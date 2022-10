Hoffenheim gegen FC Bayern live im TV und Stream: Termin und Übertragung

In der Bundesliga trifft der FC Bayern auf TSG Hoffenheim. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Live-Übertragung und Live-Ticker zum Spiel.

Die Bundesliga geht in die nächste Runde. Am elften Spieltag dieser Saison treffen Hoffenheim und der FC Bayern aufeinander. Beide sind in der Tabelle vorne mit dabei, auch wenn sich Union Berlin in den letzten Spielen klar an die Tabellenspitze setzen konnte.

Für beide Vereine lief es in den letzten Wochen nicht mehr so gut. Sowohl Bayern als auch Hoffenheim konnten nur je zwei ihrer letzten fünf Spiele gewinnen. Nachdem die Bayern die Tabelle anfangs souverän angeführt hatten, hat das den Verein deutlich zurückgeworfen. Ein Sieg gegen Hoffenheim wird daher dringend benötigt, eine Niederlage hingegen würde den Abstand zum Tabellen-Spitzenreiter Union Berlin gefährlich groß werden lassen.

Auch Hoffenheim kann sich keine weitere Niederlage leisten. Das Tabellen-Mittelfeld ist dafür zu dicht beieinander. Um nicht Gefahr zu laufen, in der Tabelle abzustürzen, brauchen die Hoffenheimer daher mindestens ein Unentschieden gegen den FC Bayern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Welche der beiden Mannschaften ihr Ziel erreicht, können Sie in der Live-Übertragung miterleben. Wo diese zu sehen und wann der Anstoß ist, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir einen Live-Ticker für Sie, mit dessen Hilfe Sie keine Wendung des Spiels verpassen.

Termin und Uhrzeit des Spiels FC Bayern gegen TSG Hoffenheim: Wann ist Anstoß?

Ein Blick in den Spielplan der Bundesliga zeigt, dass das Spiel FC Bayern - TSG Hoffenheim am bereits elften Spieltag stattfindet. Dabei handelt es sich um Samstag, den 22. Oktober. Anstoß für das Spiel ist heute um 15.30 Uhr. Den Heimvorteil hat dieses Mal Hoffenheim, das Spiel findet in der PreZero Arena statt.

Parallel dazu spielen Freiburg gegen Bremen, Leverkusen gegen Wolfsburg, Augsburg gegen RB Leipzig und Dortmund gegen Stuttgart. Später am Abend spielen dann noch Mönchengladbach gegen Frankfurt um 18.30 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Hoffenheim vs. FC Bayern live im TV und Stream - Übertragung auch im Free-TV?

Die Samstagsspiele der Bundesligasaison 2022/2023 sind fest in der Hand von Sky. Der Pay-TV Sender hat sich die Rechte an dem Wochentag sichern können, die weiteren Bundesliga-Spiele werden bei DAZN oder Sat.1 ausgestrahlt.

Da das Spiel Bayern gegen Hoffenheim am Samstag um 15.30 Uhr läuft, findet die Übertragung im TV bei Sky statt. Dort gibt es auch die Möglichkeit einer Konferenzschaltung zu den parallel laufenden Spielen der Bundesliga.

Auch für diejenigen, die das Spiel im Stream verfolgen möchten, bietet Sky die einzige Gelegenheit dazu. Das Bundesligapaket von Wow, dem sendereigenen Streamingdienst, ermöglicht es ebenfalls, alle Samstagsspiele der Bundesliga zu sehen. Ein entsprechendes Abo ist für 24,99 Euro im Monat erhältlich.

Für die weiteren Übertragungen der 1. Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream haben wir Ihnen ebenfalls die relevanten Informationen zusammengetragen.

Spiel: TSG Hoffenheim vs. FC Bayern

vs. Datum: 22. Oktober 2022

22. Oktober 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: PreZero Arena, Sinsheim

PreZero Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Wow

Hoffenheim - FC Bayern: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Die Übertragung der Bundesliga-Spiele ist in relativ fester Hand der Pay-TV Sender. Da die verschiedenen Spiele bei unterschiedlichen Anbietern zu sehen sind, für die je ein eigenes Abo abgeschlossen werden muss, sind Alternativen zu den vielen teuren Angeboten gefragt. Wir bieten Ihnen unseren Live-Ticker als solche Alternative an. Mit diesem verpassen Sie keine Wendung des Spiels und sind immer bestens über die Aufstellung und die Ergebnisse der Mannschaften informiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Hoffenheim vs. FC Bayern live im Radio

Eine weitere Alternativen zu den Streaming-Angeboten der Pay-TV Sender bietet das Bundesliga-Radio. Dieses bietet sich besonders für diejenigen an, die während des Spiels noch andere Dinge erledigen müssen und nicht die Zeit haben, permanent auf einen Bildschirm zu schauen. Mit diesem Radio können Sie alle Entwicklungen des Spiels Hoffenheim gegen Bayern live mitverfolgen.

TSG Hoffenheim - FC Bayern München: Bilanz

Der Blick in die bisherige Bilanz der Partie ist für Hoffenheimer Fans recht ernüchternd. Von den insgesamt bisher 28 Bundesligaspielen, in denen die beiden Vereine aufeinandergetroffen sind, hat der FCB ganze 18 Stück gewonnnen. Weitere sechs Spiele gingen unentschieden aus, Hoffenheim konnte lediglich vier für sich entscheiden.