Hamburger SV - Schalke 04 live im Free-TV und Stream: Auftakt der 2. Bundesliga

Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga bestreiten der HSV und Schalke 04. Alle Infos zum Termin, der Übertragung live im TV, der Bilanz der Teams und einen Live-Ticker finden Sie hier.

Der Saison-Start der 2. Bundesliga 2023/24 steht an und der HSV und Schalke 04 bestreiten das Auftaktspiel. Das Match zwischen den beiden Fußball-Urgesteinen hat Tradition: Als die Bundesliga vor über 60 Jahren in die erste Saison startete, waren beide Vereine Gründungsmitglieder im Oberhaus. Ganze 109 Mal sind sich der HSV und Schalke 04 bereits auf dem Rasen begegnet. Alle Infos zum nächsten Spiel, der Übertragung und der Bilanz der Teams, lesen sie hier.

HSV gegen Schalke 04: Termin und Uhrzeit des Auftaktspiels

Das Auftaktspiel findet laut Spielplan der 2. Bundesliga Ende Juli statt. Der Startschuss für die Saison 2023/24 fällt heute am Freitag, dem 28. Juli 2023 in Hamburg. Der Hamburger SV empfängt die Mannschaft aus Schalke im Volksparkstadion. Das Stadion wurde bereits 1953 eröffnet und bis zum Jahr 2000 in ein reines Fußballstadion umgebaut. Rund 57.000 Zuschauer und Zuschauerinnen können in dem Stadion Platz nehmen, der Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Hier finden sie nocheinmal alle wichtigen Infos zur Partie auf einen Blick:

Spiel: HSV vs. Schalke 04 , Auftaktspiel 2. Bundesliga

vs. , 2. Termin: 28. Juli 2023, 20.30 Uhr

28. Juli 2023, 20.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ran.de

Hamburger SV gegen Schalke 04 heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des Auftaktspiels der 2. Liga

An der Übertragung der 2. Bundesliga sind keine öffentlich-rechtlichen Sender beteiligt. Stattdessen können Fans der 2. Liga alle Spiele und Konferenzen bei Sky live verfolgen. Das Abo kostet etwa 25 Euro im Monat. Aber auch kostenlos kann man ausgewählte Spiele verfolgen - Sport1 zeigt an 33 Spieltagen das Top-Spiel am Samstag. Auch die Partie zwischen dem HSV und Schalke 04 läuft im Free-TV auf Sat.1. Der Sender zeigt darüber hinaus auch die Bundesliga-Eröffnung zwischen Werder Bremen und Bayern München live im Free-TV und Stream. Neben der Übertragung im TV können Sie das Auftakt-Match auch online im Stream verfolgen: ran.de zeigt das Spiel ebenfalls kostenlos und in voller Länge.

HSV vs. Schalke 04 heute im Live-Ticker: Ergebnis, Tore und Highlights

Wer auf kostenpflichtige Varianten im TV und Stream verzichten möchte, kann auf den Live-Ticker zur 2. Fußball Bundesliga zurückgreifen. Unser Datencenter liefert Ihnen gratis alle Informationen zu allen Spielen. Von den Aufstellungen, allen Toren bis hin zu den Auswechslungen- hier entgehen Ihnen keine Infos. Die Echtzeit-Aktualisierung informiert Sie immer über den neuesten Stand.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

HSV vs. Schalke 04: Die Bilanz der beiden Teams

Die beiden Traditionsvereine HSV und Schalke 04 sind wie bereits erwähnt bereit 109 mal aufeinander getroffen. Schalke liegt in diesen Begegnungen leicht vorne. 43 Mal ging das Team als Sieger hervor. Demgegenüber stehen 41 Siege des HSV. 25 Mal trennten sich die Teams unentscheiden. Obwohl Schalke in dieser Bilanz leicht vorne liegt, ist der HSV etwas Liga-erfahrener. Wer die Partie am Ende für sich entscheiden wird, bleibt offen. Die Paarung verspricht aber auf jeden Fall ein spannender Auftakt zur neuen Saison der 2. Bundesliga zu werden. (AZ)