Holstein Kiel - KSC live im TV und Stream: Übertragung, Termin und Uhrzeit der Partie

Nach dem Sieg gegen Greuther Fürth steht nun die Partie Holstein Kiel - KSC auf dem Programm. Alle Infos zur Übertragung der Partie in der 2. Liga gibt es hier.

Aktuell steht der KSC auf dem 8. Platz der Tabelle in der 2. Bundesliaga. Bisher konnten die Karlsruher in 24 Spielen 35 Punkte erzielen. Erst kürzlich hat die Mannschaft um KSC-Trainer Christian Eichner weitere drei Punkte geholt. Am Samstag, dem 2. März 2024, gewann Karlsruhe mit 4:0 im Spiel gegen Greuther Fürth. Beste Voraussetzungen für die nächste Partie. Für den KSC geht es am Wochenende nach Kiel. Wann findet das Spiel statt? Wo wird die Partie übertragen und wie sieht die Bilanz der beiden Teams aus? Alle Infos zum nächsten Ligaspiel des KSC haben wir hier für Sie.

Holstein Kiel gegen den Karlsruher SC: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut offiziellem Spielplan des KSC ist der Termin für die Partie gegen Holstein Kiel Samstag, der 9. März 2024. Um 13 Uhr ist Anpfiff im Holstein-Stadion in Kiel. In das Stadion passen etwa 15.000 Zuschauer und Zuschauerinnen.

Holstein Kiel vs. KSC live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Das Spiel KSC gegen Holstein Kiel wird nicht im Free-TV übertragen. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, die Partie live zu verfolgen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel um 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 2. Die Berichtertstattung beginnt bereits eine halbe Stunde vorher um 12.30 Uhr. Den Kommentar übernimmt am Samstag Torsten Kunde. Wer kein Sky-Abo hat, kann ebenfalls auf die ARD-Sportschau im Free-TV setzen. Hier gibt es in der Regel sonntags eine Zusammenfassung des Fußball-Wochenendes. Eine weitere Möglichkeit ist, das Spiel in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen anzuschauen. In der Karlsruher Innenstadt gibt es zahlreiche Gasthäuser, die das Spiel live übertragen. Hier finden Sie einen Überblick mit allen wichtigen Infos zum Spiel:

Spiel: Holstein Kiel- Karlsruher SC , 2. Liga, 25. Spieltag

Holstein Kiel- , 2. Liga, 25. Spieltag Datum: Samstag, 9. März 2024

Samstag, 9. März 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 13 Uhr

Anpfiff um 13 Uhr Ort: Holstein-Stadion , Kiel

, Kiel Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Bilanz der Teams: Holstein Kiel gegen den KSC

Holstein Kiel ist ein starker Gegner für den Karlsruher SC. Aktuell steht das Kieler Team auf dem zweiten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. In bisher 24 Spielen konnte das Team satte 43 Punkte holen. Das letzte Spiel von Holstein Kiel ging mit 2:2 gegen Hertha BSC unentschieden aus. Damit konnten sie den Vorsprung auf den dritten Relegationsplatz noch weiter ausbauen und rechnen sich gute Chancen für einen möglichen Aufstieg aus. Im direkten Vergleich hat Kiel deshalb wohl leicht die Nase vorn.

Der Karlsruher SC steht aktuell auf dem 8. Tabellenplatz. Von den zehn bisherigen Begegnungen gewann Kiel sechs, sowohl zuhause als auch auswärts. Auch im Hinspiel gegen Holstein Kiel Ende September 2023 musste sich der KSC geschlagen geben. Trotzdem hat Karlsruhe Chancen auf einen Sieg. Das Team von Trainer Christian Eichner geht auf jeden Fall gestärkt in das Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel. Zuletzt konnte die Mannschaft noch drei Punkte holen. Sie gewann zuhause mit 4:0 gegen Greuther Fürth. (lob)