vom Tisch.

Nun trifft das deutsche Team im Spiel um Platz 3 auf die Belgier, die im anderen Halbfinale gegen die Niederlande verloren. Wo und wann das Spiel stattfindet, das verraten wir Ihnen. Aber auch, was die Übertragung im Free-TV und Stream angeht, lassen wir Sie nicht im Dunkeln.

Spiel um Platz 3 zwischen Belgien und Deutschland heute: Termin und Uhrzeit

Wie aus dem Spielplan der Hockey-Europameisterschaft 2023 der Männer in Mönchengladbach hervorgeht, ist das Spiel um Platz 3 für den heutigen Sonntag, den 27. August 2023 angesetzt. Unmittelbar vor dem Finale um 15 Uhr spielen Belgien und Deutschland um 12.30 Uhr in Mönchengladbach.

Belgien - Deutschland bei der Eishockey-EM 2023: Die Übertragung des Spiels um Platz 3 im Stream - auch Free-TV?

Die Übertragung der Hockey-Europameisterschaft 2023 in Mönchengladbach übernehmen die Öffentlich-Rechtlichen in Form der ARD und des ZDF. Für den Fall, dass Deutschland ins Finale gekommen wäre, hätte man die DHB-Auswahl im analogen Fernsehen verfolgen können. Das Spiel um Platz 3 wird allerdings nicht im frei empfangbaren TV-Programm zu sehen sein. Vielmehr kann das Spiel per Live-Stream auf der Website des ZDF-Sportstudios verfolgt werden.

Alle Informationen zum Spiel um Platz 3 zwischen Belgien und Deutschland haben wir Ihnen noch einmal in einer kurzen Übersicht zusammengefasst:

Spiel: Belgien - Deutschland , Spiel um Platz 3 bei der Hockey-EM 2023

- , Spiel um Platz 3 bei der Hockey-EM 2023 Datum: Sonntag, 27. August 2023

Sonntag, 27. August 2023 Uhrzeit: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Ort: Hockeypark Mönchengladbach

Hockeypark Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: ZDF

Belgien gegen Deutschland beim Spiel um Platz 3: Wie verlief die Hockey-EM für beide Teams?

In der Gruppenphase startete Deutschland gegen Wales mit einem 3:3. Allerdings konnten die beiden darauffolgenden Spiele souverän gewonnen werden. Während man die Niederlande mit 3:0 bezwang, endete die Begegnung gegen Frankreich mit einem Sieg in Höhe von 1:4. Im Halbfinale gegen England war dann aber schließlich Schluss. Das unglückliche Aus durch ein Penalty-Shootout mit 4:5 für England verhinderte neben einem möglichen neunten EM-Titel auch eine vorzeitige Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Das Ausscheiden kann somit als äußerst unglücklich beschrieben werden.

In der Gruppenphase bezwang Belgien hingegen England mit einem 3:5. Auch das 5:1 gegen Spanien demonstrierte ein ordentliches Ausrufezeichen. Das 3:1 gegen Österreich markierte den Endpunkt einer erfolgreichen Gruppenphase mit drei Siegen aus drei Spielen. Gegen die Nachbarn aus den Niederlanden verlor die belgische Auswahl jedoch knapp mit 2:3.