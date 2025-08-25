Die ersten Trainer fliegen schon

Wenn es sportlich nicht läuft, dann greift schnell der übliche Mechanismus. Trainer sind dabei oft das schwächste Glied und müssen gehen. Ganz schnell geht es derzeit im höherklassigen Amateurfußball. So hatte sich Bayernligist Türkspor Augsburg schon nach drei Auftaktniederlagen vom neuen Spielertrainer Simon Schröttle getrennt und läuft auch unter Interimscoach Servet Bozdag dem ersten Sieg hinterher. Schröttle blieb allerdings nur ein paar Tage ohne Job. Dann übernahm er den Landesligisten SC Oberweikertshofen, wo sich der ehemalige Profi Sven Teichmann ebenfalls nur drei Partien auf dem Stuhl halten konnte.

Altschulden belasten den TSV Landsberg

Identisch ist die Bilanz von Slaven Skeledzic, der den ehemaligen Drittligisten Türkgücü München wieder in ruhigere Gewässer führen sollte. Nach drei Auftaktniederlagen in der Bayernliga war Skeledzic dann weg, allerdings warf der 53-Jährige von sich aus das Handtuch. Er nannte „massive strukturelle Defizite“ als ausschlaggebend, so sei beispielsweise das vereinbarte Gehalt seit Amtsantritt nicht ausbezahlt worden. Finanzielle Aspekte spielten beim TSV Landsberg ebenfalls eine Rolle, obwohl die Lechstädter sportlich durchaus erfolgreich waren. Allerdings gibt es Altschulden und eine Lücke im Etat, weshalb Spieler und Trainer auf einen Teil des Geldes beim Bayernligisten verzichten sollten. Trainer Alexander Schmidt, der zuvor in der 2. Bundesliga und der österreichischen Bundesliga tätig war, zeigte sich damit nicht einverstanden und wurde trotz laufendem Vertrag bis 2028 weggeschickt. Als weiteren Grund nannten die Landsberger, dass Schmidt zu profihaft mit den Amateurkickern arbeiten wollte. Ohne Schmidt holte der TSV noch einen Punkt aus zwei Partien.