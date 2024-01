HSV gegen KSC live im TV und Stream: Übertragung der 2. Bundesliga, Termin und Uhrzeit

Am Sonntag trifft in der 2. Liga der Karlsruher SC auf den Hamburger SV. Hier finden Sie Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung, und Bilanz des Spiels.

Der Karlsruher SC und der Hamburger SV standen schon mehr als 60 Mal gemeinsam auf dem Spielfeld. Das letzte Spiel fand im August 2023 statt. Nun steht in der Saison 2023/2024 eine weitere Begegnung der beiden Teams an. Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga treffen der Karlsruher SC und der Hamburger SV abermals aufeinander. Es wird sich zeigen wie gut KSC-Trainer Christian Eichner sein Team auf das Spiel vorbereitet hat. Der KSC steht zurzeit auf Platz 11 der Tabelle und hat mit dem Spiel gegen die Hamburger, die den dritten Tabellenplatz belegen, eine Herausforderung anstehen. Beide Teams werden ihr Bestes geben müssen. Der Tabellenführer ist derzeit der FC St. Pauli.

Doch wann findet das Spiel zwischen KSC und HSV statt? Wann ist der Anpfiff? Und wo wird die Begegnung übertragen? Hier finden Sie alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream, sowie die Bilanz der beiden Teams in einer Übersicht zusammengefasst.

Hamburger SV vs. Karlsruher SC: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Laut Spielplan des KSC ist das Spiel gegen HSV für Sonntag, den 28. Januar 2024 am 19. Spieltag der Saison 2023/2024 angesetzt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Ausgetragen wird die Partie im Volksparkstadion in Hamburg.

HSV gegen KSC live im TV und Stream: Wie läuft die Übertragung des Spiels?

Übertragen wird das Spiel zwischen KSC und HSV exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Eine Übertragung im Free-TV gibt es demnach nicht. Der Pay-TV-Sender aus München überträgt das Spiel sowohl als Teil der Sonntagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 mit den Parallelspielen Fürth – Kiel und Braunschweig – Magdeburg als auch als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2.

Die Vorberichterstattung für das Spiel beginnt bereits um 13 Uhr auf Sky. In dieser halben Stunde vor dem Anpfiff erwarten die Zuschauer Hintergrundberichte, Analysen und Interviews. Moderiert wird die Sendung von Hartmut von Kameke, während Oliver Seidler ab 13.30 Uhr als Kommentator die Partie begleitet. Neben der TV-Übertragung wird auch ein Live-Stream von HSV gegen KSC über Sky Go verfügbar sein. Sollten Sie Zuhause keine Möglichkeit haben, die Partie live zu verfolgen, können Sie das Spiel alternativ in diversen Karlsruher Bars und Kneipen mit anderen Fans ansehen.

Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Stream im Überblick:

Spiel: Hamburger SV - Karlsruher SC , 2. Liga, 19. Spieltag

- , 2. Liga, 19. Spieltag Datum: Sonntag, 28. Januar 2024

Sonntag, 28. Januar 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 13.30 Uhr

Anpfiff um 13.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky Go

Hamburger SV - Karlsruher SC in der 2. Liga: Bilanz der Partie

Der KSC und der HSV standen sich seit 1956 insgesamt 67 Mal gegenüber. 19 dieser Begegnungen konnte der KSC für sich entscheiden, während der HSV 25 Mal gewann. Genau 23 Mal endeten die Spiele mit einem Unentschieden. Das letzte Spiel der beiden Vereine fand im August 2023 in der Hinrunde der 2. Bundesliga statt und endete 2:2 unentschieden. In der zweiten Liga läuft es zur Zeit sehr gut für die Karlsruher: Der KSC ist seit sieben Spielen ungeschlagen.