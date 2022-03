HSV - Karlsruher SC im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

HSV - Karlsruher SC live im TV und Stream im DFB-Pokal-Achtelfinale: Wir haben einen Live-Ticker und alle Infos zur Übertragung im TV oder Live-Stream für Sie.

Vier Zweitligisten haben es in das Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft und mit dem Aufeinandertreffen des Hamburger SV und des Karlsruher SC ist auch garantiert, dass ein Team aus der 2. Bundesliga im Halbfinale des Turniers stehen wird. In der gesamten Geschichte des DFB-Pokals kam es bis zur aktuellen Saison erst einmal vor, dass vier Vereine aus der 2. Liga im Viertelfinale stehen. Neben dem HSV und Karlsruhe treten außerdem der FC St. Pauli und Hannover 96 aus der zweiten Spielklasse an.

Sie möchten mehr zur Begegnung zwischen dem HSV und dem Karslruher SC im Viertelfinale des DFB-Pokals 21/22 erfahren? Welcher Sender überträgt das Spiel? Gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Wann ist der genaue Termin und um welche Uhrzeit wird angepfiffen? Wir beantworten diese und weitere Fragen in diesem Artikel für Sie und haben außerdem einen Live-Ticker mit ausführlichen Infos zum Spiel und zum Turnier für Sie.

Hamburger SV - Karlsruher SC im DFB-Pokal 2021/22: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am 2. März 2022 hat im Viertelfinale des DFB-Pokals 21/22 der Hamburger SV den Karlsruher SC zu Gast. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg.

HSV gegen KSC im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Die Partie zwischen dem HSV und dem Karlsruher SC wird es nur im Pay-TV bei Sky zu sehen geben. Im Free-TV wird das Pokalspiel nicht gezeigt. Alle Infos zur Übertragung der Begegnung im DFB-Pokal im Überblick:

Spiel : HSV - Karlsruher SC , Viertelfinale DFB-Pokal 2021/22

- , Viertelfinale DFB-Pokal 2021/22 Datum: Mittwoch, 2.März 2022

Mittwoch, 2.März 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zu HSV vs. KSC: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2021/22

Unser Datencenter informiert Sie immer aktuell über alle Termine und Ergebnisse der Spiele des DFB-Pokals 2021/22. Natürlich können Sie hier im Liveticker auch die Viertelfinal-Partie zwischen dem HSV und dem KSC live verfolgen. So verpassen Sie keine Tore, gelbe und rote Karten und können außerdem die Highlights des Spiels als Kommentar lesen. Kurz vor Anpfiff des Spiels finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Mannschaften.

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder Sport 1? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Bisher gab es die meisten Spiele des DFB-Pokals 21/22 nur im Pay-TV zu sehen, aber je weiter das Turnier voranschreitet, desto mehr Partien werden auch im Free-TV übertragen. Im Viertelfinale des Turniers werden zwei der vier Begegnungen im Ersten übertragen - Das Spiel zwischen dem HSV und Karlsruhe gehört jedoch nicht dazu. Darüber hinaus werden beide Spiele im Halbfinale und das Finale, das im Mai 2022 stattfindet, von der ARD übertragen.

DFB-Pokal 21/22: Hamburg gegen Karlsruhe - Bilanz und Infos

Beide Vereine spielen derzeit in der zweiten Bundesliga und sind sich zuletzt 13. Spieltag der aktuellen Saison im November 2021 begegnet. Das Spiel endete 1:1 Unentschieden. Laut der Webseite fussballdaten.de sind die beiden Mannschaften bisher ganze 62 Mal gegeneinander angetreten. 22 Spiele konnte der HSV gewinnen, ebenfalls 22 Mal trennten sich die Teams Unentschieden und in 18 Spielen konnte sich der Karlsruher SC durchsetzen.

Hamburger SV

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Horst Hrubesch

Stadion: Volksparkstadion

Karlsruher SC

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Christian Eichner

Stadion: BBBank Wildpark

