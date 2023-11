Mouz verliert gegen Faze im Finale der CS Asia Championship

Die Hamburger E-Sport Organisation Mouz hat im Finale des Counter-Strike-2-Turniers, der CS Asia Championship gegen die amerikanische E-Sport Organisation Faze Clan verloren.

In dreifacher Überlänge verlor das Team mit der Maus im Logo gegen den deutlich stärkeren Gegner mit 0:2 (7:13; 18:22).

"Wir haben im Finale gegen Faze Clan verloren", schrieb Mouz-Spieler Ádám "torzsi" Torzsás nach der Niederlage auf x.com, welches ehemals Twitter genannt wurde. "Daraus muss man lernen und wachsen! Es ist Zeit, sich auszuruhen und für das nächste Turnier fit zu werden!"

Zuvor in der Gruppenphase erspielte sich Mouz den zweiten Platz in Gruppe B. Auch in den Playoffs war das Momentum auf der Seite der Hamburger Organisation und sie gewann dominant mit 2:0 gegen Lynn Vision im Viertelfinale und gegen Astralis 2:1 im Halbfinale.

Im darauffolgenden Finale traf Mouz jedoch auf das deutlich stärkere Faze, das auf der ersten Karte Mirage den Sieg ohne weitere Schwierigkeiten holte. Auf Nuke, der zweiten Karte war es Anfangs Mouz das mit 12:6 führte. Dies ließen die Spieler von Faze allerdings nicht auf sich sitzen und entschieden in dreifacher Überlänge das Finale für sich.

(dpa)