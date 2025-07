„Pasta-Verbrechen“ von Tennis-Spielerin empört italienische Fans

Iga Swiatek hat in Wimbledon bis jetzt alles richtig gemacht. Zumindest auf dem Platz. Sie hat den Ball so schnell und so perfekt über die Schnur gejagt, dass sie am Samstag im Frauen-Finale steht. Im Endspiel auf dem Centre Court wartet auf die Polin eine lösbare Aufgabe. Ihre Gegnerin Amanda Anisimova aus Amerika gilt als Außenseiterin. Soweit ist die Tennis-Welt in Ordnung. Doch insbesondere in Italien geht eine Welle der Empörung durch das Land, seitdem Swiatek vor kurzem in einem Sieger-Interview von ihren Ess-Gewohnheiten erzählte.

Auf die Frage nach einem Erfolg auf dem Centre Court, wie sich die fünffache Grand-Slam-Gewinnerin denn ernähre, begann sie zu grinsen. Wohl ahnend, dass ihre Vorlieben nicht überall auf der Welt und schon gar nicht südlich des Brenners auf Verständnis stoßen würden. Mit ihrem Lieblingsgericht, der sogenannten „Wimbledon-Pasta“, hat sich die 24-Jährige an die Gewohnheiten beim größten Rasenturnier der Welt angepasst. Zu mittlerweile horrenden Preisen versüßt sich das Publikum mit Erdbeeren und Sahne den Tennistag.

Swiatek hat den Wimbledon-Snack mit einer polnischen Tradition verwoben. In ihrer Heimat sollen Nudeln mit Obst der absolute Renner sein. „Ich weiß, ich weiß, es klingt seltsam. Ihr solltet es alle mal probieren – Pasta, Erdbeeren und ein bisschen Joghurt“, verriet die Tennisspielerin ihr Rezept und holte weiter aus: „Im Sommer essen Kinder das sehr oft bei uns. Es ist definitiv eine polnische Tradition bei uns.“

Empörung in Italien: Mamma mia!

Mamma mia! Ein Aufschrei der Empörung aus Italien ließ nicht lange auf sich warten. In den sozialen Netzwerken ist von „Pasta-Verbrechen“ oder sogar von „Entweihung der heiligen Nudel“ die Rede. Jede Nonna würde im Grab rotieren. Italienische Fans bezeichneten die schräge Kombination als „kulinarisches Verbrechen“ oder „Angriff auf die italienische Seele“. Auch mehrere Tennis-Kollegen und -Kolleginnen meldeten sich ungläubig zu Wort.

Swiatek gibt so schnell nicht auf

Doch eine Weltranglisten-Vierte gibt so schnell nicht auf. In einem späteren Instgram-Post legte Swiatek nach und teilte ein Foto mit der Polen-Pasta: Conchiglie-Nudeln, vermischt mit geschnittenen Erdbeeren und Joghurt. Dazu schrieb sie provokant. „Immer noch das Beste!“

Pasta mit Tomatensauce, Basilikum und Parmesan war gestern. Jammerschade, dass die Erdbeersaison bald zu Ende geht.