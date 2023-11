DFB-Pokal 23/24: Holstein Kiel - Magdeburg live im TV und Stream

Kiel und Magdeburg treffen heute im DFB-Pokal 23/24 aufeinander. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Anstoß, Übertragung im TV und Stream, Live-Ticker und Bilanz.

In der 2. Runde des DFB-Pokals 23/24 treffen Holstein Kiel und Magdeburg aufeinander. Sie wollen wissen, wann genau die Partie stattfindet und wie Sie das Match im TV und Stream verfolgen können? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Termin, Anstoß und Übertragung im TV und Stream. Außerdem: einen Live-Ticker und die bisherige Bilanz zwischen den beiden Vereinen.

Holstein Kiel vs. 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß

Der Spielplan des DFB-Pokal 23/24 gibt es vor: Die Partie zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Magdeburg in der 2. Runde des Pokals ist für heute, den 1. November 2023 angesetzt. Geplanter Anstoß ist um 18 Uhr.

Holstein Kiel gegen 1. FC Magdeburg live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal

Die Übertragung des DFB-Pokal 23/24 liegt fest in der Hand des Bezahlsenders Sky. Er bietet die Übertragung der Spiele sowohl im Live-Stream als auch im TV an. Dafür muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Einige wenige Partien werden auch im Free-TV bei ARD und ZDF gezeigt, darunter zum Beispiele Halbfinale und Finale. Die Partie zwischen Holstein Kiel und Magdeburg in der 2. Runde des DFB-Pokals gehört allerdings nicht dazu. Hier sind alle Informationen zu Spiel und Übertragung in der Übersicht:

Spiel: Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde Datum: 1. November 2023, Mittwoch

1. November 2023, Mittwoch Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Holstein-Stadion , Kiel

, Kiel Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Kiel - Magdeburg im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Sie möchten hautnah dran sein an der Partie zwischen Kiel und Magdeburg in der 2. Runde des DFB-Pokal 2023/24, haben aber kein Sky-Abonnement? Dann haben wir eine Alternative für Sie: den Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen. Mit diesem Ticker-Angebot verpassen Sie keine Karte, keinen Freistoß, keine Auswechselung und kein Tor. Ein weiterer Vorteil: Es lassen sich auch mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen. Zudem gibt es Hintergrundinformationen zu den einzelnen Mannschaften, zum Beispiel zu deren Aufstellung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Holstein Kiel - FC Magdeburg: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Laut fussballdaten.de sind Holstein Kiel und der FC Magedburg bereits 19 Mal aufeinandergetroffen. Das erste Mal am 10. August 2001 in der Regionalliga Nord. Damals ging die Partie 3:2 für Holstein Kiel aus. Die letzte Begegnung ist noch gar nicht lange her: Am 20. August 2023 standen die beiden Vereine sich in der 2. Bundesliga gegenüber. Hier konnte Magdeburg die Partie 4:2 für sich entscheiden. Insgesamt spricht die Bilanz jedoch leicht für Kiel: Der Verein hat bisher sieben Partien gewonnen, sechs gingen unentschieden aus und sechs Siege konnte die Mannschaft aus Magdeburg erringen. Das Torverhältnis steht 23:21 für Holstein Kiel.