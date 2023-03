Ohne Gegenkandidat: Infantino wieder zum FIFA-Präsidenten gewählt

Gianni Infantino wurde zum dritten Mal zum FIFA-Präsidenten gewählt. Nur wenige der 211 FIFA-Mitgliedsverbände hatten Infantino die Unterstützung versagt.

Eine Überraschung blieb wie erwartet aus: Gianni Infantino wurde erneut zum Präsidenten der FIFA gewählt. Es gab keinen Gegenkandidaten und die Bestätigung im Amt war für den Schweizer nur Formsache. Der 52-Jährige wurde per Applaus der Delegierten für vier weitere Jahre im Amt bestätigt. Nur wenige der 211 FIFA-Mitgliedsverbände hatten Infantino zuvor die Unterstützung versagt.

"Alle, die mich lieben, alle die mich hassen, ich weiß, es gibt da ein paar – ich liebe euch alle", sagte der wiedergewählte Präsident. Der Kongress in Ruanda war die erwartbare Infantino-Show. Er sprach von einer "unglaublichen Ehre" mit "unglaublichen Privilegien" und "großer Verantwortung".

Infantino wieder zum FIFA-Präsidenten gewählt: Keine Unterstützung vom DFB

Der Deutsche Fußball-Bund ist eine dieser Verbände. "Wir haben in den vergangenen Wochen zu verschiedenen Fragestellungen von der FIFA keine oder nur unzureichende Informationen erhalten", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Mittwoch einer Mitteilung zufolge. Der Weltverband FIFA müsse "im Umgang mit den nationalen Verbänden deutlich offener und transparenter werden. Sie sollte im eigenen Interesse erklären, wie und warum bestimmte Entscheidungen zustande kommen und wer an ihnen mitgewirkt hat. Das ist zuletzt nicht immer der Fall gewesen." Vor dem DFB hatten auch der schwedische und der norwegische Verband angekündigt, Infantino nicht zu unterstützen.

Infantino könnte auch 2027 wieder zum FIFA-Präsidenten gewählt werden

Infantino ist seit 2016 im Amt. Vor sieben Jahren hatte er zunächst die Restamtszeit des gesperrten Joseph Blatter übernommen. Deshalb wäre auch eine weitere Wiederwahl im Jahr 2027 bis 2031 laut der FIFA-Statuten möglich. (mit dpa)

