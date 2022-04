HSV - SC Freiburg im DFB-Pokal: Alle Infos zu Liveticker und Übertragung im Free-TV und Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 läuft HSV gegen SC Freiburg live im Free-TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

Mitte April trifft der Zweitligist Hamburger SV im Halbfinale 2022 im DFB-Pokal auf den Erstligisten SC Freiburg. Den Heimvorteil werden die Hamburger haben, da das Spiel im Volksparkstadion stattfindet. In diesem Artikel erhalten Sie alle Informationen zur Übertragung live im TV und Stream sowie einen Liveticker inklusive Aufstellung. Ist das Spiel im Free-TV zu sehen?

HSV gegen SC Freiburg im DFB-Pokal 2021/22: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am Dienstag, den 19. April 2022 ist der SC Freiburg beim Hamburger SV zu Gast. Der Anstoß der Partie ist für 20.45 Uhr geplant.

DFB-Pokal mit Hamburg - Freiburg im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream

Das Match HSV gegen SC Freiburg wird neben der Pay-TV-Übertragung auch im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragung des Spiels übernimmt die ARD. Wir haben hier alle Eckdaten zum Stream für Sie als Überblick zusammengetragen:

Spiel: HSV - SC Freiburg , Halbfinale im DFB-Pokal 2021/22

- , im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Dienstag, 19. April 2022

Dienstag, 19. April 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volksparkstadion , Hamburg

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: ARD , Sky

Den Gratis-Stream zum DFB-Pokal-Halbfinale HSV gegen Freiburg gibt es auf der offiziellen Seite der ARD.

DFB-Pokal 2021/22: Hamburger SV vs. SC Freiburg im Liveticker - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand

In unserem Datencenter finden Sie alle Infos zum DFB-Pokal 2021/22. Wir teilen Ihnen nicht nur die aktuellen Termine des Pokals mit, sondern liefern auch kurz vor dem Spiel HSV - SC Freiburg die Aufstellung der Teams. Zusätzlich gibt es einen Liveticker, über den Sie das Spiel vom 19. April live mitverfolgen können.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

HSV - FC Freiburg live im Pay- oder Free-TV: Auf welchem Sender läuft die Übertragung?

Die Halbfinals des DFB-Pokals 2021/22 beginnen am 19. April 2022. Die Partie HSV gegen FC Freiburg ist das erste Halbfinalspiel und wird sogar im Free-TV übertragen. Alle Spiele des DFB-Pokals überträgt der Pay-TV-Sender Sky live im TV und Stream. Zusätzlich gibt es auch einige Spiele bei Sport 1 oder in der ARD zu sehen Alle HSV- und Freiburg-Fans haben Glück, denn das Match Mitte April wird im Free-TV in der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal 2021/22: Bilanz und Infos zum HSV und FC Freiburg

Die beiden Mannschaften HSV und SC Freiburg sind dem Portal fußballdaten.de zufolge in 38 Spielen aufeinandergetroffen. Davon konnten die Hamburger 16 Spiele für sich entscheiden, während die Breisgauer nur acht Partien gewannen. Ein unentschiedenes Ergebnis gab es in 14 Spielen. Das Torverhältnis liegt mit 60:31 auf Seiten Hamburgs. Trotzdem ist die Freiburger Mannschaft Teil der 1. Bundesliga, wohingegen der HSV in der 2. Bundesliga spielt. Die letzte Begegnung der beiden Teams ist am Spieltag ziemlich genau vier Jahre her und war 2018 im Rahmen der Bundesliga. Hierbei sicherte sich der HSV zwar mit 1:0 den Sieg, stieg kurze Zeit später aber in die zweite Liga ab.

Hamburger SV

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Tim Walter

Stadion: Volksparkstadion

FC Freiburg