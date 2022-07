Schocknachricht beim BVB: Tumor bei Neuzugang Haller entdeckt

Sébastien Haller hat das Trainingslager von Borussia Dortmund verlassen. Der Grund stellt eine Schocknachricht da: Beim BVB-Neuzugang wurde ein Tumor im Hoden entdeckt.

Eine Schocknachricht im Trainingslager in Bad Ragaz: Bei Sébastien Haller wurde ein Tumor im Hoden entdeckt. Der Neuzugang von Borussia Dortmund hat die Schweiz bereits verlassen und ist nach Dortmund gereist. Er hatte seit Montagvormittag über Krankheitssymptome geklagt und hatte daher im Testspiel gegen den FC Valencia sein Debüt verpasst.

Tumor bei Haller entdeckt: BVB steht unter Schock

Spieler, und Verantwortliche stehen beim BVB unter Schock. "Diese Nachricht heute war ein Schock für Sébastien Haller und uns alle. Die gesamte BVB-Familie wünscht Sebastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können", nahm BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl Stellung: "Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt."

In den kommenden Tagen stehen für Haller nur Untersuchungen an, die in einem speziellen medizinischen Zentrum abgehalten werden. Der 28 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste war erst zum 1. Juli von Ajax Amsterdam zum BVB gewechselt. Die Schwarz-Gelben legten für ihn die stolze Summe von 31 Millionen Euro (plus Bonuszahlungen) hin. Damit ist er der teuerste Stürmer der Geschichte des Klubs.

Auch bei Richter wurde Tumor im Hoden entdeckt

Vor wenigen Tagen wurde bei einem weiteren Bundesligaspieler ein Hodentumor entdeckt. Es handelt sich um Marco Richter von Hertha BSC. Der Ex-Augsburger, der aus Friedberg kommt, muss operiert werden.

