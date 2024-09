Dieser Allgäuer Fußball-Profi zockt jetzt bei Toni Kroos in der Liga

Vor 20.000 Zuschauern hat er schon gespielt. Und noch häufiger in der Halle. Beides zusammen bisher aber noch nicht. Das ändert sich aber an diesem Sonntag. Dann nimmt in der ausverkauften Lanxess-Arena in Köln die neue Icon League ihren Spielbetrieb auf – und ein Fußballer aus dem Allgäu ist mit dabei: Nicolas Jann, 32, aus Wangen läuft für Two Stripes United auf – die Mannschaft von Felix Kroos und Robert Andrich.