Schwaben spielen sich in die bayerische Hockey-Spitze

Die Männer des TSV Schwaben schaffen nach zehn Jahren den Aufstieg in die Oberliga. Warum das für den Klub wichtig ist und wie man dort bleiben will.

Nun ging es doch viel schneller als gedacht. Weil der größte Konkurrent patzte, durften die Augsburger Hockeyspieler vorzeitig jubeln. Nach zehn Jahren feierten die Männer des TSV Schwaben in München den Aufstieg in die Oberliga. Gefeiert wird am kommenden Samstag am Hockeyplatz an der Sportanlage Süd. "Für die Mannschaft und den Klub ist das eine tolle Geschichte. Darauf möchten wir mit den Freunden in der Hockey-Familie anstoßen", sagt Johannes Joschka aus der Abteilungsleitung des TSV Schwaben Augsburg.

Doch der Reihe nach. Am drittletzten Spieltag der Verbandsliga I gelang den Hockey-Männern am vergangenen Wochenende ein 2:1-Auswärtssieg beim ESV München II. Nico Gramsamer nutzte eine Strafecke mit einem gezielten Schlag in die rechte Torwartecke zum 1:0 für die Gäste. Kapitän Simon Jocher erhöhte erst im dritten Viertel auf 2:0. Danach machte es der TSV noch mal spannend. Der ESV München verwandelte eine Strafecke zum 2:1 und erkannte die Chance, doch noch Punkte einzufahren. Doch trotz aufkommender Nervosität brachte Augsburg den Sieg über die Zeit. "Dieser Sieg war gegen Ende hart erkämpft, doch damit umso verdienter", sagte Trainer Florian Mötschel.

TSV Schwaben Augsburg wird attraktiver für Neuzugänge

Da zur gleichen Zeit der Verfolger TuS Obermenzing II unentschieden spielte, steht Augsburg zwei Spiele vor Saisonende sieben Punkte vor dem Zweitplatzierten. Das bedeutet die vorzeitige Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga. "Für unseren Verein ist es unheimlich wichtig, dass wir wieder in der höchsten bayerischen Klasse vertreten sind. Damit werden wir auch überregional in den Hockeykreisen mehr wahrgenommen. Wir sind wieder attraktiv für ambitionierte Spieler und können diesen jungen Sportlern mehr bieten", sagt Johannes Hoschka aus der Abteilungsleitung. Am letzten Aufstieg vor zehn Jahren stand das Mitglied der Abteilungsleitung noch als Aktiver auf dem Platz. Damals ging es nach einer Saison gleich wieder eine Klasse tiefer. Das soll in der kommenden Feldsaison nicht wieder passieren. "Die Mannschaft ist jung, hungrig und talentiert. Ich denke, dass die Chancen auf den Klassenerhalt sehr groß sind", hofft Hoschka. Abwehrspieler Valerio Pennica glaubt an seine Teamkollegen und sagt: "Wir können auf diesem Niveau mitspielen."

Die bayerische Oberliga ist die höchste Spielklasse in Bayern und die Nummer fünf in Deutschland nach der 1. und 2. Bundesliga sowie der 1. und 2. Regionalliga. Die TSV-Hockeyspieler sind Amateure, bezahlen ihren Vereinsbeitrag wie alle anderen Mitglieder. Neue Mitspieler rekrutiert der TSV Schwaben zur Hälfte aus seiner eigenen, engagierten Nachwuchsarbeit. Die zweite Hälfte der Zugänge stellen Studenten, die in Augsburg einen Studiengang gewählt haben. Wer aus den deutschen Hockey-Zentren im Westen (Köln, Düsseldorf, Krefeld) oder Norden (Hamburg) der Republik nach Augsburg kommt, verfügt meist über eine feine Hockey-Ausbildung. In der Vergangenheit studierten ambitionierte Spieler teilweise in Augsburg und schlossen sich Münchner Klubs an. Mit dem Oberliga-Aufstieg hoffen Hoschka und der 1. Abteilungsleiter Holger Tinnesz die Abwanderung zu stoppen und auf noch mehr starke Zugänge. Unter Trainer Florian Mötschel, der die Arbeit des langjährigen Coachs Hanno Hügel seit September 2022 fortführt, soll der Aufwärtstrend anhalten. Die Errichtung eines Kunstrasenplatzes vor über zehn Jahren war die Voraussetzung, dass Augsburg nicht den Anschluss an die beiden bayerischen Hockeyzentren München und Nürnberg verloren hat.

Aufstiegsfeier am Samstag auf der Sportanlage Süd in Augsburg

Die Ziele sind hochgesteckt. Doch zunächst wollen die Schwaben im letzten Heimspiel am kommenden Samstag um 16 Uhr auf der Sportanlage Süd gegen den ASV München II ihre Serie ausbauen. Bislang ist das Team um Kapitän Jocher unbesiegt. Zeit, den Aufstieg zu bejubeln, bleibt ebenfalls. "Für uns ist die Meisterschaft ein großer und lang ersehnter Erfolg. Gegen den ASV wollen wir mit unseren Fans die tolle Saison feiern", kündigt Trainer Mötschel an.

Lesen Sie dazu auch