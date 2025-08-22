An dieser Stelle schon mal Entschuldigung. Sollten Sie diese Zeilen lesen, werden Sie eine langweilige Saison in der Fußball-Bundesliga erleben. Warum? Mögen andere an Glaskugeln, Tarotkarten oder Handablesen scheitern, hier finden Sie einen Abriss der nächsten Spielzeit. So, nur so wird sie ablaufen, die 63. Bundesligarunde.

Nach dem zweiten Spieltag schaltet der FC Bayern München in den Krisenmodus. Der FC Augsburg besiegt den Meister durch einen Dahmen-Weitschuss in der achten Minute der Nachspielzeit mit 1:0. FCA-Trainer Sandro Wagner übt sich nach der Partie in Demut. Sagt: „Außer mir ist niemand größer als der Klub.“ Der Hamburger SV hängt in seinem Stadion schon mal eine neue Uhr auf. Im Bewusstsein, nie wieder abzusteigen. Nach vier Spieltagen belegt der Aufsteiger einen Europapokalplatz. Die Verantwortlichen geben sogleich ein neues Saisonziel aus: mindestens eine Champions-League-Teilnahme.

Felix Magath trainiert den VfL Wolfsburg

Borussia Dortmund beutelt enormes Verletzungspech. Mitte September fällt die komplette Innenverteidigung aus. In seiner größten Not bindet der Klub alle Mitarbeiter ein. Fortan parkt vor dem BVB-Tor der Mannschaftsbus. Im Herbst reagiert der VfL Wolfsburg auf anhaltenden Misserfolg mit dem vierten Trainerwechsel der laufenden Saison. Meistertrainer Felix Magath kehrt zurück. Sein Motto: „Abwarten und Tee trinken.“ In der Winterpause holt er dennoch 30 neue Spieler.

Beim SC Freiburg hält derweil die schwarze Serie an. Nach sieben verschossenen Strafstößen stellt der Klub bei der Liga den Antrag, künftig nach einem Elfmeterpfiff einen Eckstoß zu bekommen. Aus Angst vor einem Gegentor lehnen die anderen Klubs ab. In München verschärft sich die Krise, weil die Bayern nach der Vorrunde lediglich zwölf Punkte Vorsprung auf Platz zwei haben. Sportvorstand Eberl reagiert und holt für 110 Millionen Euro Nick Woltemade aus Stuttgart.

Eindeutige Geräusche im St. Pauli-Stadion

Technische Probleme sorgen im Frühjahr für einen Eklat rund um den Video Assistent Referee (VAR). Statt der Erklärung eines Schiedsrichters sind im St. Pauli-Stadion plötzlich eindeutige Geräusche zu vernehmen. Verantwortliche versuchen den Vorfall herunterzuspielen. Das verirrte Funksignal stamme nicht aus dem Kölner Keller – sondern von der benachbarten Reeperbahn.

An Ostern sind die Bayern Meister – während der HSV bereits abgestiegen ist. Augsburg landet am Saisonende auf Platz fünf und Wagner übernimmt kurz vor der WM die deutsche Nationalmannschaft. Demütig sagt er: „Ich wusste, dass ich ein besserer Trainer als Spieler werde.“