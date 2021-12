HSV - Hansa Rostock: Übertragung der 2. Liga im TV und Stream

In der 2. Bundesliga 2021/22 spielt der HSV gegen Hansa Rostock. Holen Sie sich hier alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream und Liveticker.

Die 2. Bundesliga läuft aktuell mit der Saison 2021/22. Gestartet hat sie am 23. Juli diesen Jahres und enden soll sie am 24. Mai 2022. In insgesamt 306 Spielen kämpfen 18 Mannschaften darum, den amtierenden Meister, den VfL Bochum, zu schlagen.

In diesem Rahmen treffen auch der Hamburger SV und Hansa Rostock aufeinander. Wenn Sie wissen möchten, wann und wie Sie die Partie der 2. Liga sehen können, dann sind Sie hier genau richtig. In unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream, Liveticker sowie eine Bilanz beider Vereine zusammen gefasst.

HSV - Hansa Rostock: Wann ist Anstoß in der 2. Bundesliga? Termin und Uhrzeit

Der Termin für das Spiel zwischen dem HSV und Hansa Rostock in der 2. Bundesliga ist festgelegt auf Sonntag, den 12. Dezember 2021. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Gespielt wird in Hamburg, was dem HSV einen Heimvorteil verschafft.

Spiel Hamburger SV gegen Hansa Rostock: Übertragung im Free-TV und Live-Stream?

Mit der Übertragung der Partien der 2. Bundesliga 2021/22 im Free-TV sieht es dieses Jahr sehr mau aus.

Die Spiele der diesjährigen 2. Bundesliga-Saison werden nicht im Free-TV gezeigt - zumindest nicht ganz. Die ARD, das ZDF und Sport1 zeigen jeweils digitale Clips, jedoch keine kompletten Spiele.

Hierfür muss die kostenpflichtige Variante gewählt werden. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Spiele, allerdings kostenpflichtig. Freitags und Sonntags werden die einzelnen Partien außerdem von DAZN gezeigt und ein paar der Spiele kommen auch ganz bei Sat.1 und Sport1.

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel HSV gegen Hansa Rostock im Überblick:

Spiel: Hamburger SV gegen Hansa Rostock , 17. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

gegen , 17. Spieltag der 2. 2021/22 Datum: Sonntag, 12. Dezember 2021

Sonntag, 12. Dezember 2021 Uhrzeit : 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Übertragung im Pay-TV: Sky

Liveticker zu HSV - Rostock: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle, Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Falls Sie keine Möglichkeit haben sollten, die Spiele der 2. Bundesliga 2021/22 live im TV und Stream zu verfolgen, Sie aber trotzdem immer up to date bleiben möchten, dann haben wir die Lösung für Sie. In unserem digitalen Datencenter werden Ihnen live alle Infos zu Toren, Tabellen, Chancen und Spielständen bereit gestellt. Außerdem werden jeweils kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen zu den einzelnen anstehenden Spielen veröffentlicht.

In unserem Liveticker können Sie die Partien in Echtzeit mitverfolgen, denn hier wird alles, was im Spiel passiert, sprich Tore, gelbe und rote Karten, Auswechslungen usw. stets aktualisiert. So können Sie Ihren Lieblingsverein immer mitverfolgen und verpassen nichts.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

HSV - Hansa Rostock: Bilanz beider Vereine

Einige Male trafen die beiden Fußball-Vereine, der Hamburger SV und Hansa Rostock in der Vergangenheit im Rahmen der Bundesliga nun schon aufeinander. Hier haben wir einen Überblick über die letzten 8 Spiele für Sie erstellt:

Samstag, 14. Dezember 2002; 0:0

Samstag, 24. Mai 2003; 2:0 für den HSV

Sonntag, 21. September 2003; 2:1 für den HSV

Samstag, 6. März 2004; 3:0 für Hansa Rostock

Sonntag, 14. November 2004; 6:0 für den HSV

Samstag, 23. April 2005; 3:0 für den HSV

Sonntag, 25. November 2007; 2:0 für den HSV

Samstag, 3. Mai 2008; 3:1 für den HSV

In der aktuellen Tabelle der 2. Bundesliga der Saison 2021/22 liegt der Hamburger SV derzeit mit 26 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz. Hansa Rostock belegt aktuell mit 19 Punkten den 13. Platz und befindet sich damit im unteren Mittelfeld.

