Abseits, Torjubel, Zeit stoppen: Werden Regeln im Fußball geändert?

Fifa-Boss Gianni Infantino ist ein großer Gegner von Zeitspiel im Fußball. Am Wochenende soll deshalb über Regeländerungen diskutiert werden.

Wird bei Fußballspielen schon bald die Uhr angehalten wie im Eishockey oder Basketball? Über diese und weitere Fragen will das International Football Association Board (IFAB), das die allgemeingültigen Fußballregeln der Fifa festlegt, am kommenden Wochenende in London diskutieren.

Infantino will Zeitspiel verhindern – gibt es Regeländerungen?

Fifa-Präsident Gianni Infantino ist laut der spanischen Sportzeitung Marca ein großer Gegner des Zeitspiels im Fußball. Im Schnitt werden laut dem Portal fussballdaten.de in der Bundesliga pro Spiel nur 59:19 von 90 Minuten effektiv Fußball gespielt. Um die Spielzeit zu erhöhen, soll das IFAB darüber beraten, ob künftig in Spielpausen die Zeit angehalten wird.

Zudem sollen ausgedehnte Torjubel unterbunden werden. Künftig soll die Dauer in die Nachspielzeit miteinbezogen werden. Torjubel, die länger als eine oder anderthalb Minuten dauern, sollen generell nicht mehr erlaubt sein.

IFAB diskutiert über Abseitsregel

Auch die Abseitsregel steht laut Marca auf dem Prüfstand. Schon in früheren Sitzungen des IFAB stand zur Diskussion, den Angreifern Vorteile zu verschaffen. Arsène Wenger, der als Berater der Fifa tätig ist, machte dazu einen Vorschlag. Angreifer sollen in theoretischen Abseitspositionen vor dem Verteidiger stehen können, solange ein relevantes Körperteil des Stürmers sich noch auf einer Linie mit dem Verteidiger befindet. Dadurch sollen es Angreifer leichter haben, sich von Abwehrspielern zu lösen und einen Vorsprung aufzubauen. Ein Spieler soll sich auch nicht im Abseits befinden, wenn er den Ball von einem Gegner erhält, der den Ball absichtlich gespielt hat.

Die Regeländerung zum Torjubel soll ab Juli des kommenden Jahres in Kraft treten. Die Änderung der Abseitsregel muss vom Gremium noch geprüft werden.