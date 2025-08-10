Der Hund hat meinen Pass gefressen: Wie ein Maleur beinahe ein Länderspiel verhindert hätte

Rugbyspieler sind die härtesten unter den Starken, die Furchtlosesten unter allen Athleten. Wo andere Schwächlinge sich mit Schienbeinschonern, Helmen oder Brustpanzerung für den Einsatz wappnen, legen Rugby-Freunde einen Mundschutz ein, streifen sich eine dünne Mütze (vereinzelt) und ein dünnes Schulterpolster über, bevor sie sich in die Schlacht werfen. Wer getroffen wird, windet sich nicht auf dem Boden, als ob er von einer Gewehrkugel getroffen worden ist, sondern nimmt den Körperkontakt als das hin, was er ist: ein Teil des Spiels. Nach einem zahnlosen Lächeln geht es weiter.

Auch Leroy Carter hält gerne seine Knochen und den Rest seines Körpers im Spiel um einen Rugby-Ball hin. Das macht der 26-jährige Neuseeländer so gut, dass er kürzlich erstmals für den Kader des Nationalteams berufen wurde, der nächstes Wochenende bei den Rugby Championships gegen Gastgeber Argentinien antreten wird. Kein Problem für Carter, diesen Mann wie einen Bären – sollte man meinen. Beinahe wäre der „Utility Back“ aber nicht mit seinen Mitspielern im Flugzeug gesessen. Einen Tag vor der Abreise musste sich Carter beim Teammanager der „All Blacks“ melden und ihm etwas sagen, das sonst Schüler ihrem Lehrer in Bezug auf die Hausaufgabe mitteilen: Der Hund hat meinen Reisepass gefressen.

Der Reisepass lag auf dem Nachttisch – dann schlug der Hund zu

Carter erklärte, wie es dazu kam: „Ich habe meinen Reisepass auf meinem Nachttisch liegen lassen. Meine Freundin ging ins Fitnessstudio und ließ meinen Hund allein zu Hause. Der ist auf das Bett gesprungen und hat einfach den Reisepass zerkaut.“ Auch Carters Zahnspange, die ebenfalls auf dem Nachttisch lag, hat den Angriff von Hasso übrigens nicht überlebt. In der Summe sei der Tag vor dem Abflug „ein ziemliches Chaos“ gewesen, schließlich musste ein Notfallpass eiligst organisiert werden. Hat irgendwie geklappt, weswegen Carter sich nun in Cordoba nach Herzenslust nach gegnerischen Spielern wuchten darf. War also alles, nur keine billige Ausrede, wie sie Pennäler servieren.

Nationaltrainer Scott Robertson sollte erst hellhörig werden, wenn von Carter andere Erklärungen für das nächste Fernbleiben vom Nationalteam serviert werden. Dass ihm keiner seiner Mitschüler, Pardon: Mitspieler gesagt hat, dass ein Training ansteht, wäre in etwa so realistisch wie der Umstand, dass der Schulbus nicht pünktlich war, weil er von einer kriminellen Motorradrollergang überfallen wurde, die dann heldenhaft von Carter in die Flucht geschlagen werden musste. Das hat – gut gemeinter Tipp an alle mitlesenden Schulpflichtigen – noch nie funktioniert.