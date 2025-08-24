Doppelpack und Matchwinner: Unions Ilyas Ansahfeiert ein Traumdebüt

Der beste oder wichtigste Spieler des Wochenendes? Klar kommt man da unweigerlich mal wieder bei Harry Kane, der gleich zum Start mal wieder einen Dreierpack für seinen FC Bayern geschnürt hat. Steile These: Wahrscheinlich hätte der Meister das Spiel gegen völlig überforderte Leipziger auch ohne die Tore des Engländers zum 4:0, 5:0 und 6:0 gewonnen.

Aus Sicht von Union Berlin hingegen überragte einer, den vor dem Spieltag selbst in der Hauptstadt die wenigsten auf dem Schirm gehabt haben dürften. Beim 2:1-Sieg gegen Pokalsieger VfB Stuttgart erzielte der 20-Jährige beide Treffer für die Eisernen, stellte schon nach dem ersten Durchgang auf 2:0. Zuerst schlug eine Volleyabnahme von ihm im VfB-Kasten ein (18.), dann verwertete er einen von ihm selbst eingeleiteten Konter zum zweiten Treffer (45.+4).

Union Berlin hat vier Millionen Euro für den U20-Nationalspieler bezahlt

Erst im Sommer war der deutsche U20-Nationalspieler vom Zweitligisten SC Paderborn nach Berlin gewechselt. Die vier Millionen Euro Ablöse scheinen gut investiertes Geld gewesen zu sein. Der 1,97 Meter große Angreifer sagte nach Abpfiff, dass er von Momenten wie diesen geträumt habe: „Die gehen jetzt in Erfüllung.“ Ansah war der Trumpf von Union in einer Partie, die die Hauptstädter angesichts der spielerischen Überlegenheit der Stuttgarter nicht unbedingt hätten gewinnen müssen.

Dass man ihm bei seinem neuen Verein viel zutraut, zeigt alleine schon die Rückennummer, die Trainer Steffen Baumgart ihm hat zukommen lassen: Ansah, der neben einem deutschen auch einen ghanaischen Pass hat, trägt die 10 auf dem Rücken. Es gibt also durchaus einen Erwartungsdruck an den Angreifer, der in den Jugendabteilungen des VfL Bochum und der Sportfreunde Siegen über Paderborn nach Berlin gekommen ist.

Am Samstagabend war aber erstmal eine Belohnung der anderen Art fällig, sagte Ansah: „Heute wird ein bisschen ungesund gegessen.“