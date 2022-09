Hoffenheim - Schalke im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im Free-TV oder Stream

Die TSG Hoffenheim trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 auf den FC Schalke 04. Einen Live-Ticker sowie alle Infos zur Übertragung im TV und Stream, zum Termin und zum Sender finden Sie hier.

Nur vier Tage bevor Schalke und Hoffenheim ihr Match in der zweiten Runde des DFB-Pokals 22/23 austragen, treffen die beiden Teams auch in der regulären Saison in der Bundesliga aufeinander. Wer auch immer sich in der ersten Begegnung durchsetzt hat also auch gute Karten das Pokalspiel zu gewinnen. In der ersten Runde des Pokal-Turniers hatten beide Bundesligisten aufgrund des enormen Klassenunterschieds einen relativ leichten Start, da sie jeweils auf eine Mannschaft aus der Regionalliga trafen. Schalke hatte mit dem Bremer SV keine Probleme und gewann mit einem deutlichen 5:0. Hoffenheim ließ sich dagegen bis zur Verlängerung Zeit, um letztendlich die beiden spielentscheidenden Tore zum 2:0 zu schießen

Wann treffen die TSG Hoffenheim und der FC Schalke 04 im DFB-Pokal 22/23 aufeinander? Welcher Sender ist für die Übertragung verantwortlich und gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Wir beantworten diese Fragen hier für Sie und haben neben allen Infos zum Pokalspiel auch einen Live-Ticker für Sie.

Hoffenheim - Schalke im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04 findet laut dem DFB-Pokal-Spielplan 2022/23 am Dienstag, dem 18. Oktober 2022, statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim.

Video: SID

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Beim DFB-Pokal 22/23 gibt es nur wenige Partien im Free-TV zu sehen und das Spiel zwischen Hoffenheim und Schalke gehört nicht dazu. Wenn Sie das Spiel live und in voller Länge verfolgen möchten, benötigen Sie ein Abo beim Pay-TV-Sender Sky. Alle wichtigen Infos zur Übertragung finden Sie hier im Überblick:

Spiel: TSG Hoffenheim - FC Schalke 04 , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 18. Oktober 2022

Dienstag, 18. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: PreZero Arena, Sinsheim

PreZero Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Hoffenheim gegen Schalke 04 live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Falls Sie kein kostenpflichtiges Sky-Abo besitzen, dann können Sie das Pokalspiel alternativ auch über unseren Live-Ticker verfolgen. So verpassen Sie keine Tore, Karten und Auswechslungen und werden außerdem über alle Highlights der Partie informiert. Unser Datencenter hat außerdem alle Ergebnisse der aktuellen DFB-Pokal-Saison 22/23 für Sie. Kurz vor Anpfiff des Spiels zwischen Hoffenheim und Schalke finden Sie hier auch die Aufstellung der beiden Teams.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Übertragung: Läuft Hoffenheim vs. Schalke live auf Sky oder im Free-TV im ZDF oder der ARD?

Die Rechte zur Übertragung des DFB-Pokals 22/23 hat sich für alle Spiele der aktuellen Saison der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Das ZDF und die ARD zeigen insgesamt 15 Spiele des Turniers im Free-TV - in der zweiten Runde wird allerdings nur jeweils ein Spiel bei einem der Sender übertragen. Die Begegnung zwischen Hoffenheim und Schalke wird jedoch nur bei Sky übertragen. Im späteren Verlauf des DFB-Pokals 22/23 gibt es in den einzelnen Runden immer mehr Spiele auch im Free-TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden beispielsweise beide Partien im Halbfinale und das Finale im Juni 2023 zeigen.

Hoffenheim und Schalke im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich die beiden Mannschaften bereits 27 Mal begegnet. Die Gesamtstatistik ist relativ ausgeglichen: Elf Mal hat die TSG Hoffenheim gewonnen, sieben Mal spielten die beiden Vereine Unentschieden und neun Mal gewann der FC Schalke 04. Das geben auch die letzten drei Begegnungen der beiden Bundesliga-Teams wieder: Ein Sieg für Schalke, ein Sieg für Hoffenheim und ein Unentschieden. Einmal sind Hoffenheim und Schalke auch im DFB-Pokal gegeneinander angetreten. Das Achtelfinale gewann 2013 Hoffenheim mit 3:1.

Hier finden Sie einige Eckdaten zu beiden Vereinen:

TSG Hoffenheim

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: André Breitenreiter

Stadion: PreZero Arena

FC Schalke 04